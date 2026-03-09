Calendario de las elecciones de medio mandato de 2026 en Estados Unidos

Las primarias se celebrarán entre marzo y septiembre, mientras que la elección general será el 3 de noviembre y el nuevo Congreso comenzará funciones en enero de 2027

Millones de estadounidenses se preparan para acudir a las urnas este 2026 en las elecciones de medio mandato, o midterms, un proceso que definirá la composición del Congreso para los próximos dos años. Los comicios culminarán el 3 de noviembre, día en que los votantes elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes y parte del Senado que conformarán el 120.º Congreso a partir de enero de 2027.

En estas elecciones estarán en juego los 435 escaños con voto de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado. De esos asientos en la cámara alta, 33 corresponden al ciclo regular y dos se decidirán en elecciones especiales convocadas para cubrir el resto de los mandatos que quedaron vacantes cuando J. D. Vance asumió como vicepresidente y Marco Rubio dejó su escaño para convertirse en secretario de Estado.

La contienda podría redefinir el futuro del segundo mandato de Donald Trump, el cual ha sido marcado por debates sobre la economía, la inflación y las políticas migratorias impulsadas por su Administración. Aunque el mandatario no figura en las boletas, su gestión influirá en el ambiente político que rodea la campaña y en la forma en que muchos votantes evaluarán a los candidatos de ambos partidos.

Primero se celebran las primarias estatales para definir a los candidatos, luego se llevará a cabo la elección general en noviembre y, tras el cierre de las urnas, se abrirá un periodo de conteo, certificación de resultados y transición antes de que el nuevo Congreso asuma funciones.

Calendario de las elecciones de medio mandato de 2026

Primarias

Fechas: Entre el 3 de marzo y el 15 de septiembre de 2026

Las primarias determinan qué candidatos representarán a cada partido en la elección general de noviembre. Cada Estado establece sus propias reglas, que pueden incluir primarias abiertas, cerradas o sistemas no partidistas.

Las primeras primarias se celebraron el 3 de marzo en Texas, Arkansas y Carolina del Norte, mientras que las últimas están programadas para mediados de septiembre. Junio es el mes con mayor número de votaciones.

Marzo

3 de marzo: Arkansas, Carolina del Norte, Texas

10 de marzo: Misisipi

17 de marzo: Illinois

31 de marzo: segunda vuelta en Arkansas

Abril

7 de abril: segunda vuelta en Misisipi

Mayo

5 de mayo: Indiana, Ohio

12 de mayo: Nebraska, Virginia Occidental

16 de mayo: Luisiana

19 de mayo: Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregón, Pensilvania

26 de mayo: segunda vuelta en Texas

Junio

2 de junio: California, Dakota del Sur, Iowa, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México

9 de junio: Carolina del Sur, Dakota del Norte, Maine, Nevada

16 de junio: Distrito de Columbia (D. C.), Oklahoma; segunda vuelta en Alabama y Georgia

23 de junio: Maryland, Nueva York, Utah; segunda vuelta en Carolina del Sur

27 de junio: segunda vuelta en Luisiana

30 de junio: Colorado

Julio

21 de julio: Arizona

Agosto

1 de agosto: Guam, Islas Vírgenes

4 de agosto: Kansas, Michigan, Misuri, Virginia, Washington

6 de agosto: Tennessee

8 de agosto: Hawái

11 de agosto: Connecticut, Minnesota, Vermont, Wisconsin

18 de agosto: Alaska, Florida, Wyoming

25 de agosto: segunda vuelta en Oklahoma

Septiembre

1 de septiembre: Massachusetts

8 de septiembre: New Hampshire, Rhode Island

15 de septiembre: Delaware

Elección general: martes 3 de noviembre de 2026

La legislación federal establece que las elecciones para el Congreso se llevan a cabo el martes siguiente al primer lunes de noviembre en los años pares. Este año se llevarán a cabo el 3 de noviembre; ese día los votantes eligen a los representantes y senadores que ocuparán los cargos a partir de enero de 2027.

Muchos Estados permiten el voto anticipado o por correo semanas antes de esa fecha, pero el 3 de noviembre es el último día para emitir el voto.

Periodo posterior a la elección: del 4 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027

En las semanas posteriores a la elección se certifican los resultados y, si es necesario, se resuelven disputas electorales, recuentos o impugnaciones ante autoridades estatales o tribunales.

Durante este periodo también se llevan a cabo actividades de transición. Los miembros electos suelen viajar a Washington para participar en sesiones de orientación y en reuniones internas de sus partidos, donde se definen liderazgos y estrategias para el próximo periodo legislativo.

Inicio del nuevo Congreso: 3 de enero de 2027

La Constitución establece que el Congreso debe reunirse al menos una vez al año y que el nuevo periodo comienza el 3 de enero. En esa sesión inicial, los legisladores electos prestan juramento y la Cámara de Representantes elige a su presidente.

Ese día marca formalmente el inicio del 120.º Congreso de Estados Unidos, que será responsable de aprobar leyes y supervisar al Gobierno federal durante los siguientes dos años.