Trump convierte una acusación de fraude en Minnesota en munición para su ejército MAGA contra los demócratas

En Minnesota se cuece un caso de fraude que contiene todos los ingredientes para que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo utilice como la nueva artillería para su ejército MAGA (Make America Great Again), el heterogéneo grupo ultraconservador que apoya al republicano, en su guerra política y cultural contra la inmigración y la oposición progresista. Se trata de un caso de corrupción con dinero público para ayudas sociales en un Estado controlado por los demócratas y que afecta a la comunidad somalí. El caso, además, se ha visto espoleado esta semana por la denuncia de un youtuber de 23 años que ha publicado un video en el que supuestamente destapa un fraude en la concesión de ayudas a guarderías de Minneapolis y Saint Paul, conocidas como las ciudades gemelas.

El FBI y la Secretaria de Seguridad Nacional han lanzado “una investigación masiva” sobre más de una docena de programas de ayuda social bajo sospecha, que están gestionadas por el Gobierno de Minnesota, que preside Tim Walz, quien fue el número dos de la demócrata Kamala Harris, en las pasadas elecciones presidenciales que ganó Trump.

A esto se suman las declaraciones inusualmente duras realizadas por el presidente republicano contra la diáspora de la comunidad somalí de Minnesota a principios de este mes a la que ha llegado a tildar de “basura” entre otras menciones con tintes xenófobos. El magnate neoyorquino dijo que los somalíes “no aportan nada”, “han causado muchos problemas” y los vinculó a los casos de fraude de Minnesota.

Unas 84.000 personas de ascendencia somalí viven en Minnesota, conocida como la tierra de los 10.000 lagos, la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. A pesar de ello, funcionarios federales han señalado a la comunidad somalí como un foco del fraude de varios millones de dólares federales destinados a programas de nutrición infantil, servicios de vivienda, guarderías, ayudas por la covid y autismo, entre otros.

Kash Patel, el director del FBI, anunció este domingo a través de una publicación en la red social X que su agencia ha “aumentado los recursos y el personal de investigación para desmantelar esquemas de fraude a gran escala que explotaban programas federales” en Minnesota. El máximo responsable de la oficina federal de investigación añadió: “El fraude que roba a los contribuyentes y a niños vulnerables seguirá siendo una prioridad absoluta para el FBI en Minnesota y en todo el país”.

Patel, que suele sobreactuar en sus comparecencias públicas para explicar detalles de los casos que investiga su departamento, abundó: “El FBI cree que esto es solo la punta de un iceberg enorme. Seguiremos investigando el dinero y protegiendo a los niños, y esta investigación sigue en curso”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el equivalente a la ministra de Interior en España, aseguró este lunes que agentes de su departamento están en Minneapolis “yendo de puerta en puerta en sitios sospechosos de fraude“. Noem colgó dos videos en X, la antigua Twitter, en la que se ve a dos agentes de su departamento preguntando en la puerta de una guardería y en lo que parece una tienda de conveniencia. ”Están llevando a cabo una investigación masiva sobre el cuidado infantil y otros fraudes desenfrenados”, escribió la secretaria de Seguridad Nacional. “El pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se utiliza el dinero de sus contribuyentes y arrestos cuando se detecten abusos”, apostilló.

Las órdenes de intensificar la investigación se producen después de que la semana pasada Nick Shirley, un joven YouTuber de 23 años de la constelación MAGA, publicara un video, que ha tenido más de 1,6 millones de visualizaciones, denunciando un fraude masivo en programas de guarderías y cuidado infantil financiados por el gobierno en Minnesota. En el video, de 42 minutos, aparece una supuesta guardería que ha recibido subvenciones y que en realidad está inactiva. La publicación ha provocado la reacción de la Casa Blanca y del entorno MAGA, cuyos tentáculos mediáticos, con decenas de podcasts, webs y blogs alternativos, han puesto el foco en este fraude. Shirley explicó este fin de semana en una entrevista al canal conservador Fox News que el caso era “tan obvio que un niño de jardín de infancia podría darse cuenta de que hay un fraude en marcha”. El vicepresidente JD Vance compartió el video a través de sus redes sociales. Y aunque el director del FBI no vinculó sus órdenes al video de Shirley escribió en X: “El FBI está al tanto de los recientes informes en redes sociales sobre Minnesota”.

Hasta la fecha no hay una cifra del dinero federal destinado a los programas públicos de Minnesota desviados mediante el esquema de fraude, pero los fiscales ahora dicen que las pérdidas podrían alcanzar los miles de millones. Desde 2018 el Estado gobernado por el demócrata Tim Waltz recibió unos 18.000 millones de dólares en fondos federales para financiar 14 programas, que podrían estar afectados por el fraude, según declaró el primer fiscal federal adjunto, Joe Thompson. “Estoy seguro de que todos se preguntan cuánto de estos 18.000 millones de dólares fue fraude”, dijo. “Esa es la pregunta de los 18.000 millones”.

El nuevo escándalo en la financiación de guardería difundido a través del video de Shirley se produce tras varios años de investigación federal sobre fraudes en Minnesota. En 2019 comenzaron las pesquisas de un caso que estalló tres años más tarde y terminó salpicando a la ONG Alimenta nuestro futuro (Feeding Our Future), por el cual 57 acusados fueron condenados por defraudar unos 300 millones de ayudas públicas al desviar dinero destinado a alimentos para niños golpeados por la crisis de la pandemia. La fiscalía lo calificó como la mayor estafa relacionada con las ayudas de la covid del país.

Conferencia del fiscal Joseph H. Thompson (que no aparece en la imagen), en el Palacio de Justicia de EE UU, Minneapolis, el 18 de diciembre. Kerem Yücel (AP)

Otras ocho personas fueron acusadas durante el pasado septiembre por su presunta participación en un plan para defraudar las subvenciones de atención médica financiadas con fondos federales. Días más tarde, la fiscalía acusó a una mujer de participar en un fraude para un programa de autismo e indicó que habría más casos similares. “Lo que vemos son esquemas acumulados tras esquemas, que agotan los recursos destinados a quienes los necesitan. Parece interminable”, dijo el fiscal Thompson, según recoge AP. “He dedicado mi carrera a la fiscalía especializada en fraudes y la magnitud del fraude en Minnesota me deja sin aliento”.

Las autoridades han acusado en total a unas 92 personas de participar en alguno de los tres esquemas de fraude en programas de nutrición infantil, servicios de vivienda y programas de autismo. De estos, 82 ​​son somalíes estadounidenses, según la Fiscalía de Estados Unidos para Minnesota, lo que ha contribuido a alimentar polémicas teorías en el mundo MAGA.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aseguró que no tolerará el fraude y ha puesto en marcha un proceso para auditar y revisar todo el proceso de ayudas. Waltz añadió que “seguirá trabajando con sus socios federales para garantizar que se detenga el fraude y se atrape a los defraudadores”.