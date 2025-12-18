Así son las felicitaciones navideñas de las realezas: unión familiar y protagonismo de las mascotas

Las monarquías continúan con los tradicionales posados con los que buscan enviar un mensaje: más cercanía, tradición y la presentación de sus miembros más jóvenes, como la princesa Inés de Suecia

La Navidad ya está al caer, y en estas fechas tan señaladas marcadas por los reencuentros y las celebraciones no faltan las felicitaciones oficiales de las casas reales. Sus perfiles en redes sociales suelen ser el medio a través del que difunden sus mejores deseos para el nuevo año que comienza y alguna que otra palabra más, sin demasiada información relevante. Se trata de una tradición que está cargada de simbolismo, ya que depende del momento personal que esté atravesando cada una de las casas reales y de los capítulos que hayan protagonizado a lo largo del año.

2025 ha sido tranquilo para todas las monarquías europeas a excepción de dos. La británica se ha visto de nuevo salpicada por la relación que el expríncipe Andrés mantuvo durante años con el pedófilo Jeffrey Epstein y que ha obligado al monarca a tomar medidas drásticas. La noruega continúa haciendo frente a la polémica protagonizada por Marius Borg, primogénito de la princesa Mette-Marit, imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos de los que se les juzgará a principios de 2026, y también se vio afectada por el estreno del documental de la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett, donde contaban su historia de amor y acusaban a la institución de racista.

Así son los christmas navideños de las realezas de este año.

Carlos III y Camila, sencillez por bandera

Los reyes Carlos III y Camila fueron los primeros de las monarquías europeas en felicitar las navidades a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. Como marca la tradición, lo hacen a través de una tarjeta con unas breves palabras y una imagen de ambos, tomada a lo largo del año. “Os deseamos una feliz Navidad y un feliz Año”, son las palabras escogidas por el monarca y la consorte. La instantánea es de su estancia en Italia el pasado mes abril, cuando viajaron a Roma y pudieron reunirse de manera breve con el papa Franscisco 10 días antes de que falleciera. La fotografía se realizó en los terrenos de Villa Wolkonsky, la residencia del embajador británico en la capital italiana, tal y como ha explicado la casa real británica en la información enviada a los medios de comunicación. En ella aparecen ambos sonrientes, cogidos del brazo y mirando a cámara. Además, la foto coincidía con el 20º aniversario de su boda.

La postal navideña enviada por los reyes Carlos III y Camila. Aaron Chown (via REUTERS)

Este ha sido un año de transición para los reyes británicos. Después de un 2024 marcado por el diagnóstico de cáncer y la reducción de su agenda de compromisos, Carlos III ha regresado paulatinamente a la normalidad, al mismo tiempo que ha continuado con su tratamiento de quimioterapia. Ya ha anunciado que para el año que está a punto de comenzar se reducirá su tratamiento, aunque el cáncer todavía no ha desaparecido.

Alberto y Charlene de Mónaco, tradición y elegancia

“La familia principesca se complace en compartir su tarjeta de felicitación con ustedes”. Ese es el mensaje utilizado por Alberto y Charlene de Mónaco en sus redes sociales para publicar una imagen en la que aparece la familia al completo —incluido Harley, el chihuahua convertido en un miembro más— frente a una chimenea cuidadosamente adornada y el tradicional abeto navideño. La difusión de esta postal llegó justo después de que, acompañados de sus hijos, los príncipes Jacques y Gabriella, inaugurasen el poblado navideño de Port Hercule. Los mellizos del matrimonio, que acaban de cumplir los 11 años, cada vez están acaparando más atención pública, acudiendo junto a sus padres a los actos institucionales más destacados o en los que su presencia está justificada. También ha sido un año diferente para Charlene de Mónaco, que ha visto reforzada su agenda institucional con actos centrados en la infancia y el deporte.

Felipe VI, Letizia y sus hijas, en Asturias

Para la tradicional felicitación navideña, los reyes Felipe VI y Letizia han elegido de nuevo una foto en la que posan junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Una estampa familiar que fue tomada el pasado mes de octubre en la localidad asturiana de Valdesoto, elegido pueblo ejemplar en el marco de los Premios Princesa de Asturias. “Ejemplo y reconocimiento a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas, y a sus parajes naturales”, destaca la nota de prensa con la que difundieron las imágenes. “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026″, anunciaba el texto del interior del christmas. Y añaden: “Con todo nuestro afecto y los mejores deseos”, junto a las firmas de los cuatro miembros de la Familia Real española.

La felicitación navideña de los Reyes y sus hijas, tomada en el pueblo asturiano de Valdesoto. Casa de S.M. el Rey

Este año también ha estado marcado por los cambios para ellos: la princesa Leonor inició el pasado mes de septiembre su último año de formación militar en la Academia del Ejército del Aire y el Espacio de San Javier (Murcia). Por su parte, la infanta Sofía empezó en Lisboa un grado de tres años de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Forward College, que realizará en la capital portuguesa, París y Berlín.

Juan Carlos I y Sofía, una felicitación diferente

Un año más desde que Felipe VI fue proclamado rey, La Zarzuela ha difundido dos felicitaciones navideñas. La de los Reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, este año ha sido diferente a los anteriores. Si antes apostaban por un cuadro con temática navideña o una imagen religiosa, en esta ocasión su christmas está protagonizado por sus cinco perros —dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y un pequeño peekapoo—, posando delante de un árbol de Navidad. “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, se lee en el interior, junto a un “2026″ manuscrito y las firmas de los eméritos.

Felicitación de los reyes Juan Carlos I y Sofía. Casa de S.M. el Rey

Desde la marcha de Juan Carlos a Abu Dabi en 2020 por sus problemas fiscales, es la reina Sofía la que se ha quedado al cargo de las mascotas que ahora han convertido en las protagonistas de su Navidad.

Felipe y Matilde de Bélgica, una felicitación muy veraniega

Los reyes Felipe y Matilde de Bélgica posaron en verano para mandar la postan en invierno. En la imagen, aparecen del brazo y acompañados de sus cuatro hijos, los príncipes Isabel, Gabriel, Leonor y Manuel. Se trata de una tarjeta desplegable que muestra la foto a la derecha y a la izquierda, la felicitación: “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, junto a sus firmas. La foto de la tarjeta navideña, compartida en sus redes sociales, fue tomada en el castillo real de Laeken. Un detalle que ha llamado la atención son los estilismos que lucen todos ellos, algo atípicos para estas fechas. Esta imagen se tomó al final de las vacaciones de verano, cuando los cuatro vástagos de los reyes todavía estaban en Bélgica. Después, la heredera al trono se trasladó a Estados Unidos para concluir sus estudios en la universidad de Harvard y solo ha regresado a Europa en una ocasión: para el cambio de trono en Luxemburgo; el príncipe Gabriel solo pasa en casa los fines de semana, ya que está cursando el cuarto año en la Real Academia Militar de Bruselas; Manuel estudia Administración de Empresas Internacionales y Marketing en la Universidad Católica de Lovaina; y Leonor está en el último año en un colegio privado.

Los reyes Abdalá II y Rania de Jordania, la familia al completo

“Nuestros deseos para ti, un nuevo año que lleva la paz y ramas de esperanza que se extiende entre generaciones. Que los lazos de familia y amor sigan creciendo en el año que viene”. Esos son los deseos compartidos por la reina Rania de Jordania en su perfil de Instagram, donde acumula 10,8 millones de seguidores. Y lo ha hecho con una imagen especialmente significativa: toda la familia unida y con Amina, la segunda nieta de los reyes nacida el pasado mes de febrero. Es una foto familiar que transmite tradición, naturalidad y unión, como parece que han querido demostrar también con la elección de sus estilismos: en los hombres predominan las camisas claras y los tonos suaves; mientras que las mujeres han apostado por la misma paleta cromática con el verde aguamarina como protagonista.

Silvia de Suecia y todos sus nietos, una tradición que se repite

La reina Silvia de Suecia ha conseguido instaurar una tradición que repite cada año: el posado navideño con todos sus nietos. Y para este 2025 ha sumado un nuevo miembro: Inés, la cuarta hija de los príncipes Carlos Felipe y Sofía de Suecia. Ha vuelto a reunirlos a todos para adornar juntos el Palacio Real de Estocolmo y preparar la llegada de la Navidad. Pero este 2025 es diferente, porque las fiestas se han inaugurado empañadas por la polémica de la princesa Sofía y sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein, que aunque fueron hace 20 años muchos lo vincularon con su ausencia en la reciente gala de los Premios Nobel.

La reina Silvia y sus nietos en el Palacio Real de Estocolmo, el 15 de diciembre de 2025. Jonas Ekströmer/TT (TT NEWS AGENCY / Cordon Press)

Guillermo y Estefanía de Luxemburgo, su primer ‘Christmas’

El pasado 3 de octubre, Luxemburgo vivió un cambio de ciclo: el gran duque Enrique firmó su abdicación en favor de su primogénito, Guillermo, quien tomó las riendas del Gran Ducado. Esta es, por tanto, su primera Navidad y su primer Christmas familiar como gran duque. Él y su esposa han optado por ceder el protagonismo a sus dos hijos, los príncipes Carlos, que posa con un peluche de un reno, y Francisco, con un muñeco de un elfo navideño. Ambos van vestidos como su padre: con ropa de abrigo en tonalidad azul y pantalones en color rojo. “En estas fechas festivas, la pareja gran ducal se complace en presentarles nuevas fotos de familia. Les desean lo mejor para estas fiestas de fin de año”.