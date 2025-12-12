Carlos III de Inglaterra anuncia una “reducción” del tratamiento de su cáncer para el año que viene

El rey ha respondido “excepcionalmente bien” y sus médicos han aconsejado “pasar a una fase de seguimiento o vigilancia”

Como en otras muchas cosas, la reina Isabel II fue pionera a la hora de comentar públicamente cuestiones referidas a su salud, al explicar cómo había recibido la vacuna de la covid-19, y alentar a los ciudadanos a ponérsela ellos también. Pero lo de su hijo, Carlos III de Inglaterra, tiene una relevancia especial, porque la noticia de su cáncer, a principios del año pasado, sacudió al Reino Unido y al resto del mundo. El monarca ha compartido este viernes por televisión la mejora que ha experimentado después de 10 meses de tratamiento.

“Hoy puedo compartir con vosotros las buenas noticias de que gracias a un diagnóstico temprano, una intervención eficaz y un cumplimiento de las órdenes de mis médicos, mi agenda de tratamiento del cáncer del año que viene podrá ser reducida”, ha anunciado Carlos III en una intervención grabada el pasado 27 de noviembre en su residencia de Clarence House y emitida este viernes por la noche en Channel 4. La cadena televisiva ha presentado su programa especial Stand Up To Cancer (Enfréntate al Cáncer), realizado en directo desde la clínica oncológica del Hospital Addenbrooke, en Cambridge.

El rey aceptó de inmediato la invitación a participar en el programa de Cancer Research UK, la principal organización británica de investigación de esta enfermedad. Ha dedicado su intervención a respaldar una nueva campaña nacional que pone en marcha una página web, screeningchecker.co.uk, por la que los ciudadanos podrán consultar a qué tipo de programas de detección del cáncer pueden acceder.

Carlos III ha sido muy cauto a la hora de dar datos personales de su salud, aunque la poca información derivada de su mensaje grabado rompe ya con la costumbre del palacio de Buckingham de evitar que estos asuntos entren en el dominio público.

Sigue sin revelarse ni el tipo de cáncer que padece el monarca ni los tratamientos concretos que ha recibido a lo largo de este año.

“Su Majestad ha respondido excepcionalmente bien al tratamiento, y sus médicos ha aconsejado que las medidas que siguen en marcha pasen ahora a una fase preventiva [precautionary, en la expresión inglesa; no en el sentido de prevenir el cáncer sino su reaparición, como fase de seguimiento o vigilancia].”, ha dicho un portavoz del palacio de Buckingham. “Esta situación será continuamente vigilada y revisada para proteger y dar prioridad a su continua recuperación”, ha añadido.

Carlos III deberá, por tanto, seguir recibiendo tratamiento, pero con una intensidad mucho más atenuada.

“He aprendido algo que me preocupa especialmente”, dice el rey en su mensaje grabado. “Al menos nueve millones de personas en nuestro país no están al día con las pruebas de detección de cáncer que tienen a su alcance. Eso supone nueve millones de oportunidades de no lograr un diagnóstico temprano”, recalca Carlos III. “Y un diagnóstico temprano, simplemente, salva vidas”, avisa.

El rey británico reanudó muy pronto su agenda pública. Acompañado de la reina consorte, Camilla, se dejó ver el 30 de abril en una visita al centro oncológico MacMillan Cancer Center de Londres. Durante los tres primeros meses de tratamiento, el monarca mantuvo cierta presencia pública a través de comunicados escritos o grabados, fotos y vídeos, para transmitir la idea de que sus capacidades se mantenían plenas y de que era capaz de seguir el día a día de los asuntos de Estado.

A partir de abril, la actividad de Carlos III se aceleró notablemente, e incluyó viajes oficiales, como su reciente visita al Vaticano.

“Como ya he señalado en alguna ocasión, los momentos más oscuros de la enfermedad pueden ser iluminados por la mayor de las compasiones. Pero la compasión debe ir acompañada de acción. Este diciembre, cuando nos juntemos para reflexionar sobre el año que ha pasado, rezo para que cada uno de nosotros se comprometa, dentro de la lista de propósitos del año entrante, a desempeñar la parte que le corresponda en atrapar al cáncer en una fase temprana”, ha pedido el monarca en su mensaje televisivo.