|1
|2
|3
|4
|T
|MON
|21
|26
|23
|30
|100
|RMA
|20
|23
|27
|25
|95
El Madrid choca contra un rocoso Mónaco en la Euroliga
La reacción de Campazzo en la segunda mitad (28 puntos, cinco rebotes y 10 asistencias) fue insuficiente para lograr la remontada (100-95)
No hay noches apacibles en la Euroliga para este Real Madrid de luces y sombras. La competición te exige tus máximos. Cada jornada es una riña entre dos rivales con los bolsillos llenos de trucos. Gigantes, tiradores con la puntería de un arquero, hombres cerebrales, especialistas... Mónaco, en un duelo entre iguales, dos equipos con diez victorias y mucha hambre, no fue una excepción. No son dos plantillas construidas para navegar a media vela. Salió dolido el Madrid con un derrota (100-95) que le impide adentrarse en la zona de los seis primeros clasificados, donde sí despedirán el año tanto el Valencia Basket (segundo) como el Barcelona (cuarto). Edy Tavares intentó imponer su ley con un inicio desgarrador: 15 puntos y siete rebotes en poco más de ocho minutos. Un tormento para Theis. Los exteriores parecían trileros. Movían el balón por fuera y este acaba apareciendo por dentro en las manos del caboverdiano. El trabajo como solista de Tavares fue insuficiente y su equipo se marchó del primer cuarto por debajo en el marcador (21-20) en un inicio con muchas alternativas.
Vassilis Spanoulis encontró buenas alternativas en el banquillo. El Mónaco es un equipo capaz de tutear a cualquiera incluso sin Mike James o Daniel Theis. Matthew Strazel, el francés del peinado imposible, aprovechó su momento de protagonismo para mantener a su pandilla por delante en el segundo cuarto. Pero volvió Tavares y, cuando había vuelto a equilibrar el pulso, protestó por su segunda falta, fue castigado con una técnica y se tuvo que marchar al banquillo porque cargaba ya con demasiado lastre. Una caries en el juego del Madrid, que despidió la primera mitad sufriendo por no descolgarse (47-43).
Le faltó dureza defensiva al Madrid en la reanudación (57-43). El Mónaco es una roca. Sonó la alarma en la oreja de Facu Campazzo, que vio a su gente flaquear y les volvió a acercar en el resultado (61-57). Okobo no tembló y siguió con esos tiros de media distancia que tantos euros le han reportado en su carrera. Pero el base argentino estaba en racha (14 puntos y ocho asistencias en tres cuartos) y se merendó los 14 puntos de desventaja (70-70). Jugadores como Campazzo, Abalde, Deck, Okeke o Tavares hicieron una defensa más firme que permitió igualar las fuerzas en un partido donde estuvo bien vista la dureza. Avanzaba ya el último cuarto y ahí emergió Nikola Mirotic (sus 10 puntos fueron en este periodo), que hizo mucho daño en los últimos minutos y le dio otra gran ventaja al Mónaco (89-77) que dejó muy tocado a un Madrid que ya no pudo remontar a pesar de la exhibición de Campazzo (28 puntos, cinco rebotes y 10 asistencias).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- De celebrar el Gordo a temer no cobrarlo: la comisión de fiestas de Villamanín se dejó en casa un talonario vendido antes del sorteo
- Maisa Hens, cantante: “Gracias al anuncio de El Almendro no tuve que volver a hacer un ‘casting”
- Los socialistas valencianos reclaman a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón
- La obsesión de Trump por poner su nombre a todo carece de precedentes en Estados Unidos
- “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación