Más de la mitad de los varones jóvenes españoles ven en el feminismo “una herramienta de manipulación política”

Más de la mitad de los varones jóvenes españoles (el 51,5%) considera que el feminismo “solo se utiliza como heramienta política de manipulación y adoctrinamiento”, según el Barómetro de Juventud y Género 2025, publicado por Fad Juventud, este martes. El número de chicos que consideran eso se ha doblado en cinco años. En el caso de las chicas, el porcentaje se sitúa en un 38,8%.

Por otra parte, el 38,4% de los jóvenes españoles se declara feminista, lo que supone casi 12 puntos menos que en el máximo registrado en 2021, cuando la cifra subió hasta 49,9%. Sin embargo, al mismo tiempo, el 49,2% de los encuestados considera que “es necesario para conseguir la igualdad real”. El informe resume que “esta coexistencia de adhesión y desconfianza”, refleja las “tensiones presentes en el debate público actual”.

Es la quinta edición de este informe bienal que analiza las percepciones, actitudes y vivencias de la juventud española en torno al género con base en una encuesta online a 3.327 personas residentes en España, de las que 1.528 son jóvenes de entre 15 y 29 años. El trabajo de campo se desarrolló entre abril y mayo de 2025.

El estudio recoge que el 48,9% de la juventud considera que “existen desigualdades de género en España grandes o muy grandes”. Aunque esta percepción tuvo un incremento entre 2017 y 2021, luego ha tenido un descenso entre 2021 y 2025. Existe una brecha de más de 20 puntos porcentuales entre el el 61,4% de las mujeres que identifica “desigualdades elevadas”, y el 36,7% de los varones.

Con respecto al total de la población, existe una clara grieta entre quienes se denominan feministas: el 51,3% de las mujeres frente al 26% de los hombres. En el caso de ellas, este porcentaje ha caído más de seis puntos en dos años. La investigación también recoge que, a medida que aumenta la edad, aumenta el número de personas que identifican como feministas, hasta alcanzar su punto máximo entre los 30 y 39 años (52,2%), la única franja en la que más de la mitad se declara feminista. Esta cifra es 42,1 en la población general.

El informe también muestra que el 67,7% de los encuestados piensa que “la violencia de género es un problema muy grave”. El 50,8% “cree que los hombres están desprotegidos ante denuncias falsas por violencia de género”, y el 44,6% considera que “se ha perdido la presunción de inocencia”.

Al mismo tiempo, el estudio explica como “existen consensos amplios en torno a modelos igualitarios de relación”, porque el 81,8% de jóvenes defiende la comunicación abierta y sincera como base de una relación saludable y el 77,4% considera que la igualdad de derechos y responsabilidades es un elemento fundamental en la pareja. “Estos datos apuntan a una interiorización relevante de principios de corresponsabilidad y autonomía”, detalla el documento.

Para Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, “los datos muestran una juventud que incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana”, pero a la que también influyen en su posicionamiento los “discursos contradictorios” a los que está expuesta.