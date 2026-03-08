-
A Mercedes le sobra energía: celebra el doblete con Russel y Antonelli en el sorprendente estreno de la F1 en Australia
La primera prueba del calendario en Melbourne confirma el dominio de las Flechas de Plata y el efecto disruptor del nuevo reglamento
Los ejecutivos de Liberty Media van locos con la idea de mantener el crecimiento exponencial de la popularidad de su producto estrella; una misión casi imposible si tenemos en cuenta que la Fórmula 1 no es fútbol, sino un campeonato con un nicho de seguidores muy específico. Para lograr su objetivo, la compañía norteamericana es capaz de llevar su estrategia hasta límites insospechados.
Hace una semana, coincidiendo con el arranque del Mundial, se lanzó la octava temporada de Drive to Survive, la serie documental de Netflix que ha conseguido un efecto multiplicador inaudito en la historia del certamen. En ella hay escenas que sorprenden porque ya no van dirigidas al espectador neófito, sino al completo ignorante en la materia. Ese mismo enfoque es el que parece haber buscado el mayor cambio de reglamento de la historia, que tras el estreno del calendario ha dejado claro que fomenta los adelantamientos en pista. George Russell, a la postre ganador, y Charles Leclerc protagonizaron una vistosa gresca en las primeras vueltas en Melbourne, promovidas por el marco normativo que se acaba de implementar, y que acentúa la administración de la energía de los motores por encima de cualquier otro parámetro. Al menos, sobre el papel.
Hasta ahora, los pilotos se superaban los unos a los otros por talento y por coche. Desde este año lo hacen por eficiencia energética, un elemento que iguala a los buenos pilotos y a los que son excepcionales. La mayoría de la parrilla considera que esta dinámica es antinatural. Todos los corredores menos los de Mercedes, que se ha adaptado a ella mejor nadie, una impresión avalada por el primer doblete en dos años de las Flechas de Plata. La marca de la estrella lo hizo todo bien y sacó tajada del mejor propulsor del momento, por más que Kimi Antonelli (segundo) tenga que afinar el tiro y no repetir las pifias del sábado –se estrelló en el tercer ensayo libre y llegó por pelos a la cronometrada– y del domingo –perdió cinco posiciones en la salida–.
Ni el estratosférico arranque de Leclerc –pasó de la cuarta plaza a la primera– fue suficiente para que el equipo de Maranello pudiera poner en riesgo la machada de la tropa de Brackley (Gran Bretaña), que con este resultado confirma que es quien mejor ha interpretado las nuevas normas. Leclerc cerró un podio, del que Lewis Hamilton se quedó a un tris. Lando Norris, el actual campeón y uno de los más beligerantes con esta reinterpretación de las carreras, cruzó la meta el quinto, a más de 50 segundos del ganador y justo por delante de Max Verstappen, otro de los que amenaza con retirarse más pronto que tarde porque con estos coches ya no disfruta. Peor aún lo están pasando Carlos Sainz, 15º, y Fernando Alonso, que abandonó tras completar solo 14 vueltas.
Como quedó en evidencia en los ensayos de pretemporada, Ferrari dispone de un cohete para las salidas; incluso en una tan corta como la del circuito de Albert Park, con solo 340 metros entre la pole y la primera curva. Leclerc culebreó entre rivales como si se tratara de conos, para encarar la salida del primer viraje al frente del pelotón. A partir de ese momento, y durante 13 giros, los dos monoplazas, el plateado y el rojo, se enzarzaron en una especie de pilla-pilla, que terminó con la irrupción del coche de seguridad virtual, después del abandono de Isack Hadjar (Red Bull). Eso provocó que Mercedes llamara a sus dos corredores, y que Ferrari dejara fuera a los suyos, una disparidad de estrategias que constató la superioridad de los primeros, que disponen de un motor mucho más redondo, sin que eso implique una mayor degradación de las gomas. “Me gusta este coche, me gusta este motor”, soltó Russell, que por primera vez parece disponer de un prototipo con el que aspirar a todo.
Alonso: “Llevo 24 años sintiéndome superior”
Si Mercedes se dibuja como la referencia, Aston Martin está en el polo opuesto para desgracia de Alonso, un animal competitivo como pocos, a pesar de sus 44 años, 23 de ellos en este campeonato. A pesar de las limitaciones evidentes del AMR26, el asturiano se sacó de nadie sabe dónde una de sus salidas heroicas, que le llevó desde la 17ª plaza que ocupó en la parrilla hasta la décima. “La primera vuelta es más de instinto que de motor. Llevo 24 años sintiéndome superior, y en el 25º, también me siento superior a ellos”, soltó Alonso, que la semana que viene se presentará en China, como el resto, en otro gran premio que se presenta muy doloroso para el equipo de Silverstone.
|pos piloto
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|pos piloto
|Esc
|Tiempo
|
1
|1h:23:06.801
|
2
|+2.974
|
3
|+15.519
|
4
|+16.144
|
5
|+51.741
|
6
|+54.617
|
7
|1 vuelta
|
8
|1 vuelta
|
9
|1 vuelta
|
10
|1 vuelta
|pos piloto
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|pos piloto
|Esc
|Pts
|
1
|25
|
2
|18
|
3
|15
|
4
|12
|
5
|10
|
6
|8
|
7
|6
|
8
|4
|
9
|2
|
10
|1
|pos piloto
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|pos escudería
|
1
Mercedes
|
2
Ferrari
|
3
McLaren
|
4
Red Bull
|
5
Haas F1 Team
|
6
RACING BULLS
|
7
AUDI
|
8
Alpine
|
9
Williams
|
10
CADILLAC
|
11
Aston Martin
|pos escudería
|Esc
|Pts
|
1
Mercedes
|43
|
2
Ferrari
|27
|
3
McLaren
|10
|
4
Red Bull
|8
|
5
Haas F1 Team
|6
|
6
RACING BULLS
|4
|
7
AUDI
|2
|
8
Alpine
|1
|
9
Williams
|0
|
10
CADILLAC
|0
|
11
Aston Martin
|0
Archivado En
- Fórmula 1
- Mundial Fórmula 1
- Pilotos deportivos
- Escuderías
- Circuitos velocidad
- Automovilismo
- Deportes motor
- Deportes
- GP Australia
- Melbourne
- George Russell
- Max Verstappen
- Fernando Alonso
- Carlos Sainz Jr.
- Aston Martin Aramco F1 team
- Red Bull Racing
- Mercedes AMG Petronas F1 Team
- Scuderia Ferrari
- Lewis Hamilton
- Oscar Piastri
- Lando Norris
- Escudería McLaren