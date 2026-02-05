Alfonso Serrano, número dos de Ayuso, defiende la inocencia del alcalde de Móstoles: “No se trata de un caso de acoso sexual ni laboral”

El PP de Madrid ha negado con vehemencia el caso de acoso que involucra al alcalde de Móstoles y que ha sido revelado en exclusiva por EL PAÍS. El partido, según ha explicado Alfonso Serrano, secretario general y número 2 de Isabel Díaz Ayuso, asegura que se archivó la causa porque el partido no le dio credibilidad. “En una reunión se le preguntó (a la víctima) si se trataba de un acoso y ella lo negó”, ha explicado.

La denuncia, según Serrano, carecía de fundamento y estaba destinada “a dañar la imagen del alcalde”, Manuel Bautista. Preguntado por si el partido ha valorado destituir al alcalde, ha dicho con contundencia que ese escenario está “descartado”. “Lo que se nos traslada”, ha ahondado, “era una disputa laboral, en la que incluso había compañeras como testigos”.

Bautista, supuestamente, acosó sexualmente a una de sus ediles y cuando ella le reiteró que no quería mantener ningún tipo de relación con él intentó apartarla de sus cargos y la fue relegando de sus labores en el Ayuntamiento de Móstoles, poco a poco. La mujer presentó varios escritos al PP de Madrid, pero no encontró el apoyo del partido, que en todo momento la disuadió de acudir a la policía o al juzgado. “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, la persona a la que se le asignó el caso, según la documentación presentada. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”.

Para Serrano, todo se trata de una denuncia interesada que busca acabar con el buen nombre del alcalde, uno de los políticos jóvenes con mayor proyección en el PP de Madrid. De hecho, Baustita fue una de las personas que tomó la palabra durante la cena de Navidad organizada por el PP junto a Ayuso y el propio Serrano. “No vamos a condenar a nadie sin pruebas”, ha dicho el secretario general minutos antes de que diese comienzo la sesión en la Asamblea de Madrid.

La denunciante sostiene que Serrano, en una de las reuniones en las que se discutió el tema, le dijo: “¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí sin proponer solución“. No recuerda el secretario general si pronunció estas palabras y no sabe de dónde vienen exactamente y si es que existe ”alguna grabación" que le hayan hecho sin él saberlo. “El PP hizo lo que tenía que hacer (...) No vamos a entrar a valorar extractos de conversaciones”, ha insistido.

Según el PP, este asunto sale ahora para tapar que Paco Salazar, una persona de toda confianza de Pedro Sánchez en el PSOE, también acusado de acoso sexual. “Qué coincidencia”, ha dicho Serrano con suspicacia, al que también le ha parecido sospechoso que el caso explota justo en el momento en el que comienza el nuevo periodo de sesiones de este año en la Asamblea de Madrid. “Nos sorprende que salga 15 meses después de que la denuncia fuese planteada al partido”.

Más tarde, el PP ha distribuido un argumentario y una sucesión de hechos que, según ellos, explica el archivo de la causa. “En febrero de 2024 vía email, entró en los canales del partido un escrito de una concejal denunciando estrictamente “discriminaciones laborales”, según la versión de los populares.

01:20 Ayuso ignora las acusaciones: "Es un caso fabricado contra el PP" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno en la Asamblea de Madrid, el 5 de febrero de 2026. Foto: Alberto Ortega | Vídeo: epv

En marzo de ese año se produce “la reunión a la que hace referencia la noticia”, en la que la concejal detalla, “de manera muy vaga”, “situaciones de disputas y agravios con otros concejales”. “Ante la inconcreción se le pregunta abiertamente si se trata de algún tipo de acoso o abuso sexual, a lo que la interesada responde que no”.

En octubre de ese año, la denunciante se da de baja del partido, deja acta de concejal y, posteriormente, traslada escrito a la dirección nacional que asume el Comité de Derechos y Garantías Nacionales, ya que los alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes son miembros de la Junta Directiva Nacional. Entre octubre y abril de 2025, siempre según la versión del PP, el comité nacional instruye el caso, se le pide información y documentación que sostenga su denuncia. “Al no aportar prueba alguna que sostuviera la denuncia o las declaraciones imputadas a terceros y se archiva”, termina de detallar el PP.

“El Partido Popular ni tapa ni oculta denuncias, las tramita, las instruye y, cuando corresponde actúa. Y en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de un denuncia así como de la presunción de inocencia de cualquier persona”, se lee en el texto.