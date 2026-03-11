México juega y la afición beisbolera arma la fiesta: la pasión se viraliza en redes sociales

Los videos de aficionados cantando a José Alfredo Jiménez y Los Tucanes de Tijuana, en apoyo a La Novena, han sido tendencia durante el Clásico Mundial

Cuando la Selección Tricolor juega, la afición mexicana de bésibol arma una fiesta. En dos días, el espectáculo que han dado los asistentes que presenciaron los partidos de La Novena en el Clásico Mundial de 2026 (una victoria frente a Brasil, el 8 de marzo; y una derrota ante Estados Unidos, el 9) ha retumbado en redes sociales al ritmo de El rey, de José Alfredo Jiménez; Tragos de amargo licor, de Fidel Rueda; y La chona, de Los Tucanes de Tijuana.

Por lo que se ve en los videos, uno podría creer que los aficionados que cantan a todo pulmón, “Por si acaso quieres regresar / Te voy a esperar”, se encuentran en Monterrey o Ciudad de México, pero los videos fueron grabados en el estadio Daikin Park de Houston, al sureste de Texas. La urbe es uno de los puntos con más densidad de población hispanoamericana en Estados Unidos. Según datos de la Cámara de Comercio Hispana de Houston, esta comunidad aporta un derrame economómico anual de 54 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) del Estado.

México necesita una victoria frente a Italia, este miércoles 11 de marzo, para clasificarse a los cuartos de final del torneo. El lunes 9, perdió 3-5 contra el cuadro local: Estados Unidos anotó cinco carreras durante la tercera entrada y La Novena reaccionó hasta la sexta, con dos anotaciones; en la octava, una más. Sin embargo, no fue suficiente para remontar.

El 8 de marzo, la historia fue distinta. México le pegó a Brasil 0-16 y el encuentro terminó en la sexta entrada por la enorme diferencia en el marcador. Alejandro Kirk, una de las estrellas del plantel, conectó un home run de tres carreras que amplió la ventaja por 10 puntos en la cuarta entrada. Randy Arozaena, uno de los consentidos de la afición, consiguió un doble (llegar a segunda base en un solo turno) y dos carreras.

El primer juego de México en este Clásico Mundial fue contra Gran Bretaña, el 6 de marzo. El Tricolor se antepuso 8-2 a los británicos. El encuentro, que iba empatado a un punto en la sexta entrada, se volvió una fiesta de anotaciones para La Novena en las últimas dos, gracias a Jonathan Aranda, que sacó la bola del perímetro para lograr tres puntos y romper el partido a favor de los mexicanos.

Aunque el fútbol sigue siendo el deporte más popular de México, el béisbol viene pisándole los talones desde que terminó la pandemia. El año clave fue 2023, cuando la Tricolor cerró el Clásico Mundial en tercer lugar. Después de esto, el auge en asistentes empezó a incrementar. “Nuestro crecimiento tiene que ver con el hecho de que no estamos vendiendo sólo béisbol, sino una experiencia completa”, dijo Horacio de la Vega, presidente de la liga mexicana a la agencia de noticias Associated Press, el año pasado.

Mexicanos celebran un home run en el partido contra Brasil, en Houston, Texas, el 8 de marzo. Houston Astros (Getty Images)

Uno de los equipos que se convirtió en todo un fenómeno desde hace dos años son Los Diablos Rojos del México, de la capital mexicana. “Creo que la primera razón del crecimiento de la popularidad [del deporte] es por la construcción del estadio Alfredo Harp Helú”, dijo a este diario Alejandra González, editora en jefe del sitio especializado en béisbol El Fildeo, en 2024. El encargado de relaciones públicas del equipo, Miguel Boada Nájera, coincidió con González, quien dijo: “La competencia no era el fútbol, era la comida, pasarla bien con los amigos y la familia; crear toda una experiencia”.

Hace dos años, los diablos rompieron una maldición, y el año siguiente, un récord. El 9 de septiembre de 2024, tras una década sin conseguirlo, se coronaron campones de la Serie del Rey frente a los Sultanes de Monterrey y levantaron su trofeo 17. Para 2025, los Pingos cerraron con una asistencia total de 592.153; sacaron la pelota del estadio. La última vez que el equipo registró el medio millón de espectadores (536.743) en una temporada fue en 1967, cuando jugaban en el Parque del Seguro Social, ahora un centro comercial.

Con o sin victoria, la afición Tricolor vibra y abraza. Dejando de lado la trifulca en las gradas de este lunes, en redes ronda un video de los aficionados de La Novena en las calles aledañas al Daikin Park. Al ritmo de La chona, bailan con los seguidores de la Selección de Estados Unidos, un acto de respeto y empatía, en el que la rivalidad se queda dentro de la cancha. “¿Cómo no vas a ser romántico con el béisbol?”, dice Brad Pitt en la cinta Moneyball.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.