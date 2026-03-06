De matar a su perro a tildar de “terroristas” a las víctimas del ICE en Minneapolis: los momentos más controvertidos de Kristi Noem

Este jueves marcó el final del periodo de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, tras ser destituida por el presidente Trump. La noticia se estaba rumorando desde hace días, especialmente tras las comparecencias de Noem esta semana en el Congreso ante el Comité Judicial del Senado. Como última responsable de la ofensiva migratoria emprendida por la Administración Trump, Noem fue cuestionada por los congresistas —especialmente los demócratas, pero también algunos republicanos— por los abusos en las redadas migratorias y, en particular, el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, durante operativos en Minneapolis el pasado enero. Noem defendió las acciones de los agentes federales y se negó a rectificar su acusación de los asesinados como “terroristas domésticos”. Además, se le cuestionó por un polémico contrato publicitario del DHS valorado en unos 220 millones de dólares, en el que ella destacaba de manera personal.

Su actuación en la audiencia, de acuerdo a la prensa nacional, generó llamados de personas cercanas al presidente Trump que le pidieron su cabeza. Fue la gota que colmó el vaso, pero Noem, excongresista y gobernadora de Dakota del Sur, vasto territorio en el medio oeste, tiene una trayectoria llena de momentos que han generado profundas críticas por su falta de sensibilidad.

Como gobernadora, a partir de 2019, se ganó un nombre por su resistencia a imponer restricciones sanitarias durante la pandemia de la covid-19, yendo en contra de las recomendaciones federales del Gobierno de Biden. A raíz de ello, entró en las quinielas en la campaña presidencial de 2024 como posible fórmula vicepresidencial de Donald Trump. Sin embargo, en agosto de 2024 se publicó su autobiografía No Going Back (Sin Vuelta Atrás) y su posibilidad de ser vicepresidenta se esfumó al calor de su primera gran controversia.

En el libro, Noem contó que años antes había matado de un disparo a su perra de caza de 14 meses llamada Cricket. Según su propio relato, el animal era “indomable”, por lo que consideró que era peligroso y “menos que inútil” como perro de caza. Así que decidió llevarlo a una fosa de grava y sacrificarlo de un tiro. La confesión publicada en el libro provocó una inmediata reacción pública y críticas bipartidistas, especialmente de defensores de los animales y figuras políticas que cuestionaron su juicio y sensibilidad. Noem defendió la decisión diciendo que en las granjas a veces hay que tomar “decisiones duras”. De todas maneras, el episodio dañó su imagen y la caracterización de “mataperros” la acompaña desde entonces.

Donald Trump, Ron DeSantis y Kristi Noem visitan el centro detención para migrantes 'Alligator Alcatraz', en Florida. Evelyn Hockstein (REUTERS)

Pero la mala publicidad no fue suficiente para disuadir a Donald Trump de incluirla en su gabinete una vez que ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. La nombró secretaria de Seguridad Nacional, a cargo de las fronteras del país y de la aplicación de la política migratoria; uno de los puestos más importantes para una Administración que llegó con la promesa de llevar a cabo la mayor deportación de la historia.

No se tardó en dar de qué hablar en su nuevo rol. En su primer día al frente del DHS —del cual dependen agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) o la Guardia Costera— subió al escenario para dirigirse por primera vez a su equipo en conjunto y ante las cámaras. Mientras caminaba hacia el atril, sin embargo, eligió que sonara de fondo la canción de country Hot Mama (Mami Caliente) del cantante Trace Adkins, que habla de lencería, atracción sexual y sugiere “convertir este sitio en un sauna”. El público fue tomado por un silencio incómodo y llovieron críticas por la selección musical inapropiada.

El despliegue de la agresiva ofensiva migratoria de Trump, sin embargo, rápidamente dejó aquel momento en el olvido. En los primeros meses del segundo Gobierno del republicano, Noem se volvió una cara conocida y una de las principales referentes de la estética promovida por el trumpismo, mientras hablaba recurrentemente en medios y daba ruedas de prensa para anunciar operativos y medidas migratorias.

A finales de marzo del año pasado, su visita a la cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele en El Salvador dejó la que tal vez será la imagen más icónica de su paso por el DHS. Hacía apenas unos 10 días, Estados Unidos había enviado sin debido proceso a esa prisión, el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), a más de 200 venezolanos acusados sin pruebas de ser pandilleros del Tren de Aragua, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798, con la cual los catalogó como parte de un supuesto ejército invasor. Había sido el primer gran escándalo de la Administración en materia migratoria por su flagrante desprecio de las normas legales y su crueldad. En medio de esta tormenta, Noem recorrió el Cecot con las autoridades salvadoreñas y posó para las cámaras frente a las enormes celdas colectivas donde los rapados y tatuados presos de las pandillas salvadoreñas que Bukele mantiene allí sirvieron de telón de fondo.

Kristi Noem sostiene la bandera de Estados Unidos durante el 'Monster Energy Team Challenge,' el 11 de julio de 2020. Chris Elise (Getty Images)

En el trasfondo de su labor, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación extramarital entre Noem y Corey Lewandoswki, asesor cercano a Trump que ya había trabajado con Noem en su etapa como gobernadora. Lewandowski fue incorporado al departamento como figura temporal de asesoría por un plazo de 130 días al año sin remuneración, aunque funcionarios actuales y antiguos han cuestionado la contabilización y el alcance real de su influencia dentro de la agencia. Durante sus comparecencias esta semana en el Congreso, Noem se negó a responder a preguntas de legisladores demócratas sobre la naturaleza de su relación con su asesor, incluyendo si habían mantenido “relaciones sexuales” durante su etapa en el DHS. Ambos han negado públicamente haber tenido una relación íntima, pero diversos medios han informado sobre esas alegaciones desde hace meses.

El clímax de sus reiteradas controversias, no obstante, llegó el pasado 7 de enero. Apenas unas horas después del asesinato de Renee Good en Minneapolis por los disparos de un agente migratorio, Noem habló en una rueda de prensa desde la frontera, en la cual tenía planeado presumir de la drástica caída de cruces fronterizos ilegales. Pero los periodistas presentes le preguntaron sobre el incidente que acababa de ocurrir miles de kilómetros al norte y del cual videos habían inundado internet en cuestión de horas. A pesar de la poca información que había al respecto, Noem no dudó en categorizar a Good, una poeta de 37 años y madre de tres hijos, cuya identidad no había trascendido en ese momento, de ser una “terrorista doméstica” que había intentado matar a agentes de migración con su automóvil. Los videos que ya circulaban, y otros más que surgirían más adelante, así como la información sobre Good, desmintieron por completo la versión de Noem.

Unas semanas más tarde, el guion se repetiría casi al pie de la letra tras el asesinato a manos de otros agentes federales de Alex Pretti, enfermero de 37 años que estaba vigilando pacíficamente las redadas migratorias en Minneapolis. Pretti estaba armado y Noem se aferró a esto para categorizarlo como, otra vez, un “terrorista doméstico” que quería matar a los oficiales. Una vez más, los videos del incidente demostraron que lo que decía Noem era falso, pues Pretti solo se interpuso entre los agentes y una mujer a la que habían agredido, antes de ser atacado por los funcionarios, desarmado y disparado diez veces mientras estaba indefenso en el suelo. A pesar de la evidencia y del escándalo causado por los asesinatos, Noem no se ha retractado.

Aun así, la secretaria Noem había logrado sobrevivir y, aunque los rumores de su destitución comenzaron a ganar tracción a principios de febrero, el presidente Trump había reiterado su confianza en ella en varias ocasiones. Pero hubo una cosa que, según varios reportes, Trump no pudo aceptar y que resultó su sentencia final: una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que la secretaria era la estrella.

Kristi Noem durante una conferencia de prensa en Washington, el 24 de enero de 2026. Julia Demaree Nikhinson (AP)

El anuncio muestra a Noem, con sombrero de vaquera y a caballo, saliendo de un claro boscoso en las Black Hills de Dakota del Sur, el Estado del que fue gobernadora. El montaje continúa con imágenes de agentes del DHS y oficiales federales, intercaladas con tomas de Trump caminando mientras los agentes le saludan. “Si cruzas la frontera ilegalmente, te encontraremos”, dice Noem. “Rompe nuestras leyes y te castigaremos. Si agredes a ciudadanos estadounidenses, habrá consecuencias”, añade, paradójicamente, teniendo en cuenta que ninguno de los agentes que mataron a Good y Pretti bajo su mando ha enfrentado hasta ahora consecuencias legales, ni hay indicios de que vaya a ocurrir.

El senador John Kennedy (republicano por Luisiana) interrogó a Noem sobre el anuncio el martes y sugirió que el video promovía a Noem en lugar del presidente. Ella respondió que Trump había aprobado la campaña publicitaria, aunque luego él lo desmintió. “El presidente me encargó transmitir este mensaje al país y también a otros países de donde veíamos que provenía la invasión”, dijo Noem. Este jueves, su tarea terminó.