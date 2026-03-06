La Justicia condena a Carlos Eduardo Mora a 21 años de prisión por el asesinato de Miguel Uribe

La justicia colombiana ha proferido la tercera condena por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe. Este viernes, el juzgado quinto penal especializado con función de conocimiento de Bogotá sentenció a Carlos Eduardo Mora González, alias El veneco o El venezolano, por su responsabilidad en el asesinato. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Mora hizo labores de inteligencia y estuvo a cargo de hacer el reconocimiento previo del lugar donde se cometió el atentado: el parque El Golfito, en Bogotá. También fue quien llevó a otros implicados en un vehículo hasta el lugar del crimen. Aunque al inicio del proceso el acusado había negado su participación, finalmente y a cambio de una reducción de la pena, aceptó su responsabilidad.

Mora se declaró culpable de los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas agravadas. Al firmar el preacuerdo con la Fiscalía, obtuvo una reducción de la mitad de su pena. Desde el inicio de la investigación, alias El venezolano fue señalado como el hombre que conducía el auto Chevrolet Spark de color gris donde alias Gabriela le entregó el arma al joven sicario, y donde este último se cambió de ropa antes de acabar con la vida del senador, el 7 de junio de 2025. Ellos tres son, hasta ahora, las tres personas condenadas por el homicidio, de un total de nueve que han sido capturadas.

De acuerdo con la Fiscalía, a Mora le ofrecieron cinco millones de pesos (un poco más de 1.300 dólares) por su participación en el plan criminal. Días después del atentado, el 12 de junio, fue capturado en un retén de la Policía e imputado por su participación en el plan que acabó con la vida del senador del Centro Democrático. Su aparición en los videos de la zona días antes del crimen indicaba que los autores intelectuales y materiales conocían la agenda del político y habían planificado el ataque con antelación. Su aparición en los videos de las cámaras de seguridad lo dejaban en evidencia, así como un expediente que tenía abierto en el departamento de Caquetá por porte ilegal de armas.

A ese departamento también huyó alias Gabriela, una coincidencia que empezó a señalarle el camino a las autoridades sobre la posible autoría intelectual de la Segunda Marquetalia, un grupo de disidencias de la extinta guerrilla de las Farc con fuerte presencia en esa zona. Aunque aún no hay ningún procesado de dicho grupo, ni una sentencia en firme que así lo establezca, el organigrama criminal apunta a su autoría intelectual, según ha indicado la misma fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Noticia en desarrollo. Espere más información en breve