Aumenta el apoyo a la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, entre los representantes demócratas

La destitución de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, está ganando adeptos entre los congresistas demócratas. Unos 70 representantes han apoyado la propuesta para conseguir su destitución (impeachment) presentada por Robin Kelly, representante demócrata de Illinois, este miércoles. El DHS es responsable de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de la detención y deportación de migrantes. Las críticas a las tácticas violentas y los abusos de la agencia federal en sus operaciones llegaron a su punto álgido con la muerte a tiros por un agente de Renee Good, de 37 años, en Minneapolis el pasado 7 de enero. Ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, Good recibió tres disparos en la cabeza cuando se alejaba de un control del ICE. Se prevé que el respaldo al juicio político contra Noem aumente, según han declarado a Axios otros congresistas demócratas.

“Renee Nicole Good murió porque la secretaria Noem permitió que sus agentes del DHS actuaran sin control. Las familias están destrozadas para siempre. Esto no se trata de personalidades ni de desacuerdos triviales. La secretaria Noem ha calificado mi iniciativa de destitución de ‘ridícula’. Quiero decirle ahora mismo, secretaria Noem, que ha violado su juramento al cargo y habrá consecuencias”, declaró Kelly.

La congresista demócrata ha introducido tres artículos del proceso de juicio político: por obstrucción al Congreso, violación de la confianza pública y autocontratación. El primer artículo se refiere a haber impedido la entrada de congresistas a las instalaciones de los centros de detención del ICE. El segundo menciona el abuso de la violencia en las detenciones y su consecución sin una orden judicial que lo justifique. El tercer artículo hace referencia al supuesto uso de fondos públicos para propio beneficio. Morrison denuncia que Noem eludió el proceso normal de licitación pública para adjudicar un contrato de publicidad para reclutamiento del ICE a la empresa Strategy Group, que “se constituyó pocos días antes de la adjudicación y está dirigida por el esposo de Tricia McClaughlin, una alta funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional y amiga cercana de la secretaria Noem”, señala el documento.

Bonnie Watson Coleman, Nydia Velasquez, Robin Kelly, Adriano Espaillat y Maxine Dexter, en Washington, el 14 de enero. J. Scott Applewhite (AP)

La petición de que haya consecuencias políticas por los abusos cometidos por los agentes migratorios en Estados Unidos está yendo en paralelo al aumento de la violencia en los enfrentamientos entre manifestantes y el ICE en Minneapolis. Este jueves continuaban las protestas de los ciudadanos, después de que el día anterior otro agente dispara en la pierna a un migrante venezolano tras una persecución. Los funcionarios de la agencia usaron gas lacrimógeno y balas de pimienta contra los manifestantes. El presidente, Donald Trump, ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección para justificar el despliegue de tropas ante la persistencia de las protestas en la ciudad del Estado de Minnesota, gobernado por demócratas.

La actuación de Noem tras la muerte de Good fue muy criticada porque sin apenas conocer los hechos del incidente y sin haberse iniciado la investigación, defendió que el agente disparó contra la mujer en defensa propia. Esa versión ha sido apoyada por el presidente. Los vídeos difundidos, sin embargo, contradicen la versión, ya que Good, madre de tres hijos, intenta apartarse del agente, no atropellarlo como sostiene la Administración, cuando es disparada.

La lista de representantes que apoyan la destitución de Noem incluye a demócratas más progresistas, como la representante Rashida Tlaib, de Michigan. Pero varios demócratas de tendencia más centrista, como el representante Gabe Vasquez, de Nuevo México, o Eric Sorensen, de Illinois, también se han sumado a la iniciativa. Los demócratas siguen divididos sobre cuál es la mejor manera de gestionar el ICE, a la vista de los abusos cometidos en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Charlotte, donde ha habido un mayor despliegue de agentes. Algunos han pedido su desmantelamiento total, mientras que otros creen que la agencia debería ser reformada.

Operativo del ICE en Minneapolis, el 14 de junio. Leah Millis (REUTERS)

No está claro aún si Kelly forzará la votación en la Camara de Representantes, pero los republicanos tienen la mayoría en la Cámara baja y podrían desestimar su moción con relativa facilidad. Incluso si el juicio político fuera aprobado en la Cámara de Representantes, no tendría ninguna posibilidad de éxito en el Senado, donde se necesita una mayoría de dos tercios para destituir a un funcionario y los republicanos cuentan con mayoría.

No obstante, el planteamiento del impeachment pone de relieve el cada vez mayor descontento con la política de mano dura que la Administración está llevando a cabo en temas migratorios y contra la oposición ciudadana. La representante Kelly Morrison, demócrata de Minnesota, afirmó en un comunicado: “Las operaciones imprudentes y peligrosas de ICE bajo la dirección de Kristi Noem han erosionado por completo la confianza pública. Las escuelas se han visto obligadas a cerrar. Los negocios y restaurantes también han tenido que cerrar. Las familias tienen miedo de ir a trabajar, de buscar atención médica, de comprar alimentos o incluso de salir de sus casas. Y recibo constantemente mensajes de mis electores cuyos familiares, ciudadanos estadounidenses, han sido detenidos por el ICE y no pueden contactarlos. La secretaria Kristi Noem está poniendo en peligro la seguridad de los estadounidenses. Esto es, sin duda, motivo de inhabilitación”.