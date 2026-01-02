Ir al contenido
_
_
_
_
Baloncesto
Euroliga

El Madrid remonta 14 puntos para brindarle una victoria a Sergio Llull en su partido 1.200 con la camiseta blanca

El carácter de Abalde guía a su equipo para enderezar un mal inicio ante el Dubái en la Euroliga (107-93) en una jornada en la que el Baskonia cayó ante el Fenerbahçe (93-108)

Fernando Miñana
Fernando Miñana
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
Euroliga jornada 19
Real Madrid
Real Madrid
107 93
Finalizado
Dubai Basketball
Dubai Basketball

La noche se había torcido y lo que debería ser una especie de homenaje a Sergio Llull, que salió a la cancha después de ponerse 1.200 veces la camiseta del Real Madrid a lo largo de su carrera deportiva, se había convertido en una situación de crisis. El equipo de Sergio Scariolo se fue al descanso 14 puntos por detrás y una imagen en defensa muy pobre. El mallorquín es ya una leyenda que se sostiene sobre unas cifras imponentes. Este viernes, en la jornada 19 de la Euroliga, alcanzó también las 1.500 asistencias y ya hace tiempo que es el jugador que más partidos ha jugado nunca en la Euroliga (ya van 464). Pero el Madrid reaccionó en la segunda mitad, con 63 puntos, para sumar su undécima victoria (107-93).

La primera mitad fue un despropósito defensivo para el Real Madrid, que parecía un equipo demasiado delicado al que no le gustaba remangarse y que llegó al descanso ondeando la bandera blanca después de encajar 58 puntos (44-58). El grupo de Sergio Scariolo no termina de mostrar continuidad en esta tarea y lleva varios partidos demasiado permeable en su aro. Los blancos no tardaron en detectar que estaban en otra noche enrevesada. Una más en Europa. A los 15 minutos ya sufrían en el marcador (36-43) y aunque el técnico italiano colocó otra vez en el tablero a Facu Campazzo, Mario Hezonja y Edy Tavares, el Dubái alcanzó el punto de ebullición.

El equipo más exótico de la Euroliga, un rival que vive a 7.500 kilómetros de Madrid, ha completado una plantilla muy apañada que le permite transitar con mucha dignidad en su estreno en la gran competición europea. El conjunto de Jurica Golemac, que debutaba en el Movistar Arena, se creció al ver flaquear a su oponente bajo su aro y fue ampliando, jugada tras jugada, su ventaja hasta alcanzar los 14 de ventaja.

El Madrid no sabía responder y seguía desangrándose en defensa, con 34 puntos encajados en el segundo cuarto. “Inadmisible”, como dijo Alberto Abalde al descanso. Su equipo no termina de derrumbarse en la Euroliga gracias a su rendimiento en su feudo -lleva ocho victorias en nueve apariciones-. No podían permitirse conceder casi 60 puntos en una mitad. Tavares estaba demasiado solo y tampoco conseguían resolver en ataque, muy estáticos, con un precipitado Andrés Feliz.

Los minutos en el vestuario no debieron ser muy apacibles. El Real Madrid salió furibundo, dispuesto a recortar la desventaja y, sobre todo, a restañar la pobre imagen ofrecida en los dos primeros cuartos. Ahora era el Dubái el que no podía contener la marea blanca, que en menos de cuatro minutos prácticamente había liquidado su desventaja en el luminoso (55-58). Este Madrid era otro. Los pies alados de Campazzo volvían a volar y, con Abalde en la pista, vital en la remontada, Trey Lyles volvía a brillar y aportaba los puntos que echaban de menos en su bando. El Madrid respiraba con un parcial de 20-6 (64-64).

Faltaba el último paso. La deshonra parecía saldada, pero el Madrid acabó el tercer cuarto con tareas pendientes (73-74). El trabajo defensivo iluminaba el ataque blanco, al fin liberado. El nivel de exigencia había subido, como demostraba el intenso Garuba mientras daba descanso a Tavares. Hezonja se sumó a la causa para terminar de someter al Dubái, ya sin respuesta.

El Baskonia, por su parte, se derrumbó en la segunda mitad en el Buesa Arena ante el Fenerbahce y sufrió una abultada derrota (93-108).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Fernando Miñana
Fernando Miñana
Lleva en el periodismo desde 1993. Primero en 'Las Provincias' y escribiendo para los periódicos del Grupo Vocento, y ahora en EL PAÍS. También colabora con Valencia Plaza y la revista 'Corredor'. Viaja habitualmente a los campeonatos internacionales de atletismo.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Kameron Taylor del Valencia Basket

El Valencia Basket al fin se siente un grande: más de 12.000 aficionados llenan el Roig Arena en cada partido para seguir al equipo de moda

Fernando Miñana | Valencia
Facundo Campazzo entra a canasta en el partido de este viernes.

El Madrid choca contra un rocoso Mónaco en la Euroliga

Fernando Miñana

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Ayuso bendice un campus universitario de los ‘kikos’ y del Comité Olímpico Español rechazado en cuatro ciudades españolas
  2. Trump avisa de que está preparado para atacar Irán si sigue la represión de las protestas y Teherán amenaza con “caos en toda la región”
  3. Sergio Ramos lidera a un grupo de inversores para comprar el Sevilla
  4. Cuerpo anuncia que en enero se aprobará la norma que limita los intereses del crédito al consumo
  5. Trump se burla de George y Amal Clooney por convertirse en ciudadanos franceses: “Son dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_