Fútbol
Chelsea CHE
1
João Pedro 36'
Aston Villa AST
2
Ollie Watkins 62', 83'
Finalizado
PREMIER

Unai Emery oposita a la Premier

El Aston Villa remonta al Chelsea en Stamford Bridge y el martes visita al líder Arsenal

Juan L. Cudeiro
Juan L. Cudeiro
Ir a los comentarios

Unai Emery corre la banda alborozado porque ese Aston Villa que cincela desde hace poco más de tres años, cuando tomó el mando de un equipo que era un paria en la Premier, se ha instalado en Europa y ahora oposita al liderato. El martes visita al Arsenal en el Emirates y si gana empatará con el equipo que domina la competición. La clasificación está en un puño en Inglaterra, donde ayer ganaron los tres primeros, dirigidos por tres españoles, Mikel Arteta, Pep Guardiola y Unai Emery. El Arsenal tiene 42 puntos, el Manchester City, 40 y el Villa, 39 después de ganar en casa del Chelsea (1-2) para sumar 11 triunfos consecutivos en todas las competiciones, un hito que no alcanzaba desde 1914.

CHEChelsea
1
Robert Sánchez, Trevoh Chalobah, Reece James, Benoît Badiashile, Marc Cucurella (Malo Gusto, min. 68), Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho (Jamie Gittens, min. 68), Cole Palmer (Estêvão, min. 71), Pedro Neto, Enzo Fernández y João Pedro (Liam Delap, min. 68)
ASTAston Villa
2
Emiliano Martínez, Ian Maatsen (Lucas Digne, min. 82), Victor Lindelöf, Matty Cash, Ezri Konsa, Boubacar Kamara (Lamare Bogarde, min. 82), John McGinn (Amadou Onana, min. 58), Youri Tielemans, Emiliano Buendía (Ollie Watkins, min. 58), Donyell Malen (Jadon Sancho, min. 58) y Morgan Rogers
Goles 1-0 min. 36: João Pedro. 1-1 min. 62: Ollie Watkins. 1-2 min. 83: Ollie Watkins
Arbitro Stuart Attwell
Tarjetas amarillas Matthew Cash (min. 29), Reece James (min. 56), Morgan Rogers (min. 56), Trevoh Chalobah (min. 67), Liam Delap (min. 70), Moisés Caicedo (min. 70), Boubacar Kamara (min. 77), Enzo Fernández (min. 93)

Fue una dulce remontada para el Villa en Stamford Bridge, un vuelco tras una primera parte de repliegue en la que no tiró a puerta y encajó un gol de João Pedro en un córner mal defendido. Todo apuntaba a una goleada del Chelsea hasta que Emery operó con un triple cambio a la hora de partido para dar cancha a Ollie Watkins, Jadon Sancho y Amadou Onana, y recolocar por detrás del primero, en la mediapunta, a Morgan Rogers. Fue una de esas decisiones que le dan valor a un entrenador. O no, porque también se le podría reprochar por no adoptar esa estrategia de inicio. El caso es que en media hora, con dos goles de Watkins, le dio la vuelta y lanzó la candidatura del Aston Villa a ganar una Liga que no alza desde 1981.

Enfrente está el Arsenal, líder de una Premier que evalúa su capacidad para manejar la presión. Ayer tuvo una prueba inopinada porque, tras dominar una hora y aventajar en dos goles a un tibio Brighton en el Emirates, le recortaron distancias en una acción episódica y pasó un calvario para quedarse con los tres puntos (2-1) en su fortín londinense. Catorce visitas han recibido los gunners y apenas el City rascó un empate.

El Arsenal pelea contra todos y contra todo, se faja ante una racha de lesiones que se evidenció en los instantes previos al partido cuando el lateral izquierdo Calafiori anunció que no podía jugar. El equipo ya estaba en pañales en el flanco derecho, donde tuvo que actuar Declan Rice. “Le pregunté si estaba dispuesto y me dijo que por supuesto, que era un desafío e iba a dar lo mejor de él”, explicó Mikel Arteta. Rice, exuberante en un doble rol que le llevaba en ocasiones hacia posiciones interiores, fue de los mejores del partido y de sus botas nació el segundo gol local, un saque de esquina que Georginio Rutter, delantero del Brighton, tocó de cabeza hacia su propia portería. El Arsenal ya tenía ventaja tras un gol de Odegaard. Pero con media hora por jugar acortó distancias el paraguayo Diego Gómez. Poco después, David Raya hizo una de las paradas de su vida. Y ya lleva unas cuantas descomunales. 24 veces tiró a puerta el Arsenal, que tocó 55 veces la pelota en el área rival. “Dominamos en lo individual y lo colectivo. No teníamos que haber acabado 2-1, pero esto es la Premier”, resumió Arteta.

El martes (21.15, Dazn) reciben al Aston Villa mientras el Manchester City, ganador esta jornada en Nottingham (1-2), recibe al colista Wolverhampton y espera beneficiarse del duelo entre Mikel Arteta y Unai Emery.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
3
AST
39 18 12 3 3
4
LIV
32 18 10 2 6
5
CHE
29 18 8 5 5
6
MNU
29 18 8 5 5
7
SUN
27 17 7 6 4
Clasificación PT PJ PG PE PP
1
ARS
42 18 13 3 2
2
MNC
40 18 13 1 4
3
AST
39 18 12 3 3
4
LIV
32 18 10 2 6
5
CHE
29 18 8 5 5

Normas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

