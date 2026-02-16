Vox descarta abstenerse en la investidura de Guardiola, lo que la aboca a llegar a un pacto o repetir elecciones

Vox descarta abstenerse en la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura, lo que permitiría que fuera elegida en segunda votación. “Nosotros no estamos en eso. Vemos las necesidades y los retos que tiene España y no estamos para abstenernos, sino para negociar un cambio de políticas. No cabe la abstención”, ha declarado este lunes su portavoz, José Antonio Fúster, tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación. Hasta ahora, Vox no había descartado una abstención que permitiría a Guardiola ser investida con el apoyo exclusivo del PP, aunque dependiera del grupo ultra a la hora de aprobar los Presupuestos y demás leyes, al carecer de mayoría absoluta en la asamblea regional.

Esta nueva vuelta de tuerca supone que, si no se alcanza un pacto que incluya la entrada del partido ultra en el gobierno autonómico, Extremadura estaría abocada a unas nuevas elecciones anticipadas. Guardiola debe someterse a la investidura el 3 de marzo como muy tarde y 48 horas después en segunda votación si no logra mayoría absoluta en la primera. A partir de ahí se abriría un plazo de dos meses antes de que la asamblea se disuelva automáticamente si se logra investir presidente.

Sin embargo, Vox transmite la idea de que el acuerdo está más próximo de lo que sugiere el intercambio de reproches de las últimas semanas. “Se ha negociado más de lo que la señora Guardiola quiere reconocer”, ha dicho Fúster. La presidenta extremeña y candidata a la reelección ha hecho este lunes un guiño al partido ultra al asegurar: “Quiero que Vox sea mi socio de gobierno. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan”. Solo seis días después de que rechazara “travestirse de Vox”, Guardiola ha negado que el partido de Abascal sea de extrema derecha y le ha otorgado la etiqueta de feminista. “El feminismo que defiendo, estoy convencida, es el que defiende Vox”, ha llegado a decir en una entrevista a Okdiario.

Preguntado si Vox es un partido feminista, su portavoz ha tachado esta afirmación de absurda. “Si la señora Guardiola dice que se está alineando con nosotros, será una experiencia ver cómo deroga sus leyes ideológicas de género. Estamos encantados de acompañarla ahora que está tan cerca o algo parecido”, ha apostillado. La formación ultra ha recibido como cautela las flores que le ha echado la líder del PP extremeño en su nueva estrategia de seducción. “Parece que [Guardiola] está en sintonía hoy con Vox pero está en desintonía con la misma Guardiola que llamaba ‘señoro’ a Santiago Abascal. Parece que hay tantas guardiolas como pepés”, ha ironizado Fuster.

Aunque ha asegurado “alegrarse mucho” del cambio de tono de Guardiola, el portavoz de Vox ha insistido en que su partido “no negocia en ruedas de prensa ni con entrevistas” y ha exigido que este giro se plasme en una propuesta en la mesa de negociación que atienda a las reivindicaciones planteadas por su partido, algo que aún no se ha producido, según Fuster, aunque las conversaciones se mantienen abiertas y no han vuelto a suspenderse tras el paréntesis provocado por la campaña electoral de Aragón. “Es un avance, es un paso. La música está bien, pero falta la letra”, ha remachado.

Fúster no ha descartado que se alcance antes un acuerdo en Aragón que en Extremadura, aunque ha matizado que en esta última comunidad “ha habido intercambio de mensajes, pero aún no nos hemos sentado. El señor Azcón no nos ha convocado a una reunión formal”. Lo que sí ha asegurado es que las negociaciones en Extremadura, Aragón y, tras las elecciones del 15 de marzo, Castilla y León “son independientes. Nosotros no jugamos a la táctica”.