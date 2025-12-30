El Servei Català de Trànsit aclara que la nueva baliza V16, obligatoria desde el jueves, no está conectada con el 112

El dispositivo sí está comunicado con la nube 3.0 de la DGT y podrá recibir información sobre los vehículos averiados

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicado este martes que la nueva baliza V16, que será obligatoria en España a partir del 1 de enero, “no está conectada con el 112”, por lo que seguirá siendo necesario llamar para activar a los servicios de emergencias. Lamiel también ha confirmado que también se sancionará a quien no haga uso de ellas con multas que rondarán los 80 euros.

Lo ha asegurado en una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, en la que ha señalado que la baliza sí está conectada a la nube 3.0 de la Dirección General de Tráfico (DGT), una plataforma que ofrece información de tráfico en tiempo real, y que podrán recibir información de los vehículos averiados, aunque esta información ya la reciben en la actualidad por parte del 112. “Será probablemente redundante en algunas ocasiones”, ha subrayado.

Lamiel ha recomendado a los usuarios que, aunque ya no será necesario colocar el triángulo -obligatorios desde 1999-, no se confíen, abandonen el vehículo “por el lado seguro”, se protejan tras la mediana o las protecciones de hormigón y llamen al 112.

Además, ha dicho que, en el caso de Cataluña, los 12 atropellos de viandantes en un contexto de incidencia en la vía se debieron “mayoritariamente” a que estaban cruzando o circulando por la misma, pero no colocando un triángulo tras una avería.

El nuevo dispositivo ha sido objeto de polémica en redes sociales durante las últimas semanas. Muchos usuarios muestran sus dudas respecto a la utilidad y, sobretodo, la seguridad de la baliza. En los vídeos que circulan por internet, los conductores aseguran que no ilumina lo suficiente y que en cambios de rasante no son visibles.

A dos días de que la normativa entre en vigor, la Dirección General de Tráfico (DGT), ha retirado la homologación de cuatro modelos de balizas V16 que se encontraban en el mercado, según ha informado Facua-Consumidores en Acción en un comunicado. La DGT ha aclarado que la retirada se debe a motivos administrativos, no técnicos.

Preguntado sobre los desplazamientos de Fin de Año, Lamiel ha pedido “ser prudentes, controlar la velocidad, evitar las distracciones y, sobre todo, si vas a conducir, no beber alcohol”.