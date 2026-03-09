El Gabinete de Seguridad decomisa dos toneladas de cocaína en Acapulco

El Gabinete de Seguridad suma un nuevo decomiso de cocaína a sus registros. Esta vez, en el mar de Acapulco. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha informado este lunes de que las autoridades han asegurado alrededor de dos tonaledas de cocaína en un barco a motor. “En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos, lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles”, ha subrayado en sus redes sociales.

En la operación ha participado la Secretaría de Marina, la Secretaría de Protección Ciudadana y agentes de la Fiscalía. Los agentes navales estaban realizando recorridos de vigilancia por la costa de Guerrero cuando divisaron una embarcación a motor cerca del puerto de Acapulco. En las imágenes difundidas por el Ejército se aprecian los paquetes de droga precintados en cajas flotando cerca del barco. “Se desplegaron aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor para asegurar la droga, evitando que millones de dosis llegaran a manos de los jóvenes”, ha puntualizado el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

Este es el cuarto decomiso de cocaína de las autoridades mexicanas en apenas unas semanas. El pasado 18 de febrero, agentes de fuerza aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detectaron vuelos clandestinos de una avioneta que hacía recorridos desde Tapachula, Chiapas, a un municipio cercano a Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. En el lugar de aterrizaje, se aseguraron más de 500 paquetes con media tonelada de cocaína. Un día después, Harfuch anunció la incautación en Colima de 179 bultos de droga, lo que equivale a alrededor de cuatro toneladas de cocaína. Esta vez, los narcóticos estaban en una embarcación de bajo perfil o semisumergible cerca de Manzanillo. “Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, dijo entonces el secretario. Además, los agentes de vigilancia marítima requisaron a mediados del mes pasado 188 bultos de cocaína al oeste de la Isla Clarión, cerca de los límites de Colima, también en el Pacífico. El Gabinete de Seguridad calificó el golpe como “una afectación significativa a las estructuras financieras de la delincuencia organizada” y fue fruto del intercambio de información con la Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur dentro de los esfuerzos bilaterales por frenar el tráfico de drogas.