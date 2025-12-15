Ayuso y Feijóo exhiben sintonía en plena euforia por el “desgobierno” de Sánchez

La del PP de Madrid debe haber sido una de las cenas de Navidad más felices que se han celebrado esta semana en España. La sensación de que el sanchismo tiene las horas contadas ha desatado la euforia en el principal partido de la oposición, que después de siete años se siente más cerca que nunca de un cambio de ciclo político. Este clima de fraternidad ha unido este lunes, en un mismo discurso áspero y contundente contra Pedro Sánchez, a las dos principales figuras del PP, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, lo que no siempre ocurre.

La presidenta de Madrid ha abierto fuego en primer lugar. “Estamos en plena forma. Este desgobierno va a implosionar en cualquier momento para que seamos alternativa a esta desgracia que se llama Sánchez”, ha dicho sobre el presidente del Gobierno, que vive sus momentos más difíciles en el poder por los casos de corrupción que afectan a gente que ha pertenecido a su círculo y la catarata de denuncias por acoso sexual dentro del PSOE.

Ayuso se ha dirigido directamente al presidente de su partido, Feijóo, el principal líder de la oposición y quien, en principio, será el que le dispute la presidencia a Sánchez, ya sea en un adelanto electoral o en 2027, cuando debería celebrarse las elecciones generales de acuerdo al calendario. “Estamos en plena forma, presidente. Estamos siempre esperando a que llegue el momento de que puedas dar un paso adelante, que este desgobierno que nos está tocando sufrir en España caiga, que se va a desmoronar”, ha dicho la presidenta ante los 1.044 militantes del PP que han logrado acceder a la cena (hay disputas en los cuadros medios del partido por tener un cubierto).

Los populares se ven muy fuertes. En Extremadura van a ganar con toda seguridad la semana que viene, solo falta saber si lo harán con mayoría absoluta. Lo mismo pronostican sobre las elecciones autonómicas que se celebrarán a continuación. Ayuso ha aprovechado que María Corina Machado, la Nobel de la Paz y la líder de la oposición venezolana, ha sido crítica de forma velada con Sánchez para atacarle por ese flanco. “Como dijo María Corina Machado, la historia lo juzgará porque han hecho de la mentira la norma, lo normal es mentir. Ya hemos dado por asumido que tenemos la mentira como forma de Gobierno”.

Al acabar Ayuso, Feijóo ha comenzado radiante su discurso y hasta con un toque de humor: “¿Os imagináis celebrar la copa de Navidad en Ferraz? Estarían preocupados por si entra la UCO“. De inmediato, ha hecho referencia a los casos de acoso en los socialistas, que han implicado a un peso pesado como Paco Salazar, en su momento cercano a Sánchez: ”Han protegido más a sus babosos que a sus mujeres".

En ocasiones, Ayuso y Feijóo han vivido momentos de tensión. Hoy, si había alguna discrepancia, por pequeña que fuera, ha quedado enterrada. “Estoy orgulloso de Isabel Díaz Ayuso. Lo digo. Lo mantengo. Es una mujer que enfrenta y planta cara a los machistas. Y no tiene miedo. Y tiene carácter y determinación. Excelente presidenta, excelente compañera y tenemos unidad, respeto y trabajo”, la ha elogiado sin freno.

Incluso entraron a la cena juntos, exhibiendo mucha complicidad. Ella llegó al evento pasadas las ocho y media de la noche, bajo una lluvia fina. Esperó en la puerta, resguardada por un paraguas, a que lo hiciera Feijoó. Cuando el presidente del PP se bajó del coche, le dijo nada más verla: “Mañana me tengo que ir temprano a Extremadura”. Ella se rio y le respondió: “Estás a lo urgente y a lo importante”. Se veían relajados y contentos. La crisis del sanchismo les iluminaba la cara.

El político gallego quiere llegar a la Presidencia a levantar alfombras. Ha advertido de que un nuevo gobierno del PP impulsará una auditoría “de arriba abajo y sin excepciones” para que los españoles conozcan “hasta dónde ha llegado el saqueo”. Los corruptos, ha insistido, tendrán que responder: “Vamos a hacer que devuelvan lo robado: no puede salir gratis saquear un país”.

Feijóo casi se ve presidente y por eso ya se siente listo para hacer promesas contundentes. El suyo, ha asegurado, será el “gobierno más honrado de la democracia española”. A diferencia del karma que cree que le acompaña, considera que a Sánchez se le está haciendo largo el año. “Cómo será que ha hecho balance de año hoy, día 15, antes que los niños de primaria y secundaria. Alguna prisa tendrá...”, ha dicho, lo que ha provocado risas entre los asistentes. El espíritu de la Navidad se le ha aparecido por adelantado al PP.