De un viejo militante a Felipe González, con todo mi respeto y aprecio

He defendido tu obra política porque es también la de nuestra generación; me parecen injustas tus recientes manifestaciones sobre el PSOE

Eres un poco mayor que yo, Felipe González. Nos conocimos en torno al año 1975. Por esa época, te acompañé en un viaje raro y clandestino a Yugoslavia. Nos hemos saludado con respeto en varias ocasiones. La última fue en San Sebastián en el funeral de Txiki Benegas. Tenemos algunos amigos comunes.

He defendido tu obra política porque es también la de nuestra generación. Somos muchos los mimbres, muchos también sin renombre —hace unos días murió en Toledo Jesús Fuentes Lázaro, y unos meses antes Paco Fernández Marugán—, los que nos unimos a tu indiscutible liderazgo para conseguir que España fuese un país democrático y que participase, como el resto de las democracias, en esa realidad llamada entonces Mercado Común. Mi aportación a esa obra es seguramente mínima: lo mucho o poco que pude aportar a la reconstrucción del PSOE en Valladolid y en Castilla y León por mi trabajo como diputado en el Congreso y, posteriormente, como eurodiputado.

Por ello, te aseguro que no niego en absoluto la enorme labor realizada bajo tus presidencias, incluidas aquellas actuaciones más incomprendidas.

Pero sí me parecen injustas tus recientes manifestaciones, magnificadas y ampliadas, como no puedes desconocer que sucedería, por ciertos medios de comunicación. Me referiré a dos: lo de ”yo no votaré al PSOE de Pedro Sánchez”, y la “cierta equivalencia entre Vox y Bildu”, aunque haciendo de peor condición a Bildu, rematada con un dardo contra la consejera de Justicia del País Vasco, de procedencia socialista.

¿Te imaginas, Felipe, nuestra reacción, si algún compañero entre los años 1974 y 1993, en cualquiera de los niveles, desde una agrupación local al Comité Federal hubiese dicho eso de ‘yo no votaré al PSOE’? Imagino tu respuesta: “Coño. ¿Qué haces aquí?”.

Sobre la segunda manifestación, quiero pensar que tienes mucho que matizar. Bildu es también el esfuerzo de muchos socialistas, vascos en primer lugar, pero también de otras partes de España, que, pese a su dolor, sus lágrimas, su rabia, la incomprensión, se esforzaron porque el terrorismo dejara las armas y decidiese hacer política con la palabra. De eso hace ya unos cuantos años. Hay una renuncia real, evidente, al terrorismo y, desde luego, no he oído a nadie de Bildu volver a ensalzar al terrorismo.

De Vox no puedo decir lo mismo. En el mismo Congreso ha ensalzado el golpe de Estado de 1936 contra la República y se ha negado a repudiarlo. Juzga la etapa del franquismo como necesaria y exitosa. En los acuerdos a que llega con el PP, se niegan a hacer efectiva cualquier medida ligada a la recuperación de nuestra memoria histórica. Las palabras con que Santiago Abascal define día tras día al Gobierno, de “club mafioso” a “asesino”, no son precisamente halagos, y tengo claro que su gobernación supondría un importante retroceso de las libertades.

Solo encuentro una explicación. Tu mandato estuvo recorrido por la lacerante presencia del terrorismo, por el sufrimiento moral y emocional que nos producía. Pero hoy, año 2026, el caballo que cabalga se llama exclusión del diferente —sea por sexo, raza, o inclinación sexual—, autoritarismo, particularismo, destrucción de Europa, sometimiento a la ley del más fuerte.

Con todo mi respeto y aprecio.