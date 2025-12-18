Una demanda asegura que Riley Keough es la donante de óvulos de un hijo de John Travolta y Priscilla Presley lo califica de “escandalosas acusaciones”

Documentos judiciales apuntan que la nieta de Elvis hizo un trato con el actor y su mujer, como supuestamente ya había hecho su madre, Lisa Marie Presley, a cambio de dinero y un Jaguar. Su abuela, enfrentada en los tribunales con sus exsocios que han revelado esta información, avisa de que tomará medidas legales

¿Es Benjamin Travolta, hijo del matrimonio formado por el actor John Travolta y la fallecida actriz Kelly Preston, en realidad hijo biológico de la también intérprete Riley Keough? Esta pregunta aparentemente incongruente es la que se está haciendo mucha gente después de que se hayan revelado unos documentos judiciales que aseguran que la única nieta de Elvis Presley donó óvulos al actor y a su mujer, y que estos los usaron para concebir a su hijo menor, Benjamin, nacido en 2010. “En una demanda presentada por los exsocios comerciales de Priscilla Presley [exmujer de Elvis Presley y abuela de Riley Keough], Brigitte Kruse y Kevin Fialko, contra su hijo, Navarone García [tío de Keough], el martes 16 de diciembre, se alega que la actriz de Todos quieren a Daisy Jones, de 36 años, donó sus óvulos a la estrella de Grease, de 71 años, para que él y su difunta esposa pudieran tener a su hijo Benjamin, que ahora tiene 15 años”, explica People, uno de los medios que, junto a otros como Page Six o TMZ, ha tenido acceso a estos documentos. Ninguno de ellos ha conseguido contactar con Travolta ni Keough, pero sí recogen la reacción de Priscilla Presley ante estas revelaciones.

Esta información ha opacado el objetivo original de la demanda, interpuesta por un incumplimiento de contrato entre los socios, y ha puesto el foco en la extraña posibilidad de que Benjamin comparta de alguna forma parentesco con el rey del rock. “Kruse afirma en la demanda que Keough recibió a cambio entre 10.000 y 20.000 dólares y un viejo Jaguar”, desgrana Page Six, lo que riza todavía más el rizo. De hecho, los documentos legales, según ha mostrado TMZ, incluyen una nota escrita a mano con las condiciones del trato, donde también están garabateadas las palabras “socios de fertilidad”, se menciona el nombre de “Ben Travolta” y se lee la frase “Kelly Preston llevó al bebé”. También incluyen una captura de pantalla de móvil con un intercambio de mensajes donde parece que se refieren a Ben Travolta como el “hermoso bisnieto” de Priscilla, junto a una foto en la que el pequeño posa con John Travolta y Riley Keough.

Pero la cosa no se queda ahí. Según la reconocida subastadora Brigitte Kruse —quien el pasado agosto ya demandó a Priscilla Presley reclamándole más de 50 millones de dólares en daños—, los motivos por los que la nieta de Elvis supuestamente se prestó a donar sus óvulos a la pareja de intérpretes no eran financieros. La denuncia indica que, por un lado, Keough aceptó el trato de Travolta y Preston después de que su madre, Lisa Marie Presley —fallecida en 2023 a los 54 años—, ya hubiese hecho lo mismo en el pasado. “Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie y padre de Harper y Finley Lockwood [hermanos de Keough], se acercó a Kruse y le contó que Kelly Preston no había podido tener hijos propios, y que había usado previamente los óvulos de Lisa Marie para quedarse embarazada”, relata People.

En todo este batiburrillo de nombres y apellidos, el de Michael Lockwood, quien estuvo casado con Lisa Marie entre 2006 y 2021, cobra especial relevancia. Los documentos apuntan a que el guitarrista y productor estadounidense explicó también a la demandante que Travolta se acercó de nuevo a la familia en 2010, un año después de la trágica muerte de su hijo Jett —fallecido a los 16 años tras golpearse la cabeza en la bañera—. “Lockwood afirmó que Travolta necesitaba ayuda para salvar su carrera como actor en medio de acusaciones de agresión sexual contra otros hombres [un caso que se cerró por falta de pruebas]”, recoge People. Y continúa: “Lockwood afirmó que Travolta dijo que ya no quería usar los óvulos de Lisa Marie porque no querían ‘óvulos con heroína’ [por su adicción a las drogas] y orquestaron un acuerdo en el que Riley Keough le dio sus óvulos a Travolta para que Kelly pudiera dar a luz a su hijo, Ben Travolta”. La denuncia también alega que Lockwood quería que Kruse y Fialko “utilizaran la información para negociar un acuerdo para él y sus hijas”. Es decir, sus motivos para revelar ahora este secreto sí que son financieros. “Dijo que estaba tan desesperado que había recurrido a comer comida para perros”, detalla TMZ sobre su situación.

Priscilla Presley, Lisa Marie Presley y Riley Keough en la 'premiere' de 'Mad Max: Furia en la carretera' celebrada en Los Ángeles en 2015. Eric Charbonneau (Getty Images)

La respuesta de Priscila Presley

Para Priscila Presley, que en 2023 se reconcilió con su nieta y llegó con ella a un acuerdo sobre el polémico testamento de Lisa Marie, estas filtraciones sobre Keough suponen un gran agravio familiar. La matriarca de los Presley no ha tardado en responder a través de un comunicado que sus abogados, Marty Singer y Wayne Harman, han compartido con TMZ. “Después de perder moción tras moción en este caso, y de intentar sin éxito que el abogado de Presley, Marty Singer, fuera descalificado para representarla en este asunto, Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus co-conspiradores [refiriéndose, probablemente, a Lockwood] han demostrado que no hay ningún listón demasiado bajo, ninguna línea ética que no estén dispuestos a cruzar en un esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y su familia”, lamenta.

Los abogados también acusan a los denunciantes de intentar “ejercer presión indebida” sobre Presley. “Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones de este caso [el de incumplimiento de contrato]. La conducta de Kruse, Fialko y sus nuevos abogados (van por su cuarto equipo) es vergonzosa y sin duda será abordada en los tribunales”, avisa. El cruce de acusaciones viene de lejos. En julio de 2024, por ejemplo, Priscilla Presley demandó a Kruse, Fialko y otros socios comerciales por fraude y maltrato a personas mayores, alegando que la manipularon para obtener el control de sus finanzas y patrimonio tras la muerte de su hija, Lisa Marie.

En septiembre, Presley y Keough ya respondieron públicamente a esta guerra abierta que mantienen en los tribunales con los exsocios de la exmujer del rey del rock. “Estas afirmaciones no solo son falsas, sino también profundamente dolorosas. Nuestra familia está, y siempre ha estado, unida por el amor y el respeto mutuos”, declararon abuela y nieta a People. “Nuestra prioridad compartida sigue siendo honrar la memoria de Lisa Marie y proteger el legado de Elvis con dignidad. No permitiremos que voces externas nos dividan ni disminuyan la fuerza de nuestro vínculo familiar”, se defendieron.