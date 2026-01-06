El Chelsea ficha a Rosenior, un entrenador sin experiencia, hasta 2032

El Chelsea, doble campeón de la Champions, contrató este martes a Liam Rosenior, un entrenador inglés cuyo currículum registra dos hitos: en 2024 fue despedido del Hull, en Segunda División, porque a la directiva no le gustaba su fútbol defensivista; y en 2025 clasificó al Racing de Estrasburgo para competiciones europeas por primera vez en 19 años. De la mano de Rosenior el Estrasburgo acabó la última temporada de la Ligue 1 en 7º posición, pero en Francia los directores deportivos advierten de que lo consiguió con no poco auxilio financiero. BlueCo, la compañía de capital estadounidense que controla la propiedad del Estrasburgo, invirtió 173 millones de euros en ficharle jugadores en todos los mercados entre 2024 y 2026. Es decir, que Rosenior dispuso del quinto presupuesto de Francia pero solo pudo quedar séptimo. El Estasburgo seguía en la séptima plaza en el día de la Epifanía, coincidiendo con el anuncio de un nombramiento insólito.

La apuesta del Chelsea no tiene precedentes. Nunca, al menos en lo que va de siglo, un club que aspire a ganar la Champions contrató a un técnico con menos experiencia en los banquillos o como jugador de elite. Rosenior, de 41 años, apenas jugó cinco temporadas en la Premier con el Hull y el Fulham. Pero más que como lateral destacó por sus columnas en el diario The Guardian. Las condiciones que ahora le vinculan al Chelsea no invitan, sin embargo, a considerarle un cargo provisional. Los dueños le firmaron hasta junio de 2032 después de despedir a Enzo Maresca la semana pasada, en circunstancias que resultaron por lo menos oscuras.

El diario The Athletic citó fuentes anónimas que indican que Maresca estaba harto de que le hicieran las alineaciones. Personas que trabajan en el Chelsea confirman que muchas de las decisiones tácticas de Maresca respondían a una política deportiva trazada en los despachos. Maresca, cuya principal experiencia como entrenador antes de recalar en Stamford Bridge fue ascender al Leicester de la Segunda División a la Premier, cumplió su papel con profesionalismo. Mientras ganó títulos, como la Conference League y el Mundial de Clubes, no se quejó. Cuando los malos resultados le metieron en dificultades, tras siete partidos sin ganar, comenzó a señalar públicamente a los directores deportivos y a los dueños del club. Se quitó responsabilidades y a cambio lo despidieron por desleal. Lealtad para funcionar como una pieza más en una estructura compleja es lo que le piden ahora los dueños a Rosenior.

“Hay momentos en los que tienes que tomar decisiones y no puedes decir que no; no puedo descartar esta oportunidad en este momento de mi vida”, dijo Rosenior en el acto oficial de su presentación, este martes en Londres. El hombre lo tiene claro.

Gafas de contable, perfil discreto y elegante, Rosenior se pronuncia como un funcionario. Es consciente de que la decisión que le designa como entrenador del Chelsea tiene carácter corporativo. No por nada la compañía BlueCo, vehículo que financia tanto al Estrasburgo como al Chelsea, pretende trasladar al fútbol el ‘expertise’ de sus dirigentes, todos educados en la industria financiera de California. Todd Boehly y sus socios aspiran a gestionar las empresas futbolísticas con un decidido carácter innovador, generando estructuras modulares y flexibles, capaces de producir una actividad frenética. Ningún club en el mundo ha gastado más dinero, 2.000 millones de dólares en jugadores en los últimos cinco años. Ninguno dispone, además, de cinco directores deportivos: Paul Winstanley y Laurence Stewart en tareas de coordinación, Dave Fallows como director de Desarrollo, Sam Jewell como director de Reclutamiento Global, y Joe Shields como director de Captación de Talento. Dice la prensa inglesa que en todo este entramado, Rosenior posee una ventaja política: es amigo de tres de los cinco directores deportivos.

Datos, datos, datos

Rosenior desembarca en el Chelsea con dos sus asistentes del Estrasburgo, Kalifa Cissé y Justin Walker, y con el analista Ben Warner. Su pequeño círculo de confianza, una gota de sabiduría en el mar de conocimiento que prometen aportarle en Cobham. En sintonía con la multitudinaria nómina dirigencial, el club presume de ofrecer el mayor equipo de apoyo de la Premier. Sachin Gupta (Jefe de Análisis de Datos), Bernardo Cueva (Entrenador de Balón Parado), Matthew Parker (Mánager de Análisis de Porteros), Bryce Cavanagh (Director de Rendimiento), Nick Chadd (Responsable de Servicios de Rendimiento), Tom Taylor (Jefe de Entrenadores de Rendimiento Físico), Richard Akenhead (Jefe de Estudios de Rendimiento), Craig Roberts (Jefe de Medicina del Rendimiento), Woody Dewar (Jefe de Análisis del Rendimiento), y Fraser Ewing (Jefe Científico de Datos).

El Chelsea marcha quinto en la Premier. Este miércoles juega en el campo del Fulham, donde el Támesis hace la curva.