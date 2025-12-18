El ministro Puente se reafirma en sus ataques contra Eduardo Madina mientras crece el malestar en el PSOE

Eduardo Madina, exdirigente socialista que dejó la política en 2017, irrumpió este miércoles en la lista de temas más comentados de X después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le dedicara en la misma red social estas palabras: “El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay, tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio”. Madina, en realidad, no había escrito ningún tuit. Puente replicaba a un post del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER —donde el candidato a las primarias de 2014 participa como analista desde que dejó la política—, que resumía así su intervención en la tertulia de esa mañana: “Madina recurre a Sabina para explicar por qué esta legislatura está acabada”.

En el espacio para el análisis de la actualidad política de la SER, la conductora del Hoy por Hoy, Àngels Barceló, preguntó a los contertulios por la petición de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar), al presidente del Gobierno de hacer cambios en su gabinete —“Así no podemos aguantar”, dijo— para responder a los últimos escándalos. Madina replicó que, a su parecer, “la crisis no está en el Gobierno, sino en el PSOE”. Tras enumerar los problemas que afronta el partido, con el encarcelamiento del exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, así como de su asesor Koldo García; las acusaciones de corrupción sobre su sucesor en el puesto, Santos Cerdán; la reciente detención de la exmililtante Leire Díez, y las denuncias por acoso sexual, Madina insistió en que ninguno de esos casos “suceden dentro del Consejo de Ministros, sino de un partido”. Pero añadió: “Yo creo que la legislatura está terminada hace ya mucho tiempo. Cuando metieron en la cárcel a Santos Cerdán dije que el ciclo había terminado, pero hay finales que duran mucho, esto que decía Sabina: un final que no se acabe nunca”.

Preguntado por si ese tuit lo escribió como ministro, como militante del PSOE o como un opinador más en una red social, Puente responde: “¿Importa eso? Soy un socialista con 37 años de militancia a mis espaldas. Hijo y nieto de socialistas. He sido alcalde y soy, circunstancialmente, ministro. Con todo eso y mucho más le reprocho a quien tiene un altavoz todas las semanas y jamás lo usa para echar una mano a su partido, especialmente cuando atraviesa dificultades, su constante deslealtad y su rencor evidente. Y todo porque los militantes confiaron en otro compañero para dirigirlo”.

Madina, que declinó hacer comentarios sobre el tuit de Puente, es actualmente socio de estrategia de la consultora Harmon, asesor en EY y comentarista político en medios de comunicación. En 2014 perdió las primarias del PSOE en las que se impuso Pedro Sánchez y en 2017 dejó la política. Ha asegurado que no tiene intención de volver a la primera línea, aunque mantiene la militancia en el partido, del que fue secretario del grupo parlamentario en el Congreso y diputado.

Preguntado por si cree que hay más militantes o dirigentes actuales del PSOE que piensan que la legislatura está acabada y que mantenerla puede ser peor para el partido, el ministro Puente replica: “No lo creo. Ni los militantes, ni, desde luego, los votantes”.

El PP pide el adelanto electoral prácticamente desde la investidura de Sánchez en 2023 con los apoyos de Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC. Pero los escándalos de corrupción y acoso que afectan al principal partido del Gobierno han hecho que el debate sobre la duración de la legislatura se instale también dentro de las filas del propio partido socialista. El pasado domingo, el corresponsal político de este diario Carlos E. Cué informaba de que el PSOE se ha convertido “en un polvorín donde empiezan a aflorar tensiones internas” y voces que piensan que tal vez sería mejor un adelanto electoral para evitar un desgaste mayor, aunque el presidente y su entorno no contempla en absoluto ese escenario. Anabel Díez también informaba el pasado lunes en EL PAÍS de que, si bien la mayoría de las federaciones socialistas, así como diputados y senadores no creen que Sánchez tenga algo que ver con la corrupción, sí le reprochan que entregara todo el poder a quienes ahora están cercados por la justicia y que se haya “arrastrado los pies” ante las denuncias de acoso contra Francisco Salazar, con el daño que supone en un partido feminista y con un amplio sector de votantes femeninas.

Puente aclara que no cree que Madina quiera volver a la política activa y preguntado por si valora su servicio en los años en los que sí estuvo en la primera línea, responde: “Si esa pregunta pretende convertir los servicios prestados en una patente de corso para ir contra tu partido siempre que tienes ocasión, la respuesta es clara: Ningún servicio prestado justifica ir contra tu propio partido porque quien lo dirige te ganase unas primarias”. Madina sobrevivió en 2002 a un atentado de ETA con bomba lapa. Su altura (mide 1,91) hizo que salvara la vida, pero perdió una pierna y tuvo que renunciar a la que entonces era una de sus pasiones al margen de la política, el voleibol.

Pasadas las 20.30 de este miércoles, el tuit de Puente criticando a Madina tenía casi 300.000 visualizaciones y medio millar de comentarios que reflejan el ambiente de crispación política que recoge el reciente Atlas de la polarización, un estudio que impulsa la organización no lucrativa More in Common y que reveló que un 14% de los españoles ha roto en el último año con amigos o familiares por discusiones políticas. Así, la comunidad tuitera se dividió totalmente ante las críticas del ministro: “Tiene más clase y socialismo Edu Madina en una pestaña que tú en todo tu ser” (@ferabeljo); “Óscar, por favor, te pagan un sueldo público para que trabajes para el bienestar del país al que representas y no para estar todo el día en X escribiendo. En cualquier empresa privada estarías despedido” (@RiOnCeIso); “No es Madina el que tiene que aprobar unos presupuestos, un auténtico síntoma de si se está vivo o no” (@lisztaDantes); “Tienes razón, Óscar. Madina es un resentido, pero como no solucionéis el tema de la vivienda, la gente no os votará” (@opsfisquim); “Estamos buenos con los Madina, Felipe, Guerra, Page y compañía. Desleales a más no poder” (@DRZRZ)...

No es la primera vez que Puente arremete contra los socialistas críticos, con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la cabeza del sector. El pasado julio, EL PAÍS publicó los audios del comité federal del PSOE donde ambos se enfrentaron a propósito de la duración de la legislatura y si Sánchez podría o no aguantar. “Yo no tengo puto amo. La inmensa mayoría del partido no piensa como el ministro”, afirmó Page tras el revuelo provocado por la difusión de esos audios y refiriéndose a una expresión de Puente en alusión al presidente del Gobierno. El titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible le respondió posteriormente en TVE: “Es un ejercicio de hipocresía. Es un asiduo de los medios que nos detestan. Yo hablo donde tengo que hacerlo y mirando a la gente a la cara. Creo el señor Page ha tomado nota”.

El lenguaje y la profusión de los mensajes del ministro en X ha sido motivo de controversia en más de una ocasión. Ya en diciembre de 2023, durante la presentación de su libro Tierra firme, preguntado por si él bloquearía a alguien en la red social, como acababa de hacer Puente con el alcalde de Madrid, Sánchez contestó: “Se lo he dicho muchas veces a Óscar: yo he hecho dos cosas muy importantes en mi vida, una fue, hace más de 20 años, dejar de fumar; y otra, hace más de 10, dejar mis redes sociales en manos de una community manager. Pero ese es mi estilo. Óscar tiene el suyo y lo hace muy bien”.

El tuit de la penúltima polémica de Puente también ha generado malestar en las filas socialistas. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres y ex secretario provincial del PSOE en la provincia, respondió: “No entiendo muy bien ese interés del locuaz Excmo. Sr. Ministro en meterse en mil charcos, incluso contra compañeros que, por luchar por la democracia y la libertad, lo pagaron físicamente. Enlazo noticia de aquel entonces por si su señoría no lo conocía”.