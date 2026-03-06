Cultura adquiere 17 obras en ARCO para el Museo Reina Sofía

La Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson o la Fundación Sorigué, otros de los grandes compradores de esta edición

El Ministerio de Cultura ha adquirido en la actual edición de la madrileña feria de arte ARCO 17 obras (de 14 artistas) destinadas a reforzar la colección del museo Reina Sofía. La inversión asciende a 402.760 euros y destaca por el fuerte peso de las creadoras: de los 14 artistas nueve son mujeres. La adquisición se ha dado a conocer este viernes tras la reunión de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Reina Sofía celebrada en el marco de la feria, que tiene lugar en IFEMA. El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y el director del museo, Manuel Segade, han subrayado la importancia de estas compras tanto para fortalecer la colección del museo como para apoyar la creación contemporánea.

Las obras adquiridas pertenecen a los artistas Annette Messager, Claudia Andujar, La Ribot, Ester Chacón, Pere Noguera, Oriol Vilanova, Kapwani Kiwanga, Venuca Evanán, Ángel Bados, Amparo de la Sota, Joan Gelabert, Ana Laura Aláez, María Alcaide y Roberto Jacoby. En conjunto, las piezas reflejan un amplio espectro de prácticas artísticas contemporáneas y atraviesan más de un siglo de producción creativa.

El secretario de Estado de Cultura ha destacado el compromiso del Ministerio con el fortalecimiento de las colecciones públicas. Según ha explicado, en lo que va de 2026 el departamento ya ha destinado más de 1,3 millones de euros a adquisiciones para museos estatales, una cifra que incluye la inversión realizada en ARCO. Martí también ha recordado que durante el año pasado se invirtieron un total de 3,6 millones de euros en compras destinadas a diferentes instituciones museísticas del Estado. Por su parte, el director del Reina Sofía ha señalado que estas adquisiciones responden a una estrategia clara del museo: reforzar la presencia de artistas mujeres y ampliar los enfoques que estructuran su colección. Actualmente, las obras firmadas por mujeres representan aproximadamente el 15 % de las cerca de 27.000 obras que integran el fondo del museo.

'Sapates. Primera enfangada (estudio) (Zapatos) (1979)', de Pere Noguera, adquirido por el Ministerio de Cultura en ARCO. Ministerio de Cultura

Compras y premios

La edición de ARCOmadrid 2026 ha contado con numerosas compras institucionales y corporativas más. Por ejemplo, la Fundación ARCO ha adquirido siete obras gracias a la recaudación de su cena anual, incorporando trabajos de Abraham Cruzvillegas, Lia D Castro, Katinka Bock y Janis Rafa, además de piezas de Ana Laura Aláez, Amparo de la Sota y Sheida Soleimani con el apoyo de diferentes colaboradores.

En el ámbito institucional, la Comunidad de Madrid ha otorgado su Premio ARCO 2026 a los artistas Los Bravú, Federico Miró y LUCE, cuyas obras pasarán a formar parte de la colección del Museo CA2M. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha adquirido cuatro obras para el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, de Patricia Gadea, Elena Blasco, Oriol Vilanova y Daniel Canogar.

La Junta de Andalucía, tras aumentar un 45 % su presupuesto de adquisiciones, ha incorporado once obras a las colecciones del CAAC y el C3A, mientras que el IVAM ha realizado una de las mayores compras de la feria, con treinta obras de veintitrés artistas por un valor total de 555.000 euros. También Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma ha adquirido cinco piezas de distintos artistas presentes en la feria. Entre las colecciones privadas, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson ha comprado 14 obras. La Fundación Sorigué ha incorporado nuevas piezas seleccionadas con participación de sus trabajadores, y el Centro de Arte Fundación María José Jove ha sumado obras de Miguel Marina, Irma Álvarez-Laviana y Damaris Pan.

'Tríptic de Barcelona' (1988), de Joan Gelabert, adquirido por el Ministerio de Cultura en ARCO. ministerio de Cultura

Además de las adquisiciones, ARCOmadrid 2026 ha otorgado numerosos premios artísticos. La galería Proyectos Ultravioleta ha recibido el Premio Lexus al mejor stand; el NEWARTaward@ARCO ha distinguido obras de Julia Scher y Jonas Englert; y Esther Gatón ha ganado el Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente. También han sido reconocidos June Crespo (Premio Catapulta), la galería Commonwealth and Council+Patron (Premio Engel & Völkers), Julia Padilla y Venuca Evanan (Premio Talento Joven), y la galería Selebe Yoon (Premio Opening). Otros galardones han recaído en Luis Gordillo (Premio ENATE-ARCOmadrid), Cristina Lucas (Premio Pilar Forcada ART Situacions), Dalila Gonçalves (Premio Catalina d’Anglade), Lola Lasurt (Premio de adquisición Fundació Vila Casas) y Sofía Salazar Rosales (Premio Emerige-CPGA). Finalmente, la galería Elvira González ha sido distinguida con el II Premio Juana de Aizpuru por su trayectoria y compromiso con la feria.

Estas compras y premios se producen en el marco de la 45ª edición de ARCOmadrid, que se celebra hasta el 8 de marzo en Madrid. Tras sus dos primeras jornadas dedicadas a profesionales, la feria abrirá al público estos últimos días, evidenciando su papel clave como plataforma de impulso para el mercado del arte y para la incorporación de nuevas obras a colecciones públicas y privadas.