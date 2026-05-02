Giuliano da Empoli y Juan Gabriel Vásquez: encuentro con luces largas para entender los peligros de nuestro tiempo

Quienes asistieron este sábado a la conversación entre los escritores Giuliano da Empoli y Juan Gabriel Vásquez en el marco del festival para celebrar los 50 años de EL PAÍS tuvieron ocasión de subirse durante una hora a un vehículo con dos faros que permitieron ver mejor los peligros ocultos en algunos rincones de la oscuridad de nuestro tiempo. El diálogo hizo aflorar múltiples motivos de inquietud vinculados con la relación entre tecnología y poder, pero también la convicción de que la comprensión de esos peligros avanza y que sobre esa base es posible una reacción.

Un vocablo utilizado por Vásquez en su primera intervención —“conspiración”, referida a la relación entre populistas y tecnooligarcas— sirvió como detonante de la reflexión compartida. Da Empoli observó que la relación entre los dos grupos tuvo una primera fase implícita que solo posteriormente se convirtió en explícita, en una verdadera conspiración. Al principio, los tecnooligarcas simplemente perseguían un modelo de negocio que, de forma colateral —sin ser ello el objetivo— favoreció a los populistas intoxicando el debate público, promoviendo la polarización y el predominio de las emociones por encima de los argumentos razonados.

Pero, continuó Da Empoli, después se produjo “un punto de inflexión en el que el proyecto empresarial se convierte en un proyecto de poder. Y donde se forma esta alianza, que se hace explícita, entre los líderes populistas y los señores del poder tecnológico, que comprenden que tienen los mismos intereses y que, en realidad, aunque no siempre tengan necesariamente la misma visión del mundo, en cualquier caso tienen el mismo interés en eliminar todos los límites a su poder”.

Asistentes al encuentro entre Giuliano Da Empoli (en la imagen) y Juan Gabriel Vásquez, este sábado en el Festival de EL PAÍS. Santi Burgos

Vásquez, que condujo la conversación haciendo preguntas a Da Empoli en un diálogo que se desarrolló en francés, subrayó lo explícito de un episodio en el cual el vicepresidente de EE UU, J. D. Vance, conectó sin grandes ambigüedades la exigencia a Europa de que no regule el sector tecnológico y la continuidad de la protección militar, subrayando un elemento estratégico central de la Administración Trump, que usa la dependencia en seguridad para extraer ventajas en otros ámbitos, como el comercial además del tecnológico.

Da Empoli observó que la naturaleza cada vez más evidente de esa alianza, en el discurso de los políticos o en la disposición de os tecnomagnates a mostrar su apoyo a los populistas, está propiciando una mayor comprensión del fenómeno. “China entendió enseguida que esto era una cuestión de poder, no era solo un modelo de negocio, y se cerró”, dijo Da Empoli, optando por un modelo lamentable por sus rasgos opresivos pero construido sobre la base de un entendimiento de lo que estaba en juego. Europa, en cambio, lamentó Da Empoli, pareció no comprender durante demasiado tiempo.

Ahora la comprensión avanza, Europa ha adoptado regulaciones. El problema es que la reacción es incompleta, porque esas regulaciones todavía no se aplican con plenitud. “La Comisión tiene miedo”, consideró Da Empoli, precisamente por esa capacidad de chantaje de la que dispone el nacionalpopulismo en el poder en Washington aliado con los tecnomagnates. “Brasil ha tenido más valentía”, consideró, en referencia a la decisión de prohibir Twitter/X durante un tiempo.

Vásquez dirigió la segunda parte de la conversación hacia la promesa y el peligro que entraña el advenimiento de la inteligencia artificial recordando el imaginario reloj que el Boletín de los científicos atómicos actualiza desde 1947 y que simboliza cuán lejos se halla de la catástrofe nuclear. “En ese entonces faltaban ocho minutos simbólicos a medianoche, según los científicos. Hoy, 85 segundos, a causa de los riesgos vinculados”, recordó el escritor colombiano, subrayando que una de las inquietudes que marcan ese deterioro es el riesgo de mal uso de la IA.

Panorámica del Auditorio de Matadero Madrid, durante el Festival de EL PAÍS, este sábado. Santi Burgos

Da Empoli evocó otro episodio de laxitud reguladora, vinculado en este caso con la aparición de los modelos de IA de última generación. El novelista y ensayista recordó que los propios desarrolladores imaginaban que habría alguna regulación, pero que sustancialmente en EE UU no hubo ninguna relevante. “Es como en El señor de las moscas. Al principio los niños todavía se portan porque creen que están a punto de llegar los adultos. Cuando entienden que no llegarán, se desata todo. Aquí es lo mismo. Los adultos no llegaron”, afirmó, lacónicamente.

“¿Hace falta un mayor grado de responsabilidad ciudadana?"

Pero la regulación pública no es el único plano de acción necesaria. Vásquez recordó observaciones del psicólogo social Jonathan Haidt acerca de cómo los ingenieros de Silicon Valley han buscado diseñar sus productos como para maximizar la posibilidad de generar adicción. “¿Hace falta un mayor grado de responsabilidad ciudadana?”, preguntó el escritor colombiano estimulando la reflexión sobre el plano individual, demasiado a menudo descuidado.

Da Empoli subrayó la dificultad de desengancharse de los aparatos debido a su diabólica capacidad de magnetismo, a su calidez, a su capacidad de ofrecernos aplicaciones utilísimas, pero se mostró confiado en la posibilidad de que un proceso de “higiene” personal puede irse afianzando, asentando la comprensión del daño que estos productos infligen al igual que ya se entienden bien los efectos calamitosos de un exceso de comida basura. Hay otros alimentos, preparados de otra manera, que son beneficiosos, apuntó el escritor. Hay periodismo, hay cultura, hay sistemas educativos que generan salud democrática.