El Madrid pierde ante el Twente una ocasión de oro para colarse en la élite europea

El Madrid se estrelló esta noche en Enschede y desperdició una oportunidad de oro para colarse en la élite europea. El Real se trastabilló ante el modesto Twente, un equipo que ya estaba eliminado de la Champions, que aún no había ganado un solo partido y que no se jugaba nada. Las blancas firmaron un encuentro muy pobre en la última jornada de la primera fase y empataron en el último minuto con un tanto de Däbritz. El 1-1 las envía a la repesca cuando un triunfo las hubiera colado en el top-4, las cuatro posiciones que dan acceso directo a los cuartos.

TWW Twente Femenino 1 Diede Lemey, Alieke Tuin, Anna Knol, Lieske Carleer, Imre van der Vegt, Eva Oude Elberink (Rose Ivens, min. 85), Jill Roord, Sophie Proost (Sophie te Brake, min. 73), Danique van Ginkel, Lynn Groenewegen y Jaimy Ravensbergen RMF Real Madrid Femenino 1 Misa, Rocío Gálvez, Eva Navarro, María Méndez, Yasmim (Bella Andersson, min. 82), Caroline Weir (Paula Comendador, min. 82), Linda Caicedo, Filippa Angeldahl, Sara Däbritz, Alba Redondo (Naiara Sanmartín, min. 74) y Naomie Feller (Athenea del Castillo, min. 54) Goles 1-0 min. 45: Jaimy Ravensbergen. 1-1 min. 95: Sara Däbritz Arbitro Lotta Vuorio

Tarjetas amarillas Sara Däbritz (min. 53), Sophie te Brake (min. 90)

El Madrid salió al campo convencido de que podía encajonar a su rival alrededor de su área. La puesta en escena fue convincente solo durante los primeros diez minutos, en los que el VAR anuló un tanto de Däbtriz por un fuera de juego previo de Alba Redondo. Linda Caicedo también rozó el gol en un disparo que se marchó pegado al poste después de tocar en una defensa tras una buena conducción en diagonal de Weir. Las dos ocasiones no intimidaron al Twente. El tierno equipo holandés, que esta temporada tan solo había sumado dos empates en Champions, se liberó a través de la pelota, siempre liderado por la joven Proost. Las neerlandesas son frágiles en defensa pero tienen buen pie y una capacidad considerable para combinar si su rival no ajusta la presión. En la reacción local, Proost estampó un disparo en la cruceta y Misa envió a córner un centro de Tuin que se envenenaba en dirección a portería.

Al Real le faltaba continuidad en el juego. Las blancas no conseguían encontrar en los pasillos interiores a Weir y Linda, sus dos futbolistas más diferenciales para mezclar y superar líneas. Feller estaba errática en el uno contra uno en el extremo izquierdo y también en la definición. La delantera francesa se quedó mano a mano ante Lemey tras un pase de Yasmim, pero pifió el remate contra el cuerpo de la guardameta en una posición tan diáfana que era casi más complicado golpear a la portera que embocar el balón en la red. Linda también lo intentó, pero su primer disparo se marchó al lateral de la red y el segundo terminó en las manos de la jugadora belga.

La crecida del Twente encontró premio en el primer minuto de la segunda parte, cuando Ravensbergen remató a la red un centro de Tuin. La delantera neerlandesa cabeceó debido a una falta de entendimiento entre María Méndez y Rocío Gálvez, titular hoy por la sanción de Lakrar. La reacción del Madrid fue inmediata, pero Lemey evitó en dos ocasiones el tanto de Weir. Primero salvó un mano a mano y después despejó un tiro libre desde la frontal que había superado la barrera.

Quesada metió a Athenea y retiró a Feller. El Real comenzó a circular más rápido y a rondar la portería de Lemey después de que Misa salvara un tiro franco de Roord. Däbtriz estrelló un testarazo en el larguero, pero los ataques morían en el área del Twente sin que el Madrid fuese capaz de enhebrar una acción con la que igualar el partido. El equipo se precipitó y no encontró nunca claridad en el último pase o en la definición hasta el empate de Däbtriz en el 95. Las blancas, que podían haber firmado una clasificación histórica, terminaron la liguilla como séptimas y al menos tendrán la ventaja de campo en el play off ante el Paris FC o el Wolfsburgo. El Atlético, que este miércoles perdió a domicilio contra el todopoderoso Olympique de Lyon (4-0), pasó como undécimo y se medirá con el actual campeón, el Arsenal, o el Manchester United.