De un puesto ambulante en Los Ángeles a compartir escenario con Bad Bunny: la taquería Villa’s Tacos en el Super Bowl LX

Fueron solo seis segundos, pero suficientes para hacer historia. El domingo, durante el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, la taquería Villa’s Tacos del barrio de Highland Park, al noreste de Los Ángeles, tuvo un cameo. El lunes, la fila en el lugar duraba hasta una hora. Se expandía por los comercios vecinos, como un par de peluquerías (tanto humanas como caninas). Los noticieros locales desplegaban sus camiones para ver al cocinero estrella de la ciudad, Víctor Villa, que llegaba a su negocio entre aplausos y confeti de colores. Feliz, acompañado de su equipo y de sus padres, daba las gracias a sus clientes nuevos y a los antiguos —a quienes les regalaba cervezas Modelo y Pacífico—, a su familia, a quienes han creído en él durante estos años para sacar su negocio adelante. Emocionado, se fundía en largos abrazos con sus compañeros de trabajo.

Allí le observaban orgullosos sus padres, Víctor y Marilú. Ellos llegaron hace décadas desde Michoacán y ayudaron a su hijo a sacar adelante un ahora floreciente negocio que tiene ya tres taquerías (y, ojo, una peluquería) y que pronto abrirá otro par más.

Más información Bad Bunny deslumbra en la Super Bowl con una odisea puertorriqueña y la defensa de América más allá de Estados Unidos

El matrimonio, que tiene otras dos hijas, afirmaba que la de Víctor era una historia de superación como las de tantos otros latinos, explicando que ellos llegaron a California a salir adelante, a trabajar, como cualquier otro migrante, y que llegar a aparecer en el Super Bowl de la mano de Bad Bunny era un sueño hecho realidad. Un sueño y un secreto, porque sabían lo que iba a pasar desde hacía tres semanas. Su hijo explicaba que en diciembre recibió las primeras llamadas para esta colaboración sorpresa, pero que nunca supieron exactamente cómo iba a sacarles a escena Benito Antonio Martínez Ocasio.

Marilu y Victor Villa en Los Ángeles, California, este lunes. María Porcel Estepa

Los Villa estaban emocionados y sus clientes, también. De todas las edades y orígenes, llegaban a hacer hasta una hora de fila para conseguir sus tacos de tortilla azul. La treintañera Jasmine es vecina del barrio desde que nació y recuerda que ya le compraba tacos a Víctor cuando solo tenía una carreta con sillas y mesas de plástico. Ahora tiene una tienda con un par de mesas de madera que reinan en la esquina de un pequeño mall entre las calles Figueroa, Marmion Way, Avenida 55 y 56. “Nos toman en cuenta por nuestro trabajo fuerte, pero no por nuestra cultura. Así que ver a latinoamericanos como yo triunfando, como a Bad Bunny, como a él… Es fantástico”, relataba con su gorra de los Dodgers.

En los primeros minutos de la presentación de este domingo del artista boricua, Víctor apareció en un pequeño puesto junto con uno de cocos fríos y otro de piraguas (bebida tradicional de Puerto Rico que consiste en hielo raspado cubierto con jarabe de sabor concentrado), por mencionar algunos. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Bad Bunny por haberme seleccionado personalmente y darme la oportunidad de representar a mi gente, mi cultura, mi familia y mi negocio”, escribió Villa en su página de Facebook, unas palabras similares a las que decía ante sus clientes. “Es increíble hasta dónde te puede llevar un taco”.

Villa, treintañero nacido en California, comenzó su emprendimiento como un puesto ambulante y unos años después, en noviembre de 2022, se estableció formalmente en el local. El espacio es pequeño, por lo que comer en el sitio cuando hay gran afluencia es tardado. El crítico gastronómico Bill Addison describió el lugar como una atracción gravitacional, donde la fila de clientes ávidos de sabor sobrellevan la espera gracias a los aromas que expulsa la parrilla.

La taquería se ha ganado a pulso su lugar en el mundo gastronómico de Los Ángeles. En 2022, por ejemplo, se coronó bicampeona del concurso Taco Madness que organiza el medio independiente L.A. TACO, enfocado en dar a conocer historias locales de zonas marginales de la ciudad o que otros medios no se atreven a cubrir, según se lee en su página de internet. Ese mismo año, se estrenó la tercera temporada de Las crónicas del taco, una serie documental de Netflix, en la que Villa’s Tacos participó. En 2023, 2024 y 2025, recibió un reconocimiento por parte de la guía Michelin, que lucen orgullosos en su puerta.

Los Villa también han mostrado su apoyo a la comunidad migrante, golpeada por los operativos del ICE y la política antilatina de la Administración Trump. “Somos una compañía construida por inmigrantes. Mis padres y abuelos fueron inmigrantes. Nos solidarizamos con todos los que protestan y ofrecemos nuestros restaurantes como un lugar seguro para que todos puedan reunirse, comer, beber y cargar sus teléfonos si lo necesitan”, escribían en su perfil de Instagram.

El menú cuenta con tres tipos de tortilla preparada: taco (cebolla, cilantro y guacamole); queso taco, uno de los platillos estrella (cebolla, cilantro, guacamole, queso Cotija y crema mexicana); y la mulita (cebolla, cilantro, guacamole, queso Cotija y crema mexicana servido en tortilla azul). Se les puede agregar pierna de pollo; falda de res asada; chorizo de puerco; soyrizo (alternativa vegetal de chorizo); frijoles con nopal, y papas a la plancha.

Otra opción son los tacos estilo Baja: camarón o mahi mahi (pescado blanco) frito, servido con salvado de arroz, pico de gallo con mango, col verde y morada, crema de chipotle y guacamole; tacos de camote (con frijoles negros, salsa macha, crema de cilantro y queso fresco), y tacos de mezcla de setas (con cebolla caramelizada, salsa verde asada, queso Cotija y cilantro). El menú también incluye aguas frescas como horchata, tamarindo, limón con pepino, menta con chía, sandía y piña. Los precios van de los cinco a los 38 dólares.