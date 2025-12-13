10 destinos que mejoran en Navidad

Rovaniemi (Finlandia). Este destino es un clásico que nunca decepciona. Aunque para los que llegan del sur, pasar unos días de pleno invierno por encima del Círculo Polar Ártico, en un sitio donde el termómetro baja a -25 grados y solo hay tres horas de luz diarias, parece poco agradable. Pero en Rovaniemi, al norte del país, no solo la vida es posible; es que además es muy placentera. Y todo está preparado para disfrutar del frío y las actividades de aire libre en unos paisajes que parecen de cuento. Con el añadido de visitar la casa de Papá Noel. Los finlandeses han conseguido que la residencia oficial de Santa Claus esté aquí, a las afueras de Rovaniemi, con un montaje increíble que hace las delicias de niños y también de mayores… porque parece que es verdad, ¡que el auténtico Papá Noel está delante de ti y te recibe personalmente!

JONATHAN NACKSTRAND ( AFP / GETTY IMAGES )