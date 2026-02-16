Austria acusa de terrorismo al detenido por planear un atentado islamista en un concierto de Taylor Swift en 2024

La Fiscalía de Viena ha presentado cargos por terrorismo, delincuencia organizada y otros delitos contra el sospechoso de planear un atentado islamista en un concierto de Taylor Swift en agosto de 2024, según un comunicado difundido este lunes. El acusado es un hombre de 21 años cuya identidad no ha sido desvelada por las autoridades. “La pena por el delito de terrorismo, teniendo en cuenta la edad del acusado al momento de los hechos, es de hasta 20 años de prisión“, señalan las autoridades austriacas.

El hombre, identificado como Beran A. por los medios austriacos, según recoge la agencia Reuters, fue detenido el 7 de agosto de 2024, un día antes de que la conocida cantante estadounidense diera el primero de tres conciertos en Viena, suspendidos finalmente tras conocerse la amenaza de atentado. El arresto se produjo en Ternitz, una localidad a unos 65 kilómetros de la capital del país. El joven, que entonces tenía 19 años, confesó que barajó perpetrar un ataque con cuchillos o usar explosivos e inmolarse. En su domicilio se halló también material y sustancias químicas para explosivos, cuya fabricación tenía avanzada.

“Se le acusa, entre otras cosas, de obtener instrucciones en línea para construir una bomba de metralla basada en el explosivo triperóxido de triacetona (TATP), un tipo de bomba diseñada específicamente para ataques del Estado Islámico [ISIS, por sus siglas en inglés], y de recibir instrucción de otros miembros del Estado Islámico en el manejo de explosivos", ha señalado la Fiscalía. Las autoridades sostienen que ya había fabricado una “pequeña cantidad” de la sustancia.

Los fiscales han agregado que el sospechoso intentó comprar varias armas de fuego y una granada de mano a través de intermediarios ilegales, y lo acusan de haberles dado instrucciones para que importaran los fusiles a Austria. “El procesado también está acusado de incitar a delitos terroristas a través de Snapchat con vídeos destinados a matar infieles, así como de enviar archivos que glorifican al Estado Islámico y otro material de propaganda a través de varios servicios de mensajería”, afirman las autoridades, que lo señalan de “profesar activamente su lealtad a la organización terrorista”. El hombre tiene derecho a presentar un recurso ante el tribunal en un plazo de 14 días para rebatir las acusaciones.

Los tres conciertos que iba a dar Swift en Viena se cancelaron después de que el Gobierno austriaco dio a conocer los planes del atentado. “Se ha evitado una tragedia”, declaró entonces el ministro de Interior, el democristiano Gerhard Karner.

“Me llenó de una nueva sensación de miedo y una tremenda culpa por toda la gente que había planeado venir a esos espectáculos”, escribió la artista en una publicación de Instagram un par de semanas más tarde. “En casos como este, el silencio es en realidad una muestra de moderación, y esperar para expresarse en el momento adecuado. Mi prioridad era terminar nuestra gira europea de manera segura y puedo decir con gran alivio que lo logramos”, agregó.