Barcelona se aferra a la alternancia para retener la Fórmula 1

El circuito de Barcelona-Catalunya está un pelín más cerca de consolidar la renovación del acuerdo que le permitiría seguir presente en el calendario del Mundial de Fórmula 1 más allá de 2026, fecha en la que expira el vínculo de cinco años que se anunció a finales de 2021. Sin embargo, las negociaciones entre la bicefalia que forman Fira Circuit y la Consellería de Empresa de la Generalitat, con Liberty Media, el titular de los derechos de explotación del campeonato, avanzan hacia la alternancia. Según adelanta La Vanguardia este miércoles, se trabaja alrededor de un contrato de tres años, que haría que el Circuit albergara los grandes premios en 2028, 2030 y 2032. “Las negociaciones van por buen camino”, afirma Miquel Samper, conseller de Empresa y Treball, en unas declaraciones que recoge La Vanguardia.

Si bien hay que tener en cuenta que las cifras que se negocian son confidenciales, las pretensiones económicas de Liberty llevan a pensar que el canon que se está discutiendo ronda los 30 millones de euros anuales. Fuentes cercanas a la negociación aseguran a EL PAÍS que “todavía quedan aspectos que hay que definir antes de que se pueda firmar”. De cualquier forma, estas mismas fuentes confían en poder dar oficialidad al acuerdo a principios de año.

Montmeló ha celebrado una carrera del certamen de forma ininterrumpida desde 1991. No obstante, la inclusión en la agenda de Madrid, que se estrenará en 2026 tras firmar un contrato de diez años; y la aglomeración de candidatos que forman una lista de espera cada vez más larga, pusieron en peligro el futuro de una cita que ya se puede considerar un clásico.

Después de que este martes se hiciera oficial que Portugal regresará al calendario a partir de 2027, en el hueco que deja Zandvoort (Holanda), poco a poco va cogiendo forma el perfil geográfico de un Mundial que pretende combinar escenarios tradicionales, con otros destinos mucho más exóticos. Se da la circunstancia de que Bélgica ya anunció este mismo año que entraría en un calendario de rotación, con la organización de cuatro eventos (2026, 2027, 2029 y 2031) en las seis próximas temporadas; una cadencia que encaja perfectamente con la inclusión de Montmeló, a partir de 2028.

De esta forma, el gran premio que tendrá lugar en Montmeló a mediados de junio de 2026, y que estrenará la nomenclatura de Barcelona-Catalunya después de que Madrid se hiciera con la nomenclatura de Gran Premio de España, pondrá fin a una serie de 36 ediciones seguidas.