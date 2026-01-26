Montmeló alumbra la nueva Fórmula 1

Hay señales que actúan como termómetro de medición de la magnitud de los desafíos que cada invierno tienen que encarar los equipos que se miden en el Mundial de Fórmula 1. El más revelador son las bajas que se acumularán en la primera tanda de pruebas, que dan comienzo este lunes, en Montmeló, y que se alargarán hasta el viernes. La complejidad de los monoplazas, acordes con un reglamento completamente nuevo, ha tensionado todavía más el periodo del año más frenético en las fábricas. Eso, combinado con algunos estrenos en el campeonato, como el de Cadillac; y otras maniobras tan relevantes como las de Red Bull o Aston Martin, que cambian de suministrador de motores, explica que la mayoría de estructuras se presenten en el Circuit sin saber muy bien qué esperar, y con una actitud mucho menos desafiante de lo habitual. La tropa energética, con Max Verstappen como abanderado, ya destapó su RB22 hace diez días, en Detroit, mientras que el lujoso fabricante de Silverstone (Gran Bretaña), dirigido ya a pleno efecto por Adrian Newey y con Fernando Alonso al volante, lo hará el próximo día 9 de febrero.

McLaren, campeón del mundo de pilotos y de constructores, ya ha informado de que no rodará este lunes, para apurar al máximo el desarrollo de su bólido. Y Williams, uno de los que antes puso en marcha el proyecto de su coche de 2026, ni siquiera se desplazará a Barcelona, sino que esperará a la segunda serie de entrenamientos, en Bahréin, del 11 al 13 de febrero. Esta y la tercera, en el mismo trazado de Sakhir, una semana más tarde (del 18 al 20 de febrero), ya se llevarán a cabo en el formato convencional. El shakedown de Montmeló, sin embargo, será a puerta cerrada, sin acceso de la prensa especializada ni de la televisión.

Las escuderías tienen reservado Montmeló durante cinco días, de los que deberá elegir un máximo de tres. El hecho de que no se haya permitido el acceso de las cámaras responde a la voluntad de todos los implicados (F1, FIA, equipos) de evitar proyectar al mundo imágenes embarazosas como las que pueden darse como consecuencia del tremendo cambio normativo sobre los motores, la parte más compleja de esta nueva era.

Si ya es difícil de por sí hacer una radiografía nítida de cómo va cada coche en una pretemporada al uso, mucho más complicado será sacar conclusiones de este test, en el que la atención estará completamente centrada en la fiabilidad y el trabajo de los nuevos componentes. No será hasta Bahréin, especialmente en la segunda visita, que se podrá comenzar a calibrar el potencial real de unos y otros. Entre todo ese festival de novedades, hay algunas que llaman más la atención. Especialmente intrigante será tratar de adivinar cómo nacen ciertas alianzas, como las que formarán a partir de ahora Red Bull y Ford, o Aston Martin y Honda, que recibe al suministrador de motores de la gran H, después del exitoso combo que este formó con la marca del búfalo rojo. El proveedor de Tokio, en ese sentido, ya reconoció que su unidad de potencia puede deparar alguna que otra sorpresa, no necesariamente positiva. Especialmente la parte de combustión interna, cuyo diseño ha requerido de un enfoque completamente distinto al empleado en el modelo que tantos réditos dio a Red Bull. “Desde nuestro punto de vista, las claves que nos dieron grandes resultados con la unidad de potencia anterior son ahora prácticamente inutilizables, debido a las limitaciones del nuevo reglamento”, especifica Tetsushi Kakuda, responsable técnico de Honda en la F1. “Esto significa que debemos buscar nuevas ideas para mejorar el rendimiento. Otros fabricantes se encuentran en la misma situación, de modo que se ha creado una especie de competición por ver quién tiene las mejores”, añadió el japonés.

Asimismo, también hay mucho interés en comprobar cómo echa a rodar Cadillac en su puesta de largo y, cómo no, en saber si la apuesta de Ferrari con Lewis Hamilton empieza a dar los frutos con los que sueñan los tifosi. El británico ya completó unos pocos kilómetros en la presentación del SF-26, en Fiorano, aunque el lanzamiento no transmitió la mejor de las sensaciones, después de que el prototipo se parara a los 20 minutos.