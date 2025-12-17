Talavera - Real Madrid en directo | Los blancos visitan Talavera en su primer partido de Copa del Rey
Los de Alonso buscan empezar su andadura copera con buen pie ante el Modesto Talavera, de Primera Federación
El Real Madrid se enfrenta al Talavera CF en su primer partido de Copa del Rey, en dieciseisavos de final. Los blancos, muy irregulares desde noviembre, necesitan una victoria contundente para que su crisis no se agrande y acabar el año con mejores sensaciones. A pesar del rival, el modesto Talavera de Primera Federación, Alonso ha convocado a todos los pesos pesados. Y no es para menos, teniendo en cuenta lo que sufrió el Barça este martes ante el Guadalajara, equipo que juega en la misma categoría que el Talavera: los culés no fueron capaces de meter hasta el minuto 75 y estuvieron cerca de encajar gol. Los locales por su parte intentarán dar la campanada y hacer historia venciendo al quince veces campeón de Europa.
Homenaje a Javier Dorado, jugador que fue de la cantera de Real Madrid y que era natural de Talavera, fallecido durante el verano por una enfermedad. Están su mujer y sus hijos en el campo de lo más emocionados. Bonito detalle por parte de ambos equipos. El saque de honor lo han hecho entre sus tres hijos.
¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO EL PRADO! ¡EMPIEZA ESTE TALAVERA-REAL MADRID!
¡SALTAN LOS DOS EQUIPOS AL TERRENO DE JUEGO! Suena el himno del Talavera mientras los 22 protagonistas se sitúan en el verde junto al conjunto arbitral. El colegiado de la contienda es Guillermo Cuadra Fernández. ¡Ambientaaaaaaaaaaaaaaazo como ninguno, esto es la Copa del Rey señores!
¡Fuegos artificiales en el Estadio El Pardo! Como siempre, ambiente inigualable en Talavera, que es la primera vez que alberga al Real Madrid en su estadio y en esta competición. Nunca antes se han cruzado en una competición oficial. La alegría festiva se ha adelantado en esta localidad toledana, que se vuelca con la visita de uno de los clubes más laureados del planeta.
En el banquillo del Talavera: Sergi Molina, Iván Ayllón, Rodrigo Rocafort, Arturo Molina, Nahuel Arroyo, Bilal Ouacharaf, Pedro Capó, Sergio Montero, Fran Rodríguez, Jorge Sánchez y Álex Sánchez.
En el banquillo del Real Madrid: Jude Bellingham, Vinícius, Rodrygo, Tchouaméni, Jorge Cestero, Javier Navarro y Joan Martínez.
TALAVERA. El equipo local sale con: Jaime González, Aleix Roig, Manu Farrando, Álvaro López, David Cuenca, Luis Sánchez, Isaiah Navarro, Pitu Doncel, Edu Gallardo, Marcos Moreno y Gonzalo Di Renzo.
REAL MADRID. Xabi Alonso no quiere ni jugar con fuego ni quemarse, por eso sale con mucha artillería en el Estadio El Prado: Andrii Lunin, Fran García, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, David Jiménez, Franco Mastantuono, Dani Ceballos, Arda Güler, Endrick, Kylian Mbappé y Gonzalo García.
¡YA TENEMOS ALINEACIONES CONFIRMADAS EN AMBOS EQUIPOS!
Por su parte, el Talavera llega a este partido en plena transición, pues su nuevo entrenador lleva apenas dos semanas en el cargo: tras la salida de Diego Nogales, entra Alejandro Sandroni para hacer cosas grandes con el conjunto toledano, que ya venció a Rayo Majadahonda y Málaga en las rondas previas, dos victorias que han sido históricas para el club, que ya escribe en sus libros esta temporada de Copa del Rey. Ante ellos, un hueso duro de roer que no se ha dejado a sus grandes jugadores en casa.
Partido importante para Xabi Alonso y su travesía en el banquillo blanco. El tolosarra da descanso a Courtois, Valverde y Rüdiger, pero pone a Mbappé de titular, lo que hará las delicias de los seguidores locales, a quienes les ha tocado uno de los equipos más relevantes del sorteo. Asencio es baja de última hora por fiebre.
¡Buenas noches y bienvenidos a la recta final del 2025... lo que solo puede significar una cosa: la Copa del Rey! El Real Madrid se enfrenta al Talavera de la Reina en los dieciseisavos de final de la competición más bonita del fútbol español! El equipo de Xabi Alonso viaja a la localidad toledana para dar el pistoletazo de salida a su participación.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 17 de diciembre
Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 17 de diciembre
Fitch Ratings hunde los bonos de Colombia en el terreno especulativo
La policía de Londres detiene a Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar a tres niñas con frambuesas con talio
Lo más visto
- Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- Víctor Manuel, músico: “El capital tiene que rectificar, nunca pensé que fueran a ser tan voraces”