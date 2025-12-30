Cinco balizas V-16 que sí podrás usar en 2026 tras la retirada de algunos modelos por parte de la DGT

La DGT ha actualizado su listado de dispositivos válidos y no todas las balizas sirven

Las balizas de emergencia V-16 han vuelto a estar en el punto de mira tras la retirada de la homologación de varios modelos que se comercializaban como válidos. Este cambio ha generado dudas entre muchos conductores. ¿Sirve mi baliza? ¿Cuál debo comprar? ¿Qué exige realmente la normativa? En este artículo aclaramos qué es una baliza V-16, para qué sirve, qué ha ocurrido recientemente y te mostramos varios modelos que sí están homologados.

¿Qué es una baliza v-16 y para qué sirve?

La baliza V-16 es un dispositivo luminoso de señalización de emergencia diseñado para advertir al resto de conductores cuando un vehículo se encuentra detenido en la vía por avería o accidente. Se coloca en el techo del coche sin necesidad de bajar del vehículo, lo que mejora notablemente la seguridad del conductor.

A diferencia de los antiguos triángulos de emergencia, las balizas V-16:

Emiten una luz visible a gran distancia (360º).

Se colocan en segundos desde el interior del vehículo.

En su versión homologada actual, incorporan conectividad para enviar la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Desde el 1 de enero de 2026, estas balizas sustituirán definitivamente a los triángulos.

¿Qué ha pasado recientemente con las balizas v-16?

Recientemente, la Dirección General de Tráfico ha retirado la homologación a varios modelos de balizas V-16 que figuraban en el listado oficial. El motivo no es un fallo de funcionamiento, sino la caducidad de los certificados de homologación, que no han sido renovados por los fabricantes.

Esto ha provocado confusión entre los usuarios, ya que algunas de estas balizas se vendían como homologadas hasta hace poco. La DGT ha aclarado que:

Las balizas ya adquiridas no serán sancionadas .

Sin embargo, ya no se consideran válidas para nuevas compras .

Es fundamental consultar el listado oficial actualizado de la DGT antes de adquirir una baliza.

Para evitar dudas y ayudarte a elegir correctamente, a continuación, desde El País Escaparate, te vamos a mostrar 5 modelos de balizas V-16 que sí están homologados actualmente y cumplen con la normativa vigente, incluyendo la conectividad exigida por la DGT.

EXTRASTAR

La baliza EXTRASTAR V16 es un dispositivo de emergencia homologado por la DGT que cumple con todos los requisitos exigidos para su uso obligatorio a partir de 2026. Ofrece una señal luminosa LED de alta intensidad visible en 360 grados y a larga distancia, lo que mejora notablemente la seguridad en situaciones de avería o accidente. Incorpora geolocalización automática mediante eSIM integrada, enviando la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 sin necesidad de intervención del conductor. Además, su base magnética permite colocarla fácilmente en el techo del coche sin salir del habitáculo, y cuenta con conectividad incluida durante varios años, lo que evita costes adicionales.

EXTRASTAR CORTESÍA DE AMAZON

FASELIGHT IoT

La FASELIGHT IoT V16 es una baliza diseñada y fabricada en España, pensada para ofrecer una comunicación fiable y directa con la DGT en caso de emergencia. Utiliza tecnología NB-IoT, que garantiza una cobertura estable incluso en zonas con baja señal, y transmite la ubicación del vehículo de forma anónima (no incluyen información personal identificable del conductor ni del vehículo más allá de lo estrictamente necesario para la gestión de la emergencia, la baliza envía coordenadas y hora a la DGT para avisar de un incidente, no comparte matrícula, nombre del conductor, ni otros datos personales) a la plataforma DGT 3.0. Su potente sistema de iluminación asegura visibilidad a gran distancia y en condiciones adversas, mientras que su diseño compacto y resistente la hace adecuada para un uso prolongado. Es una opción especialmente interesante para quienes buscan un producto desarrollado bajo estándares tecnológicos avanzados y alineado con la normativa futura.

FASELIGHT IoT. CORTESÍA DE AMAZON

G-LEKO

La baliza G-LEKO V16 está homologada y preparada para cumplir con la normativa de señalización de emergencia que entrará en vigor en 2026. Destaca por su alta visibilidad en 360 grados y por incorporar un sistema de geolocalización que envía automáticamente la posición del vehículo a la DGT a través de la red conectada. Su funcionamiento es sencillo e intuitivo, pensada para activarse rápidamente en situaciones de estrés. Además, cuenta con una estructura resistente y una base magnética estable, lo que facilita su colocación segura sobre el vehículo sin necesidad de bajar a la calzada, reduciendo así el riesgo para el conductor.

G-LEKO CORTESÍA DE AMAZON

HELP FLASH IOT+

La Help Flash IoT+ es una de las balizas V-16 homologadas más conocidas y consolidadas del mercado, diseñada para cumplir con todos los requisitos que serán obligatorios a partir de 2026. Incorpora conectividad IoT mediante eSIM NB-IoT con datos incluidos, lo que permite que, al activarse en caso de avería o accidente, envíe automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 sin necesidad de intervención adicional del conductor. Ofrece una señal luminosa LED de alta intensidad, visible en 360 grados y a gran distancia, incluso en condiciones meteorológicas adversas. Su base magnética facilita una colocación rápida y segura en el techo del vehículo desde el interior, priorizando la seguridad del usuario.

HELP FLASH + CORTESÍA DE AMAZON

SOS ROAD

La SOS ROAD V16 es una baliza de emergencia homologada por la DGT y preparada para cumplir con la normativa que será obligatoria a partir de 2026. Al activarse en caso de avería o accidente, envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 mediante su sistema de conectividad integrado. Su luz LED de alta intensidad proporciona visibilidad en 360 grados y a larga distancia, facilitando que otros conductores detecten el vehículo detenido con antelación. Dispone de una base magnética que permite colocarla de forma rápida y segura sobre el techo del coche sin necesidad de salir del vehículo. Además, su diseño compacto y su carcasa resistente a la lluvia y al polvo garantizan un funcionamiento fiable en diferentes condiciones, convirtiéndola en una opción práctica y fácil de usar para la señalización de emergencias.

SOS ROAD. CORTESÍA DE AMAZON

Con estas opciones homologadas, los conductores pueden cumplir la normativa de forma segura y sin sorpresas. Elegir una baliza V‑16 conectada garantiza visibilidad y geolocalización en caso de emergencia. Antes de comprar, siempre conviene consultar el listado oficial de la DGT para confirmar que el modelo elegido está vigente.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.