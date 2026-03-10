La guerra en Irán pone en suspenso el repechaje para el Mundial que se jugará en Monterrey

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha convertido en la más reciente amenaza contra la Copa del Mundo que tendrá lugar en Norteamérica este verano. Este lunes, el director técnico de la selección de Irak, Graham Arnold, ha solicitado a la FIFA aplazar el encuentro de repechaje intercontinental programado para disputarse el 31 de marzo en el Estadio BBVA de Nuevo León, casa de los Rayados de Monterrey, debido a la dificultad logística que implica el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo tras la escalada militar en la región.

“Si el partido se juega en México, tenemos dificultades para salir de Bagdad. Alrededor del 60% de mis jugadores juegan en Irak, y todo el personal técnico vive allí. El personal médico vive en Qatar y estamos teniendo dificultades para obtener las visas mexicanas”, explicó Graham en entrevista con CNN. De acuerdo con un comunicado difundido por la Federación Iraquí de Fútbol el miércoles pasado, Graham se encuentra varado en Emiratos Árabes Unidos, mientras que los jugadores que consiguieron el pase al repechaje, la mayoría con contratos vigentes con equipos de la liga local, enfrentan la parálisis provocada por la guerra entre fronteras cerradas y embajadas sin servicio. “Varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y del personal médico, obtengan visas de entrada a México”, explicó el órgano del balompié iraquí. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió el mismo día a través de una nota informativa que si bien el país no tiene embajada en Irak, las representaciones de México en Emiratos Árabes Unidos, Turquía o cualquier otro país europeo “están en la mejor disposición de otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos”, además de solicitar a la Federación Iraquí de Fútbol por adelantado los nombres de quienes viajarán a México para agilizar el visado.

En un nuevo comunicado publicado la noche del lunes, la cancillería mexicana anunció que algunos jugadores iraquíes recibieron su visado en la embajada de México en Arabia Saudita el fin de semana, mientras que otro grupo se presentará este miércoles en la embajada en Qatar para obtener su documentación. “Las autoridades deportivas de Irak han sido informadas de las facilidades migratorias que los jugadores y cuerpo técnico tienen a su alcance para ingresar a nuestro país”, explica la SRE sobre su esfuerzo diplomático para mantener en pie las fechas programadas para la repesca del Mundial.

Los cuatro duelos del repechaje intercontinental que se jugarán en México (dos en Guadalajara y dos en Monterrey) funcionarán como un ensayo general en ambas ciudades para los ocho encuentros de la Copa del Mundo que se disputarán en el Estadio Akron y el Estadio BBVA, cuatro en cada recinto. Los playoffs que decidirán los últimos dos boletos para el Mundial pondrán a prueba los planes de logística, movilidad, transporte y seguridad de ambas sedes. En paralelo, la nueva cara del mítico Estadio Azteca, en la capital del país, se presentará al mundo con el duelo de preparación entre México y Portugal el 28 de marzo, menos de dos meses y medio antes del partido inaugural de la Copa del Mundo entre el Tri y Sudáfrica del 11 de junio.

Para clasificar a su primer Mundial en cuatro décadas, Irak deberá superar al ganador del partido entre Bolivia y Surinam que se disputará cinco días antes, el 26 de marzo, en el mismo estadio. “Necesitamos tener disponible a nuestro mejor equipo para el partido más importante del país en 40 años”, aseguró el entrenador australiano a cargo de la selección masculina de Irak desde mayo de 2025, que busca llevar al equipo a su segunda Copa del Mundo tras disputar el Mundial de México 1986 y caer en la primera fase.