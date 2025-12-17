Talavera - Real Madrid en directo | Los blancos visitan Talavera en su primer partido de Copa del Rey

Los de Alonso buscan empezar su andadura copera con buen pie ante el Modesto Talavera, de Primera Federación

El Real Madrid se enfrenta al Talavera CF en su primer partido de Copa del Rey, en dieciseisavos de final. Los blancos, muy irregulares desde noviembre, necesitan una victoria contundente para que su crisis no se agrande y acabar el año con mejores sensaciones. A pesar del rival, el modesto Talavera de Primera Federación, Alonso ha convocado a todos los pesos pesados. Y no es para menos, teniendo en cuenta lo que sufrió el Barça este martes ante el Guadalajara, equipo que juega en la misma categoría que el Talavera: los culés no fueron capaces de meter hasta el minuto 75 y estuvieron cerca de encajar gol. Los locales por su parte intentarán dar la campanada y hacer historia venciendo al quince veces campeón de Europa.