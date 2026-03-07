La estrepitosa caída de Kristi Noem, el rostro de la guerra de Trump contra la inmigración

Después de meses de controversias, el último clavo en el ataúd político de la exsecretaria de Seguridad Nacional fue una multimillonaria campaña de autopromoción pagada con fondos públicos

No fue solo porque tildara de “terroristas domésticos” a los dos ciudadanos estadounidenses abatidos a tiros por agentes de inmigración en Minneapolis. Tampoco porque autorizara la deportación de más de 200 venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de que un juez se lo prohibiera. Ni porque usara fondos públicos para comprar dos aviones privados de lujo por más de 60 millones de dólares. Ni porque se rumoreara que tuviera una relación extramarital con un asesor. Al final, el clavo final en el ataúd político de Kristi Noem, la destituida secretaria de Seguridad Nacional y la responsable de ejecutar la dura política migratoria de Donald Trump, fue que se atreviera a llevarle la contraria al presidente.

Después de un año de controversias, el anuncio público de la despedida de Noem llegó el jueves mediante un mensaje de Trump en su red social, Truth. El republicano comunicó su destitución minutos antes de que la funcionaria debiera subir a un escenario en Tennessee para una conferencia ante policías. Ella, por su parte, supo que sería destituida, convirtiéndose en la primera baja del Gabinete de Trump, por una llamada del presidente mientras estaba en camino al lugar. Luego, en el podio en la ciudad de Nashville, dio el discurso que ya tenía preparado como si no hubiese pasado nada.

La gota que colmó el vaso de la paciencia que tuvo Trump con Noem durante los 13 meses que la tuvo al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) fue una campaña publicitaria valorada en más de 200 millones de dólares en la que ella era la principal estrella. Según Noem, Trump aprobó que se usara el dinero de los contribuyentes para financiar esos anuncios, considerados por demócratas y republicanos “autopromoción” o “fraude”. La Casa Blanca sostiene que no fue así.

El medio investigativo ProPublica publicó el pasado mes de noviembre que uno de los beneficiarios de los contratos que Noem aprobó para esos anuncios es una compañía con vínculos no solo comerciales, sino también personales, con ella y con algunos de sus asesores en el DHS. Tan cercanos son esos vínculos que el CEO de la empresa en cuestión, Strategy Group, es el esposo de la portavoz principal de Noem en el departamento, Tricia McLaughlin.

Cuando Noem compareció el pasado martes ante el Comité Judicial del Senado para responder preguntas sobre su gestión, fue un republicano quien se encargó de interrogarla sobre dicha publicidad. El senador por Luisiana John Kennedy describió los anuncios, incluido uno en el que Noem aparece montada a caballo con pantalones de cuero y sombrero de vaquero frente al monte Rushmore, la montaña en su Dakota del Sur natal en la que están tallados los enormes rostros de cuatro exmandatarios estadounidenses —George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln—, como un gasto innecesario destinado a impulsar el “reconocimiento” de su nombre.

Kennedy presionó y presionó hasta que la secretaria respondió su pregunta central: ¿Trump aprobó ese gasto? “Sí”, aseguró. En otra intervención ante la Cámara de Representantes al día siguiente, Noem sostuvo que el proceso de contratación para el paquete publicitario estuvo “hecho correctamente, todo hecho legalmente”. La Casa Blanca no tardó en desmentirla. “El presidente de Estados Unidos no aprobó una campaña publicitaria de 220 millones de dólares”, aseguraron oficiales del Gobierno de Trump en declaraciones a varios medios.

Polémicas que opacaban la misión de Trump

Como secretaria de Seguridad Nacional, Noem tenía la inmensa tarea de llevar a cabo las promesas en materia migratoria que Trump hizo durante la campaña electoral de 2024. Era su responsabilidad cumplir con las detenciones y deportaciones masivas que el republicano juró serían una realidad y sellar la frontera sur a nuevos inmigrantes.

Desde el principio, adoptó un enfoque muy llamativo y ampliamente criticado. Su estilo le valió entre algunos sectores de la opinión pública el apodo de ICE Barbie, con el argumento de que siempre llevaba mucho maquillaje y el pelo perfectamente peinado cuando aparecía junto a agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sus críticos, incluidos algunos conservadores, se burlaban de ella por llevar puestos diferentes uniformes o equipo táctico del ICE durante algunas comparecencias, acusándola de “disfrazarse” de agente de la ley en lugar de realizar su labor política.

Kristi Noem lleva un chaleco del ICE durante una reunión informativa con agentes de las fuerzas del orden en la ciudad de Nueva York, el 28 de enero de 2025. @Sec_Noem (Reuters)

Noem logró algunas de las metas establecidas por Trump: los cruces ilegales en la frontera sur han llegado a mínimos históricos. Sin embargo, el ritmo de arrestos y expulsiones ha quedado constantemente por debajo de lo exigido por el presidente. A pesar de las presiones internas, su departamento no ha alcanzado las 3.000 detenciones diarias que se le ha pedido ni ha logrado superar la cifra de deportaciones de los expresidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama. Trump prometió expulsar del país a un millón de personas durante el primer año de su segunda presidencia; pero, según los datos oficiales más recientes, hasta finales de febrero el total ha sido de unas 713.000 personas.

Súmese a ello el hecho de que asesores cercanos a Trump empezaron a darse cuenta de que las controversias que rodeaban a Noem estaban empezando a opacar la agenda migratoria del presidente. De acuerdo con fuentes del Gobierno citadas en medios nacionales, oficiales dentro de la Administración y el propio DHS consideraban que su gestión era caótica y agresiva, y que sus polémicas eran una distracción, incluida la supuesta relación extramatrimonial —está casada desde hace casi 35 años— que mantuvo con Corey Lewandowski, asesor cercano a ella y al presidente, y que ambos niegan.

A pesar de que Trump había defendido públicamente a Noem anteriormente, los llamados para que la despidiera fueron creciendo durante los últimos meses y se intensificaron en enero, después de que agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza, ambos dependientes del Departamento de Seguridad Nacional, mataran a disparos a dos ciudadanos estadounidenses en dos tiroteos distintos durante el megaoperativo migratorio puesto en marcha por la Casa Blanca en Minneapolis. En el Capitolio, los demócratas y algunos republicanos comenzaron a pedir su cabeza en respuesta a las muertes de Renee Good y Alex Pretti.

Pronto los incidentes en Minneapolis, donde la ciudadanía estuvo enfrentándose a los 3.000 agentes migratorios desplegados en la ciudad día tras día en protestas que pronto se contagiaron en el resto del país, provocaron la primera gran crisis interna del segundo mandato de Trump. Y Noem, que corrió a llamar a Good y luego a Pretti “terrorista doméstico”, solo echó más leña al fuego.

“La sustitución de Kristi se debió a la acumulación de sus muchos desafortunados fracasos de liderazgo, incluido el escándalo en Minnesota, la campaña publicitaria, las acusaciones de infidelidad, la mala gestión de su personal y sus constantes enfrentamientos con los jefes de otras agencias”, incluido el ICE, aseguró un oficial de la Casa Blanca a la CNN. “El drama de Kristi lamentablemente eclipsó y distrajo de la extremadamente popular agenda migratoria de la Administración”, añadió.

Noem respondió públicamente a su despido con agradecimientos al presidente, quien la nombró como su próxima Enviada Especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad en el Hemisferio Occidental que Trump pondrá en marcha este mes. La funcionaria expresó en un comunicado su deseo de trabajar “estrechamente” con Marco Rubio y Pete Hegseth, secretarios de Estado y Defensa, respectivamente, “para desmantelar a los cárteles que han inundado nuestro país con drogas y han matado a nuestros hijos y nietos”.

La exgobernadora de Dakota del Sur dejará su puesto el 31 de marzo y será reemplazada por el senador por Oklahoma Markwayne Mullin, un fiel seguidor del movimiento trumpista, que seguirá con la agenda antimigrante del presidente. Los demócratas en el Congreso, que mantienen bloqueada la financiación del DHS desde mediados de febrero para forzar a la Casa Blanca a reformar el ICE, han celebrado la salida de la funcionaria. “Desde el primer día de su mandato”, escribió el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en un comunicado, “Noem ha demostrado ser una mentirosa patológica profundamente incompetente, desequilibrada y fuera de control que abusó repetidamente de su poder. Fue un desastre total y absoluto”.

Por su parte, en una nota interna a sus empleados enviada después de conocer su destino, Noem escribió: “Ha sido el honor de mi vida servir como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional”.