Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Twente Femenino TWW
1
Jaimy Ravensbergen 45'
Real Madrid Femenino RMF
1
Sara Däbritz 95'
Finalizado
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

El Madrid pierde ante el Twente una ocasión de oro para colarse en la élite europea

El Real empata en el último minuto en casa del eliminado equipo neerlandés y tendrá que jugar la repesca ante el Paris FC o el Wolfsburgo

Diego Fonseca Rodríguez
Diego Fonseca Rodríguez
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Madrid se estrelló esta noche en Enschede y desperdició una oportunidad de oro para colarse en la élite europea. El Real se trastabilló ante el modesto Twente, un equipo que ya estaba eliminado de la Champions, que aún no había ganado un solo partido y que no se jugaba nada. Las blancas firmaron un encuentro muy pobre en la última jornada de la primera fase y empataron en el último minuto con un tanto de Däbritz. El 1-1 las envía a la repesca cuando un triunfo las hubiera colado en el top-4, las cuatro posiciones que dan acceso directo a los cuartos.

TWWTwente Femenino
1
Diede Lemey, Alieke Tuin, Anna Knol, Lieske Carleer, Imre van der Vegt, Eva Oude Elberink (Rose Ivens, min. 85), Jill Roord, Sophie Proost (Sophie te Brake, min. 73), Danique van Ginkel, Lynn Groenewegen y Jaimy Ravensbergen
RMFReal Madrid Femenino
1
Misa, Rocío Gálvez, Eva Navarro, María Méndez, Yasmim (Bella Andersson, min. 82), Caroline Weir (Paula Comendador, min. 82), Linda Caicedo, Filippa Angeldahl, Sara Däbritz, Alba Redondo (Naiara Sanmartín, min. 74) y Naomie Feller (Athenea del Castillo, min. 54)
Goles 1-0 min. 45: Jaimy Ravensbergen. 1-1 min. 95: Sara Däbritz
Arbitro Lotta Vuorio
Tarjetas amarillas Sara Däbritz (min. 53), Sophie te Brake (min. 90)

El Madrid salió al campo convencido de que podía encajonar a su rival alrededor de su área. La puesta en escena fue convincente solo durante los primeros diez minutos, en los que el VAR anuló un tanto de Däbtriz por un fuera de juego previo de Alba Redondo. Linda Caicedo también rozó el gol en un disparo que se marchó pegado al poste después de tocar en una defensa tras una buena conducción en diagonal de Weir. Las dos ocasiones no intimidaron al Twente. El tierno equipo holandés, que esta temporada tan solo había sumado dos empates en Champions, se liberó a través de la pelota, siempre liderado por la joven Proost. Las neerlandesas son frágiles en defensa pero tienen buen pie y una capacidad considerable para combinar si su rival no ajusta la presión. En la reacción local, Proost estampó un disparo en la cruceta y Misa envió a córner un centro de Tuin que se envenenaba en dirección a portería.

Al Real le faltaba continuidad en el juego. Las blancas no conseguían encontrar en los pasillos interiores a Weir y Linda, sus dos futbolistas más diferenciales para mezclar y superar líneas. Feller estaba errática en el uno contra uno en el extremo izquierdo y también en la definición. La delantera francesa se quedó mano a mano ante Lemey tras un pase de Yasmim, pero pifió el remate contra el cuerpo de la guardameta en una posición tan diáfana que era casi más complicado golpear a la portera que embocar el balón en la red. Linda también lo intentó, pero su primer disparo se marchó al lateral de la red y el segundo terminó en las manos de la jugadora belga.

La crecida del Twente encontró premio en el primer minuto de la segunda parte, cuando Ravensbergen remató a la red un centro de Tuin. La delantera neerlandesa cabeceó debido a una falta de entendimiento entre María Méndez y Rocío Gálvez, titular hoy por la sanción de Lakrar. La reacción del Madrid fue inmediata, pero Lemey evitó en dos ocasiones el tanto de Weir. Primero salvó un mano a mano y después despejó un tiro libre desde la frontal que había superado la barrera.

Quesada metió a Athenea y retiró a Feller. El Real comenzó a circular más rápido y a rondar la portería de Lemey después de que Misa salvara un tiro franco de Roord. Däbtriz estrelló un testarazo en el larguero, pero los ataques morían en el área del Twente sin que el Madrid fuese capaz de enhebrar una acción con la que igualar el partido. El equipo se precipitó y no encontró nunca claridad en el último pase o en la definición hasta el empate de Däbtriz en el 95. Las blancas, que podían haber firmado una clasificación histórica, terminaron la liguilla como séptimas y al menos tendrán la ventaja de campo en el play off ante el Paris FC o el Wolfsburgo. El Atlético, que este miércoles perdió a domicilio contra el todopoderoso Olympique de Lyon (4-0), pasó como undécimo y se medirá con el actual campeón, el Arsenal, o el Manchester United.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
13
VAL
4 6 1 1 4
14
ROF
4 6 1 1 4
15
TWW
3 6 0 3 3
16
BEN
2 6 0 2 4
17
PSG
2 6 0 2 4
Clasificación PT PJ PG PE PP
5
ASW
12 6 4 0 2
6
MNU
12 6 4 0 2
7
RMF
11 6 3 2 1
8
JUV
10 6 3 1 2
9
WOL
9 6 3 0 3

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Diego Fonseca Rodríguez
Diego Fonseca Rodríguez
Diego Fonseca Rodríguez - twitter
Es redactor en la sección de Deportes de EL PAÍS, en donde ha estado en otras secciones. Antes trabajó en Efe, Cadena SER, ABC y Faro de Vigo. Es licenciado en Periodismo por la USC, Máster en Periodismo Multimedia por la Universidad Complutense y Máster de Periodismo EL PAÍS. En 2021 obtuvo el Premio Lilí Álvarez de Periodismo.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Fiamma celebra su gol ante el Bayern este miércoles en el Centro Deportivo Wanda, en Alcalá de Henares.

El Atlético salva un empate ante el Bayern para rozar la siguiente ronda de la Champions

Diego Fonseca Rodríguez | Alcalá de Henares

El Madrid compite pero cae en el campo del campeón de Europa

Diego Fonseca Rodríguez

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
  2. Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
  3. El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
  4. El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
  5. Víctor Manuel, músico: “El capital tiene que rectificar, nunca pensé que fueran a ser tan voraces”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_