Un segundo tiroteo a manos de un agente federal agita las protestas en Minneapolis

Según el Departamento de Seguridad Nacional, un agente disparó en la pierna a un venezolano que se resistió al arresto. Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección para controlar la situación en Minnesota

El caos se desató nuevamente en Minneapolis durante la noche del miércoles, cuando se cumplía una semana de la muerte a tiros de Renee Good a manos de un agente de inmigración. Otro tiroteo a manos de los agentes federales desplegados en Minnesota derivó en varias horas de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, quienes lanzaron gases lacrimógenos y bolas de gas pimienta contra la multitud.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, a eso de las siete de la noche hora local, un grupo de agentes intentó llevar a cabo “una parada de tráfico selectiva” para detener a un venezolano que se encontraba en el país de forma ilegal, pero el hombre intentó evadir el arresto. Huyó en su vehículo pero chocó contra otro auto aparcado, así que siguió su huida a pie. Cuando uno de los agentes lo alcanzó, el migrante “comenzó a resistirse y a agredir violentamente” al oficial.

“Mientras el sujeto y el agente del orden forcejeaban en el suelo, dos individuos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente del orden con una pala para nieve y el mango de una escoba”, añade el departamento en un comunicado. En esos momentos el venezolano logró zafarse y comenzó a golpear al agente, por lo que “temiendo por su vida y su seguridad”, el agente disparó su arma y le dio en la pierna al hombre. El individuo, que no ha sido identificado, fue trasladado a un hospital cercano con heridas que no ponían en peligro su vida, informó la ciudad de Minneapolis.

Despliegue de elementos del ICE en Minnesota, este miércoles. Adam Gray (AP)

“Esta es una situación imposible en la que actualmente se está colocando a nuestra ciudad y, al mismo tiempo, estamos tratando de encontrar una salida, de mantener a la gente a salvo, de proteger a nuestros vecinos y de mantener el orden”, dijo el alcalde de Minneapolis Jacob Frey en una rueda de prensa la noche del miércoles. El regidor repitió su exigencia de que los 3.000 agentes desplegados en la ciudad, en lo que el Gobierno de Donald Trump llama “la mayor operación de inmigración jamás realizada”, se marchen.

La zona del tiroteo, que tuvo lugar en el norte de la ciudad, pronto se convirtió en otra escena de protestas en el día que marcó una semana de la muerte de Good, ciudadana estadounidense, madre de tres y poeta, que recibió tres disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de enero durante otro operativo migratorio en un barrio sureño de la urbe más poblada de Minnesota.

Manifestantes son repelidos por agentes del ICE, en Minneapolis, el 14 de enero. Ryan Murphy (REUTERS)

Desde entonces, se han celebrado protestas diarias en las llamadas Ciudades Gemelas, como se le conoce a la zona de Minneapolis y St. Paul, mientras que los agentes migratorios han continuado realizando redadas y detenciones, a la vez que reprimen las manifestaciones. Los líderes estatales y locales, manifestantes, vecinos y organizaciones pro migrantes han denunciado constantemente las tácticas violentas de los agentes.

El miércoles, en un breve discurso, el gobernador del Estado, el demócrata Tim Walz, hizo un llamamiento a la población a ayudar a las autoridades “a dejar constancia exacta de lo que está ocurriendo en nuestras comunidades”. “Ustedes tienen el derecho absoluto de grabar de manera pacífica a los agentes del ICE mientras realizan estas actividades. Así que lleven su teléfono con ustedes en todo momento y, si ven a estos agentes del ICE en su vecindario, saquen ese teléfono y presionen grabar. Ayúdennos a crear una base de datos de las atrocidades contra los habitantes de Minnesota”, dijo.

Agentes federales montan guardia durante un operativo, Minneapolis este miércoles. Leah Millis (REUTERS)

Por su parte, la Administración Trump acusa a los funcionarios del Estado y la ciudad de alentar “activamente una resistencia organizada contra el ICE y los agentes federales del orden”. “Su retórica de odio y su resistencia contra hombres y mujeres que simplemente intentan hacer su trabajo deben terminar”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional tras el suceso del miércoles.

Trump dio un paso más el jueves por la mañana y amenazó con invocar la Ley de Insurrección, de 1807, que permite que el presidente despliegue a las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio nacional o tome el control de la Guardia Nacional para combatir contra un levantamiento armado interno.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN, como han hecho muchos presidentes antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese Estado que en su día fue grande”, escribió en su red social X.

Las protestas en la zona donde ocurrió el segundo tiroteo continuaron hasta altas horas de la noche. Se vio a agentes rociando a los manifestantes directamente en la cara con gas pimienta, y en un momento dado, un manifestante lanzó fuegos artificiales hacia el ICE.