Manifestaciones por el 8M: horarios y recorrido por las principales ciudades de España

Las organizaciones feministas llaman este año a una movilización masiva y global para defender los avances de las últimas décadas y poner freno a los múltiples ataques a los derechos humanos

Las mujeres volverán a las calles en toda España este domingo en el Día Internacional de las Mujeres. Lo harán este año con sororidad y fuerza en medio de un contexto político global que los movimientos han tenido en cuenta. A pesar de eso, la división que comenzó en 2022 se mantendrá por quinto año consecutivo, y en muchas ciudades el feminismo volverá a caminar dividido este 8M —entre ellas Madrid y Barcelona—, un reflejo de una fractura que permanece. La falta de consensos gira principalmente en torno a cuestiones como la Ley trans, el modelo legal sobre la prostitución o la definición del sujeto político del feminismo.

Desde su llegada al Ministerio de Igualdad, Ana Redondo ha tratado de rebajar la confrontación y tender puentes. Sin embargo, pese a estos intentos, la unidad plena del movimiento sigue lejos. Las diferencias estratégicas y políticas continúan expresándose cada 8M en convocatorias separadas.

Todo ello ocurre en un contexto marcado por el auge de los discursos que cuestionan la igualdad y rebajan el impacto de la violencia machista, además de un claro ascenso de la ultraderecha que se extiende entre la juventud de varíos países europeos y Estados Unidos. Ante este escenario, las organizaciones feministas vuelven a llamar a la movilización masiva este 8 de marzo para defender los avances conseguidos en las últimas décadas, reclamar nuevas medidas frente a la violencia de género, la desigualdad laboral y la precariedad que siguen afectando a millones de mujeres; pero también para hacer frente a las decisiones políticas internacionales que cercenan los derechos humanos de millones de personas.

Aquí, la guía de las convocatorias en las principales ciudades de España:

En Almería se realizarán dos manifestaciones, en horario de mañana y de tarde. La Plataforma de Acción Feminista ha convocado una movilización que partirá a las 12.00, hora peninsular española, desde la Escuela Municipal de Música de Almería hasta llegar a la Plaza de las Velas. Por su parte, los Colectivos Feministas de Almería organizan una protesta a partir de las 18.30, con salida desde la Plaza de las Velas hasta llegar al Anfiteatro de la Rambla, donde se leerá un manifiesto bajo el lema “El feminismo será la tumba del fascismo”.

Además, el sábado 7 a las 19.30 los colectivos feministas celebrarán su tradicional Noche de Comadres en la que las mujeres marcharán vestidas de negro desde la calle Rambla Obispo Orberá.

Manifestación del 8M en Sevilla el 2025. PACO PUENTES

En Sevilla, la Asamblea Feminista Unitaria, que agrupa a más de 40 organizaciones feministas, también ha llamado a actos previos a las protestas por el 8M. El sábado 7 se realizará una concentración a las 12.00 fuera de la Plaza Virgen de los Reyes bajo el lema “Este es mi cuerpo, hasta que la dignidad se haga costumbre”. Para el domingo, la Asamblea ha planeado una manifestación que partirá de la Torre Pelli pasando por el Puente del Cachorro, el Paseo Colón y la Torre del Oro para culminar en el Palacio San Telmo.

La convocatoria de Huelva también es al mediodía. El Movimiento Feminista convoca la manifestación a las 12.00 en la plaza del Antiguo Estadio. La protesta de Córdoba saldrá a las 12.00 de la Glorieta de la Cruz Roja a Tendillas, donde se leerá un manifiesto. Un detalle a resaltar de esta concentración es que se planea realizar un tramo de la protesta en silencio para las personas con sensibilidad auditiva, el cual se llevará a cabo en la calle Cruz Conde. En Jaén, las Feministas 8M han convocado bajo el lema “Feminismo Visible, Mujeres Invencibles” la cual saldrá a las 12.00 desde la plaza de las Batallas hasta la plaza de Santa María, ahí se leerá un manifiesto y actuará la rapera La Benjamina.

En Cádiz se marchará bajo el lema “No nos callarán, contra su machismo, feminismo radical”. La Comisión 8M Cádiz ha convocado la manifestación desde la plaza del Asdrúbal a las 12.00 hasta la plaza San Juan de Dios. Para Málaga, la Coordinadora 8 de marzo ha llamado a la manifestación a partir de las 12.00 en la plaza de la Merced a culminar en la plaza de Camas con la lectura de un manifiesto.

En Granada también hay dos convocatorias para actos en distintos días. La primera será previa al 8M, el viernes 6, cuando habrá una manifestación nocturna a las 21.00 en la plaza del Carmen, esta protesta la convoca la Asamblea Transfeminista Unitaria. El domingo 8, la convocatoria de la Plataforma 8M/25N Espacio Feminismo Unitario de Graná saldrá desde los Jardínes de Triunfo hasta el Paseo del Salón.

En Zaragoza, las manifestaciones comienzan el sábado 7 de marzo con una rodada ciclista convocada por Asamblea 8M ZGZ a las 20.30, la cual saldrá de la plaza de la Magdalena de Bielas Salvajes para llegar a la plaza de la Justicia a las 22.00. Una vez ahí se llevará a cabo una “Noche Morada”, es decir una performance con fuego, cánticos y tambores. El domingo 8 de marzo la manifestación organizada por Paraguas Feminista partirá a las 11.30 de la plaza Aragón.

La asamblea 8M de Huesca sale a la calle con el lema “Contra el racismo y el fascismo, feminismo” que saldrá a las 18.00 de la Plaza Zaragoza para regresar al mismo sitio. En Teruel, la Coordinadora de Organizaciones Feministas ha convocado a una movilización que saldrá de la plaza del Torico a las 12.00 para llegar al Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto por la “igualdad real y efectiva” para regresar al punto de partida. Se ha instado a las mujeres a acudir con silbatos o cacerolas.

La plataforma Asturias Feminista 8M ha convocado a una manifestación unitaria en las calles de Villaviciosa el domingo 8 a las 12.30. De acuerdo con las organizadoras, se pretende movilizar a una veintena de autobuses fletados desde Gijón, Oviedo y Avilés, entre otros municipios. La idea es descentralizar las acciones feministas. A pesar de que algunas entidades habían contraprogramado manifestaciones en Gijón, las convocantes han señalado que en Asturias “marchan todas juntas”. Distintos colectivos feministas de la comunidad están convocando a reservar plazas en los autobuses destinados a la movilización.

Tres mujeres en la manifestación del 8M de 2025 en Bilbao. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

El centro de Palma de Mallorca volverá a ser escenario de la reivindicación feminista en las islas. Sin embargo, los colectivos feministas marcharán separados. Por un lado, el Movimiento Feminista de Mallorca ha convocado una protesta matutina en la plaza de España a las 12.00 para culminar en el Paseo del Borne. Por su parte, la Coordinadora Transfeminista de Mallorca tiene planeada una manifiestación que también partirá de la plaza de España a las 18.00, pero esta terminará en la plaza de Cort con la lectura de un manifiesto.

En Las Palmas de Gran Canaria, la Red Feminista de Gran Canaria tiene planeada una movilización que saldrá a las 12.00 del Parque San Telmo para llegar a la Plaza Santa Ana. Mientras que, en Lanzarote, el Foro Insular contra la Violencia de Género ha organizado una movilización que partirá a las 12.30 del Parque Islas Canarias hasta los Cines Atlántida, donde se leerá un manifiesto.

En Tenerife, la manifestación partirá del reloj de flores del parque García Sanabria a las 12.00. El encuentro convocado por la Plataforma Feminista 8M Tenerife recorrerá las calles del centro de la ciudad con el lema “Feministas imparables: ¡tumbemos el fascismo!” y terminará en la plaza de la Candelaria. Además, la plataforma hará una concentración previa a la manifestación el sábado 7 de marzo a las 11.00 en la plaza del Cristo, La Laguna.

En Santander, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria han llamado a una protesta bajo el lema “Contra el capitalismo rentista, poder feminista”, la cual partirá a las 12.00 desde la rotonda de Puertochico a la plaza del Ayuntamiento.

La convocatoria de la Plataforma 8M Toledo saldrá del Parque de la Vega a las 12.00 con dirección a la plaza de Zocodover. En Albacete, la comitiva también saldrá al mediodía desde el pasaje Gabriel Lodares hasta la plaza del Altozano; esta protesta la convocar la Coordinadora del 8M albaceteña. Media hora más tarde, a las 12.30, la Asamblea de Mujeres Feministas de Ciudad Real ha convocado a la manifestación bajo el lema “Educación en igualdad, futuro en libertad”, la cual partirá del parque de Gasset con dirección a la plaza Mayor de la ciudad.

En Guadalajara también se ha llamado a una concentración a las 12.00 en el monumento a la Constitución para recorrer la calle Cifuentes y la avenida del Ejército y finalizar en el Palacio del Infantado con la lectura de un manifiesto. La única ciudad en la provincia que se pintará de morado por la tarde será Cuenca con una manifestación convocada a las 18.00 por la Coordinadora Juvenil Socialista bajo el lema “Contra el machismo y el fascimo. Si el enemigo avanza, avancemos nosotras”.

En Burgos a las 12.00 habrá una manifestación infantil con batucada desde la Plaza del Cid hasta la Plaza Mayor organizada por la asociación Madres de la Leche. A las 13.00 partirá la manifestación organizada por la Coordinadora Feminista desde el mismo punto que la infantil. El Movimiento Feminista de Salamanca ha llamado a una protesta bajo el lema “Solo el feminismo da la cara”, la cual partirá a las 19.00 desde la plaza de la Concordia con destino la plaza Mayor. Se ha convocado a las participantes a llegar 30 minutos antes para llevar a cabo un taller de pancartas. También se ha solicitado no llevar banderas.

En Segovia las actividades se extenderán todo el día. El Colectivo Feminista de Segovia ha convocado a una concentración a las 11.30 en la plaza de San Martín, mientras que la manifestación comenzará a las 18.30 desde la plaza Cristo del Mercado hasta la plaza del Azoguejo. En Soria, el Consejo Municipal de las Mujeres ha llamado a una protesta que partirá a las 13.00 desde la plaza Mayor a la plaza de las Mujeres. Bajo la consigna “A las calles”, la Asamblea 8M Zamora ha llamado a comenzar la jornada de protesta desde las 11.30 en la plaza de La Marina para la realización de pancartas, pintacaras y globoflexia. A las 12.00 saldrá de este punto una manifestación con dirección a la plaza Mayor para culminar con la lectura de un manifiesto y un concierto a las 13.00. También al mediodía, el Movimiento Feminista Ávila ha llamado a una protesta que partirá del Mercado Grande a la plaza del Mercado Chico.

En León se realizarán dos manifestaciones coincidiendo en el mismo horario, ambas a las 12.00. Por un lado, la que organiza el Movimiento Feminista de León saldrá desde el Ayuntamiento en la calle Ordoño II con recorrido por el centro histórico hasta la plaza de Santo Martino. La segunda protesta está convocada por la Comisión 8M desde la plaza de Guzmán hasta la plaza de San Marcelo. En Valladolid, la Coordinadora de Mujeres ha llamado a la manifestación bajo el lema “Hoy más que nunca, feminismo” a las 12.00 desde la plaza Fuente Dorada.

Manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, en Barcelona. ALBERT GARCIA

Por segundo año consecutivo, en Barcelona se llevarán a cabo dos manifestaciones. La marcha convocada por la Assemblea 8M arrancará a las 11.30 en los Jardinets de Gràcia con dirección al Passeig de Lluís Companys. Por su parte, la Coordinadora 8M-Moviment Feminista de Barcelona ha organizado otra convocatoria a las 12.00 desde la Plaça Catalunya hacia la Estació de França.

En Lleida, la Coordinadora 8M de Lleida ha convocado a la manifestación a las 12.00 en la plaça 8 de Març. En Girona, la Coordinadora de Feminismes Anticapitalista la jornada comenzará desde las 11.00 con una concentración en el Jardí de la Infància, mientras que la manifestación está convocada a las 18.00 desde la Plaça Independència. En Tarragona, la protesta coordinada por la Plataforma Feminista de Camp saldrá a las 12.00 de la plaça Imperial.

En Valencia se han convocado dos protestas. La primera, convocada por la Assemblea Feminista de València, comenzará a las 16.00 en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la calle Sapadors. Partirá a las 17.00 y pasará por la plaza de San Agustín para llegar a la plaza de la Virgen. La segunda movilización valenciana está convocada por la Coordinadora Feminista y tiene previsto arrancar a las 17.30 en el cruce de la avenida de Navarro Reverter y la plaza Puerta del Mar con dirección a la plaza de la Reina. Ahí se leerá un manifiesto y culminará la jornada con una batucada.

La Coordinadora había acusado al Consistorio valenciano de “boicotear” la manifestación debido a que se tenía planeado un espectáculo pirotécnico a las 20.00 en la plaza del Ayuntamiento. La alcaldía, a cargo de María José Catalá (PP), ha negado la intención de boicotear las protestas y ha asegurado que participará como institución con los fuegos pirotécnicos que se lanzan cada fin de semana desde hace tres años. Después de la polémica, el Ayuntamiento ha decidido que se retrasará el espectáculo una hora, a las 21.00.

En Alicante, la Alianza de Mujeres Feministas de Alicante han citado a una manifestación en la plaza de los Luceros a las 11.30. Mientras, en Castelló, la Coordinadora Feminista ha llamado a una concentración el viernes 6 de marzo a las 18.00 en la plaza de la Muralla Liberal. En este municipio valenciano no habrá movilización el domingo 8 de marzo debido a que coincide con la Romeria de les Canyes, uno de los actos centrales de las fiestas de la Magdalena.

Protesta por el 8M del 2025 en Santiago de Compostela. ÓSCAR CORRAL

En Badajoz, la plataforma 8M Badajoz ha convocado a una manifestación diurna que partirá a las 12.00 desde la avenida de Huelva para finalizar en la plaza San Francisco. En Cáceres, la manifestación está organizada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres bajo el lema “Igualdad. Derechos. Justicia. Acción” y convoca a una concentración a partir de las 13.00 en la plaza de América (La Cruz) y que finalizará en la plaza Mayor. La protesta en Plasencia se ha convocado por parte de la Plataforma Feminista de Plasencia a las 11.00 en el parque de la Coronación, ahí se preparan los carteles para la marcha y habrá un ensayo de batucada, para salir a las 12.00 en dirección de la plaza Mayor.

Las convocatorias por parte del feminismo gallego se extienden a una veintena de ciudades en la comunidad. En Lugo, la Plataforma Feminista de Lugo convoca a las 12.00 en el edificio multiusos de la Xunta para avanzar hasta la plaza Santa María. En el resto de las ciudades más pobladas de Galicia las protestas se llevarán a cabo por la tarde. En el caso de A Coruña comenzará a las 18.00 junto al Obelisco. En Santiago de Compostela, a las 19.00 en Bonaval para salir a las 20.00 y llegar a la plaza 8 de Marzo.

En Vigo se han convocado dos manifestaciones, una por parte del Consistorio a las 12.00 con salida de la plaza de España y otra que saldrá a las 18.00 desde el mismo punto. Pontevedra también contará con dos protestas en distintos horarios. La primera convocada por la Asamblea de Mujeres 8M Pontevedra y el colectivo Fulanas que saldrá de la plaza de la Peregrina a las 11.30. La segunda, llamada por la Marcha Mundial das Mulleres, que ha citado al grueso de las manifestaciones en Galicia, a las 18.00 en el mismo sitio.

La red de Supervivientes en Acción ha convocado a una manifestación contra la violencia institucional que saldrá de los juzgados de Logroño a las 11.00 para culminar con un vermú-tardeo en la sede de la Confederación Nacional del Trabajo, en la calle Baños 3.

Un año más, Madrid se divide con motivo del Día de la Mujer. La protesta convocada por la Comisión 8M, con lema “Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes”, saldrá de Atocha a las 12.00 y acabará en Sevilla. Además, en Sol hay un tardeo feminista tras la mani (sobre las 19.00). Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid marchará a la misma hora entre Cibeles y plaza de España con esta proclama: “Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista. ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!”.

Manifestación del 8M del 2025 en Madrid. INMA FLORES

Por primera vez, en Pamplona se han convocado dos manifestaciones. Por un lado, la convocatoria del Movimiento Feminista de Euskal Herria, que partirá a las 12:00 desde el parque de Antoniutti. La segunda la mueve la Coordinadora 8M–Euskal Herriko Mugimendu Feminista, que saldrá de la plaza San Francisco a las 12.30. En Tudela, la concentración tendrá lugar en la plaza de los Fueros a las 12.45.

En Vitoria la manifestación con el lema “Otro mundo desde el feminismo” saldrá de la plaza de San Antón a las 12.30. En Bilbao, las protestas también se han separado. Por un lado, la del Movimiento Feminista de Euskal Herria que marcharán desde el Sagrado Corazón a las 12.00. En paralelo, se llevará a cabo otra marcha en la plaza Zabalburu, también a las 12.00, y que finalizará a en el Arenal. En San Sebastián se ha llamado a comenzar la concentración a las 10.15 en la plaza Bustintxulo para realizar pancartas, aunque la manifestación está convocada a iniciar en el túnel del Antiguo sobre las 12.00.

Las mujeres de Murcia también se dividirán. La Asamblea Feminista de Murcia marchará bajo el lema “Ante el negacionismo y el fascismo, más feminismo” a las 12.00 desde el Paseo Alfonso X El Sabio para finalizar en la plaza Martínez Tornel. A las 20.00, el Movimiento Feminista de Murcia ha convocado en la plaza de la Fuensanta. En Cartagena, la Coordinadora Feminista ha llamado a la manifestación a las 12.00 desde la plaza de España con dirección a la plaza del Ayuntamiento, en donde se leerá un manifiesto para culminar la jornada.