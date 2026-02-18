Sánchez vaticina que González volverá a votar al PSOE “en un futuro lejano” porque se volverá a presentar

Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de impulsar una expulsión de Felipe González del PSOE, algo que ha estado en el debate público después de que el expresidente dijera que en las generales votará en blanco mientras esté el presidente del Gobierno al frente del partido que él lideró durante más de 20 años. Pero Sánchez no disimula tampoco el enfrentamiento político con González, que es muy abierto, y hasta bromea sobre esa tensión desde Nueva Delhi, la capital india, donde está en un viaje oficial por una cumbre de inteligencia artificial.

Con mucha sorna y sonrisa irónica, Sánchez ha dicho que él está “encantado” de que González siga en el PSOE, y confía “en que en el futuro vuelva a votar” a su partido de toda la vida. “Eso sí, será un futuro lejano, porque me pienso volver a presentar”, ha bromeado. “Felipe lleva en su posición unos cuantos años, el titular sería que Felipe apoye algunas de las cosas que haga el Gobierno”, ha insistido siempre en tono mordaz pero relajado.

Sánchez, que no había dado aún ninguna rueda de prensa tras el mal resultado del PSOE en las elecciones de Aragón —este año solo ha dado dos ruedas, que cada vez reduce más y casi siempre en el extranjero—, ha aprovechado para lanzar un mensaje de confianza a la izquierda después de que se haya instalado la sensación de que el ascenso del PP y Vox al poder es imparable.

Sánchez asume que hay una gran desmovilización en la izquierda que se ha visto en Extremadura y Aragón, pero confía en que las cosas serán diferentes en las generales. De Castilla y León y Andalucía, las dos siguientes, no ha dicho nada, apuntando así que su objetivo fuerte son las generales. “Nuestro electorado se está quedando en la abstención”, ha explicado el presidente. “Tenemos que analizar por qué. Entiendo que haya elementos que signifiquen argumentos para quedarse en la abstención, pero trabajaremos para que se movilice cuando lleguen las elecciones generales”, ha rematado. Aunque no ha querido precisar a qué se refería, la sombra de los dos últimos secretarios de Organización en la cárcel es muy alargada y parecía estar presente en esa respuesta.

Sánchez también ha respondido con contundencia a Elon Musk, que hoy ha llegado a decir en X que el presidente español debería ser encarcelado por haber planteado la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes. Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de X, le ha vuelto a llamar “dirty Sánchez”, un insulto grave con referencias sexuales, y ha dicho que debería ser encarcelado. Sánchez, que ha pedido a la fiscalía que investigue a X y otras plataformas por facilitar los deep fakes con desnudos falsos de menores, se ha lanzado con dureza contra él. “Vemos respuestas zafias y amenazantes como las de este tecno-oligarca. Pero la inseguridad no la genera un menor de 14 años extranjero en España o en EEUU [por los menores no acompañados tan criticados por la ultraderecha] sino estos magnates que pueden hacer lo que les venga en gana. Esto está dividiendo a nuestra sociedad y afectando a los menores. Toda esta violencia que se está propagando por una decisión premeditada de unos algoritmos que privilegian estos mensajes”, ha dicho Sánchez para posteriormente añadir que hay algoritmos “que encauzan la conversación a un lado o a otro”.

“¿Nadie va a ser responsable y encima se van a forrar? ¿Para qué están las democracias? Para legislar y proteger a las personas vulnerables. Necesitamos una respuesta europea y multilateral, estamos trabajando en coalición de voluntarios en la UE, vamos a tener una reunión todos los gobiernos alineados en la respuesta a este mensaje de odio. Esto nada tiene que ver con la censura, ni con evadir debates. Libertad de expresión no es utilizar la cara de un niño con desnudos. Eso tiene que ser un delito. Cualquier padre entiende perfectamente de lo que estamos hablando”, ha rematado el jefe del Ejecutivo.

El presidente está en la India no solo para hablar de inteligencia artificial y la necesidad de ponerle límites. “Debemos decidir si la tecnología sirve las personas o las personas a la tecnología”, ha resumido después de reunirse con Narendra Modi, el todopoderoso líder indio. “Ya hemos aprobado una carta de derechos digitales. Nuestro objetivo es que la tecnología esté al servicio de las personas con respeto a los derechos humanos, con una gobernanza global basada en la ética y que tenga en el centro a Naciones Unidas”, ha insistido. Pero el otro gran asunto de la visita son las inversiones multimillonarias de empresas indias en España y los contratos también enormes que buscan multinacionales españolas en India. Sánchez ha estado dos veces en poco más de un año buscando estrechar la relación con Modi para lograr que España tenga prioridad tanto en inversiones como en contratos, aunque en la rueda de prensa no ha querido hablar de ningún compromiso, pero ha apuntado que con el acuerdo UE-India se abren muchas posibilidades para las empresas españolas y para la inversión india. “Queremos que la inversión india llegue a nuestro país. Podemos avanzar en biotecnología, energías renovables, defensa. También hemos planteado proyectos en automoción. Tenemos al turismo como sector prioritario, España está de moda, hemos cuadriplucado el número de visitantes indios. Y también está la cultura y productos agrícolas como el vino y el aceite de oliva. Tras casi 20 años de negociación, este acuerdo UE-India creará un mercado de más de 2.000 millones de personas”, se ha entusiasmado Sánchez.