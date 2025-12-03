Trump ordena un operativo contra los migrantes somalíes en Minnesota: “Son basura”

Un centenar de agentes de inmigración llevarán a cabo esta semana detenciones en las ciudades de Minneapolis y St. Paul, donde residen decenas de miles de somalíes

La xenofobia de Donald Trump solo se expande. Últimamente, el presidente ha dirigido la mayoría de sus insultos hacia los migrantes de una nacionalidad en particular: la somalí. Este martes arremetió contra ellos durante su reunión de Gabinete: “Estas son personas que no hacen más que quejarse”. El republicano añadió que son todos “basura” y que no los quiere en Estados Unidos. Precisamente esa es la meta de un nuevo operativo migratorio que su Gobierno ha puesto en marcha: agentes federales descenderán esta semana en Minnesota, hogar de la diáspora somalí más grande del mundo, para detener y deportar a cientos de migrantes de esta comunidad.

El operativo, adelantado por The New York Times y confirmado por otros medios estadounidenses, se llevará a cabo principalmente en la región de las llamadas Ciudades Gemelas, la urbe más grande, Minneapolis, y St. Paul, la capital del Estado, que juntas conforman una gran área metropolitana. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enviará aproximadamente 100 oficiales de todo el país para ayudar con la operación. Los agentes se centrarán en aquellos somalíes que ya tengan órdenes finales de deportación, aunque los funcionarios no descartan detener a migrantes que estén en procesos de regularizar su estatus en el país.

Las autoridades locales no tardaron en rechazar los planes del presidente. En una publicación en X, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien fue el candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, el operativo de “maniobra publicitaria” y acusó al Gobierno de “atacar indiscriminadamente a los inmigrantes”. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aseguró que la ciudad apoya a sus migrantes somalíes y confirmó que la policía local no participaría en el operativo. El regidor de St. Paul, Melvin Carter, opinó: “Lo último que necesitamos es que los agentes federales vengan a la ciudad a crear caos”.

Jacob Frey en conferencia para abordar la operación federal dirigida contra los inmigrantes somalíes, en Minneapolis, Minnesota, el 2 de diciembre. Tim Evans (REUTERS)

Se estima que 80.000 somalíes viven en Minnesota, gran parte de ellos en la zona de Minneapolis y St. Paul. La mayoría son residentes legales o ciudadanos estadounidenses. A nivel nacional, aproximadamente el 73% de los migrantes somalíes han obtenido ya la ciudadanía, según la Oficina del Censo.

Sin embargo, Trump insiste en que todos son indocumentados que llegaron al país de forma ilegal, en particular con visados fraudulentos. “Cuando vienen del infierno y se quejan y no hacen más que criticar, no los queremos en nuestro país”, dijo el presidente este martes sobre la comunidad somalí. “Que vuelvan al lugar de donde vinieron y lo arreglen”, continuó. El mandatario añadió que Somalia “apesta” y aseguró: “Vamos a ir por el camino equivocado si seguimos aceptando basura en nuestro país”.

Trump también aprovechó la oportunidad para lanzar nuevos ataques contra la congresista Ilhan Omar, demócrata de Minnesota que llegó a Estados Unidos desde Somalia como refugiada y obtuvo la ciudadanía hace 25 años. “Ella es basura. Sus amigos, basura”, dijo el republicano.

El presidente lleva tiempo obsesionado con los somalíes en Estados Unidos —incluso desde su primer mandato—. En una publicación en su red social Truth el jueves pasado, afirmó que estos migrantes están “apoderándose” de Minnesota y que las pandillas somalíes “merodeaban por las calles” del Estado buscando “presas”. Unos días antes, su Administración anunció que terminaría con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de somalíes que han ingresado al país de forma legal a través del programa, reservado para ciudadanos de países que atraviesan conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias y temporales. En el caso de Somalia, el país ha estado en guerra civil desde los años noventa.

El mandatario ha intensificado su retórica contra los migrantes somalíes en EE UU tras el tiroteo de la semana pasada a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C., aunque el hombre acusado del crimen es de nacionalidad afgana y no tiene nada que ver con Somalia.

Ante una pregunta el jueves pasado sobre qué relación tenían los somalíes con el presunto autor del tiroteo en la capital, Trump respondió: “Ninguna. Pero los somalíes han causado muchos problemas”. Después del ataque, que acabó con la vida de una soldado y dejó a otro gravemente herido, Trump prometió “suspender permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”.

Su Gobierno ordenó una revisión de todas las tarjetas verdes de residencia permanente (la green card) emitidas a migrantes de Somalia y otros 18 países considerados de alto riesgo. Y este martes, se supo que la Casa Blanca suspendió todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de los 19 países.

A la vez, la Administración baraja ampliar la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibido viajar a Estados Unidos. Este listado de 19 naciones, incluyendo Somalia, podría pasar a sumar unos 30 países, aunque hasta ahora la Casa Blanca no ha especificado cuáles. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solo ha asegurado que serían aquellos que han estado inundando el país “de asesinos, sanguijuelas y adictos a los beneficios sociales”.