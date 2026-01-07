Un agente del ICE mata a una mujer durante el enorme despliegue migratorio en Minneapolis

El Departamento de Seguridad Nacional ha acusado a la mujer de intentar atropellar a oficiales antes de ser tiroteada, mientras que el gobernador Tim Walz ha llamado a no creer “la máquina de propaganda” del Gobierno federal

Un agente del ICE ha matado a una mujer durante el enorme despliegue migratorio en Minneapolis este miércoles. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado el tiroteo y la muerte de la mujer, a quien ha acusado de “terrorismo doméstico” e intentar atropellar a oficiales que participaban en una redada. La mujer, según reportes iniciales, era una observadora civil ciudadana estadounidense de 37 años, parte de los esfuerzos de la comunidad para vigilar el comportamiento de los agentes federales durante los operativos migratorios.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, que fue el candidato vicepresidencial que acompañó a Kamala Harris en las elecciones de 2024, ha llamado a “no creer esta máquina de propaganda”, en respuesta a las acusaciones del DHS. “El Estado garantizará que se lleve a cabo una investigación completa, imparcial y rápida para garantizar la rendición de cuentas y la justicia”, ha agregado.

En videos compartidos en redes sociales, se puede ver claramente que la mujer estaba tras el volante de una camioneta que estaba obstruyendo el paso de los vehículos de los agentes. Cuando un oficial se acerca al automóvil, que tiene la ventana abierta, e intenta abrir la puerta, la camioneta primero retrocede un poco y luego acelera y avanza. En ese momento, otro oficial, que estaba parado enfrente del carro, dispara tres veces a la conductora. La camioneta avanza unos metros más antes de estrellarse contra otros vehículos que estaban estacionados.

Según testigos citados por medios locales, la mujer luego fue sacada de su vehículo y se vio a los paramédicos practicándole la reanimación cardiopulmonar. Finalmente, fue trasladada del lugar del suceso. El tiroteo está siendo investigado por el FBI y la Oficina de Detención Criminal de Minnesota.

El tiroteo representa un importante escalamiento en medio de la más reciente serie de operativos de control migratorio llevados a cabo en grandes ciudades de Estados Unidos durante la Administración Trump. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo ha descrito como “el más grande de la historia”.

Las Ciudades Gemelas de Minnesota, Minneapolis y St. Paul, han vivido un clima de tensión desde que el lunes se anunció que se iban a enviar 2.000 agentes federales para un nuevo operativo. La ofensiva está relacionada en parte con las acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes en el Estado.

Tras el tiroteo del miércoles, una multitud de manifestantes se ha concentrado en el lugar para expresar su enojo contra los agentes locales y federales presentes. Entre ellos está Gregory Bovino, alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, quien ha dirigido los agresivos operativos en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades.

En un tenso ambiente, similar al observado en esas otras ciudades cuando han visto grandes redadas en sus calles, las personas presentes increparon a los oficiales y tocaron silbatos que se han vuelto habituales en este tipo de acciones. “¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, gritaban desde detrás del cordón policial. Los agentes federales han disparados gases lacrimógenos para despejar a la multitud.

El alcalde Jacob Frey afirmó que los agentes de inmigración estaban “provocando caos en nuestra ciudad”. “Lárguense de Minneapolis. No los queremos aquí. Su razón citada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están exactamente lo contrario. Hay personas que están siendo lastimadas, familias hechas trizas. Residentes de larga data de Minneapolis, que han contribuido tanto a nuestra ciudad, a nuestra cultura, a nuestra economía, están siendo aterrorizados. Y ahora, alguien está muerto. Ustedes cargan con eso. Y también es responsabilidad de ustedes irse”, ha dicho en una rueda de prensa a primeras horas de la tarde.

En una línea similar, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo que la decisión del presidente Donald Trump de enviar miles de agentes federales al Estado está “causando un grave daño y sembrando el terror” en la comunidad. “Su imprudente decisión de intensificar la agresividad y aumentar el número de agentes de inmigración es un factor causal, independientemente del resultado de la investigación sobre esta trágica muerte. Haré todo lo que esté en mi mano para cambiar el terrible camino que estamos siguiendo”, escribió. Y añadió: “Si alguien ha infringido la ley en el acto de violencia de hoy, haré todo lo posible para garantizar que rinda cuentas”.

El área donde ocurrió el tiroteo es un barrio suburbano modesto al sur del centro de Minneapolis, a solo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a una milla (1.6 kilómetros) del lugar donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020. Ese asesinato desató protestas y disturbios masivos en todo Estados Unidos. En aquel momento, el gobernador Walz desplegó a la Guardia Nacional para contener los disturbios en Minneapolis.

Ante el convulso clima y el historial de agitación social en la ciudad, las autoridades locales han hecho un llamamiento a la paz para las próximas horas y días. “La gente va a estar molesta por lo que ha ocurrido”, dijo el jefe de la policía, Brian O’Hara, “y va a querer ejercer sus derechos [de libertad de expresión] recogidos en la Primera Enmienda. Pero, por favor, háganlo de forma segura y respetuosa con la ley, para garantizar que no se produzcan más tragedias ni destrozos en la ciudad”.