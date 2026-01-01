El Chelsea despide a Maresca tras un triunfo en los últimos siete partidos de Liga
El técnico italiano, campeón de la Conference y el Mundial de Clubes, tenía al club londinense vivo en todas las competiciones, aunque a 15 puntos del líder Arsenal en la Premier
El italiano Enzo Maresca ha dejado de ser entrenador del Chelsea inglés tras un acuerdo al que han llegado ambas partes, según ha informado el club londinense este jueves. Con el mensaje “el Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado” expresa la entidad blue la salida del técnico, que llegó al banquillo en junio de 2024 y que tenía contrato hasta junio de 2029.
En esta etapa, el exjugador de equipos como Sevilla o Málaga, y extécnico de Parma y Leicester, llevó al Chelsea a conseguir la Liga Conferencia 2024/25 (4-1 al Betis) y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Esta campaña, en cambio, el conjunto londinense llevaba en los últimos meses un camino lleno de dudas y los rumores de un descontento de Maresca con el propio club eran constantes.
Club statement: Enzo Maresca.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026
Antes de esta decisión había ganado tan solo un encuentro de los últimos siete de la Premier, aunque en la Copa de la Liga está en semifinales y en la Copa en la tercera ronda, mientras que en la Liga de Campeones es decimotercero tras seis jornadas, a dos puntos de los puestos que dan acceso directo a los octavos. En el torneo de la regularidad es quinto, a 15 puntos del líder Arsenal. En total, el italiano ha dirigido al Chelsea 92 encuentros entre todas las competiciones, con 55 triunfos.
El Chelsea, que repasa los triunfos conseguidos con Maresca y asegura que “estos logros serán una parte importante de la historia reciente del club”, le agradece “su contribución” y le desea “lo mejor para el futuro”. “Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”, apunta el club de Stamford Bridge obligado ahora a buscar un relevo que se haga cargo del equipo, cuyo siguiente partido es el domingo en el campo del Manchester City.
