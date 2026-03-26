ICE detiene en Texas a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte

La autoridad migratoria de Estados Unidos ha recluido a la pareja del priista en un centro de detención de El Paso, según registros consultados por EL PAÍS

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, ha sido detenida en Texas por elementos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. La pareja del político priista ha sido ingresada en el Centro de Procesamiento de El Paso, según registros de ICE consultados por EL PAÍS. De momento, la detención de Gómez Fong se ha dado por motivos relacionados con su situación migratoria en EE UU, pero es posible que, estando ya en manos de las autoridades, la mujer sea enviada a México, donde enfrenta cargos por presuntamente haber participado en los delitos de corrupción que pesan sobre su marido.

El exgobernador Duarte fue aprehendido en diciembre pasado por la Fiscalía General de la República (FGR), que le acusa de un desfalco millonario durante su gestión en Chihuahua (2010-2016). Aunque son múltiples los casos en los que el político del PRI desvió y blanqueó dinero del erario, la FGR le echó el guante, concretamente, por un esquema de malversación de 73 millones de pesos. Duarte fue enviado desde entonces al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde comparte celda con otros delincuentes de cuello blanco y narcotraficantes.

La Jornada reveló en agosto de 2020 que, a petición de la FGR, un juez federal había concedido una orden de captura contra Gómez Fong por su presunta complicidad con Duarte. Por aquellas fechas, la mujer solicitó a la justicia mexicana un amparo contra cualquier intento de detención y extradición a México. Ya desde entonces, Gómez Fong se encontraba en Miami, Florida, desde donde su marido fue extraditado en julio de ese año, acusado de peculado y asociación delictuosa.

Gómez Fong fue directora del DIF de Chihuahua ―instancia dedicada a la atención de la niñez― de manera honoraria, es decir, sin goce de sueldo y sin ser exactamente funcionaria del Estado. Se trata de un área difusa que abre la puerta a los malos manejos de la institución, un esquema que se replica en varios Estados y municipios. El Universal documentó que Gómez Fong constituyó junto con el exgobernador varias empresas en Chihuahua. Incluso, dice el diario, estando la pareja en el exilio, la mujer abrió en Miami dos firmas más.

Duarte fue extraditado para enfrentar en Chihuahua una veintena de acusaciones de corrupción. La Fiscalía estatal llegó a documentar un boquete de 6.000 millones de pesos (más de 300 millones de dólares). Sin embargo, durante la Administración actual de María Eugenia Campos (PAN), el exgobernador gozó de privilegios procesales que le permitieron afrontar los cargos en libertad. La intervención de la FGR redujo sus canales de impunidad, en lo que representó el primer golpe de autoridad de la fiscal general, Ernestina Godoy, tras la salida estruendosa de Alejandro Gertz de la dependencia.