La Fórmula 1 arranca este viernes sin toque de queda y tras un enorme esfuerzo logístico para sortear el conflicto en Oriente Próximo

El Mundial se estrena este fin de semana con todo el material y todo el personal ya en Australia después de que muchos tuvieran que modificar sus rutas de vuelo tras la ofensiva sobre Irán

Tras algunas dudas y un enorme esfuerzo logístico, el Mundial de Fórmula 1 mantendrá la agenda de su puesta de largo esta temporada, prevista para este fin de semana, en Australia. Así se ha confirmado después de que todo el material necesario para esta primera parada del calendario, en el circuito de Albert Park, estuviera ya en su lugar de destino a principios de esta semana. El reciente ataque de la alianza formada por Estados Unidos e Israel, que a finales de la semana pasada acabó con la vida de Ali Jameneí, el líder supremo iraní, provocó las represalias de Irán y sus aliados, que bombardearon bases militares estadounidenses en Bahréin, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Pese a todo, la evidente escalada de la tensión en Oriente Próximo no afectará directamente a la inauguración del campeonato, que este viernes verá el estreno de los monoplazas diseñados según las directrices del nuevo reglamento, que promete emociones de todo tipo en función de cada casa. En este sentido, el trastorno que más influencia ha tenido ha sido el cierre del espacio aéreo de la zona del conflicto, sobre todo de los aeropuertos de Dubái, Abu Dabi y Qatar, lo que obligó al personal que tenía vuelos con escala en esos puntos (la mayoría) a modificar sus rutas para llegar a Melbourne, donde este jueves se pone en marcha oficialmente el programa del primer gran premio en una jornada dedicada eminentemente a los medios de comunicación.

Para compensar el retraso en su llegada de algunas de las personas clave de las escuderías, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha levantado el toque de queda en las jornadas del miércoles y el jueves, con la intención de que todos los bólidos estén listos para salir a la pista el viernes por la mañana, en la primera sesión de ensayos libres.

“Las últimas 48 horas han requerido la reorganización de algunos vuelos. Pero eso, en gran medida, es responsabilidad de la F1. Es ella la que se encarga de [transportar el material de] los equipos y todo el personal necesario para que este evento sea posible”, convenía este lunes Travis Auld, el CEO de Australian Grand Prix Corporation, el promotor local. “Tengo entendido que está todo cerrado y que todos llegarán a tiempo. Los aficionados no notarán ninguna diferencia”, añadió el ejecutivo, en referencia a los tres aviones chárter que se fletaron.

“Las últimas 48 horas han requerido la reorganización de algunos vuelos. Pero eso, en gran medida, es responsabilidad de la F1. Es ella la que se encarga de [transportar el material de] los equipos y todo el personal necesario para que este evento sea posible”, convenía este lunes Travis Auld, el CEO de Australian Grand Prix Corporation, el promotor local. “Tengo entendido que está todo cerrado y que todos llegarán a tiempo. Los aficionados no notarán ninguna diferencia”, añadió el ejecutivo, en referencia a los tres aviones chárter que se fletaron.

“La seguridad y el bienestar de las personas guiarán nuestras decisiones relativas a la celebración de los próximos eventos programados en la zona”, declaraba este martes Mohammed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, horas antes de que el órgano decidiera posponer, para más adelante, la carrera que debía abrir el Mundial de Resistencia, en Qatar, el fin de semana del 26 al 28 de marzo. El mismo trazado de Losail debe albergar, entre el 10 y el 12 de abril, el cuarto gran premio del Mundial de MotoGP.