Portugal deja en el aire su presencia en el partido de reapertura del Estadio Azteca por la crisis de inseguridad en México

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha emitido un comunicado este martes respecto a su presencia en el partido amistoso que disputa contra México el próximo 28 de marzo en un homenaje a la reinauguración del mítico Estadio Azteca. El organismo luso ha dejado en el aire su participación al informar de que “sigue de forma permanente y atenta la delicada situación que se vive actualmente en México”. “La evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y determinantes para el seguimiento de la situación”, reza el comunicado de la federación portuguesa.

La FPF ha reiterado su agradecimiento a la Federación Mexicana de Fútbol por la invitación. “Desde el primer momento, la FPF se sintió honrada con la invitación para participar en la reapertura de ese estadio emblemático, actualmente en la fase final de las obras de remodelación. También afronta con expectación la celebración de este encuentro, por su simbolismo e importancia en el ámbito de la preparación de la Selección Nacional”. Y concluye: “Cualquier decisión será adoptada como resultado de una monitorización permanente, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Fútbol. La FPF subraya que la seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico, el personal y los aficionados constituye su prioridad absoluta, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”.

A falta de un mes de la celebración de este partido se suma la repesca para el Mundial de 2026, disputada en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, como ha avanzado EL PAÍS este martes, se analiza un posible cambio de sede tras las conversaciones que han entablado las confederaciones de las selecciones implicadas en estas eliminatorias —Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, RD Congo e Irak— y el Gobierno mexicano. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, salió al paso para afirmar que la Copa del Mundo se llevará a cabo en México con total seguridad y que “no hay ningún riesgo para los visitantes”.

Pese a que México será la que aporte pruebas de la seguridad en cada una de sus tres sedes —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— es la FIFA la que tiene la última palabra para mantener tanto la repesca como los partidos que se disputen en la Copa del Mundo en suelo mexicano.