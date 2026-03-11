Real Madrid - Manchester City: horario y dónde ver el partido de octavos de la Champions League
Pep Guardiola vuelve a visitar el Santiago Bernabéu en un clásico de la Liga de Campeones
Espectacular duelo de octavos de final de la Champions League entre el Madrid y el Manchester City. Se trata ya de un enfrentamiento clásico en las últimas ediciones de la máxima competición continental. El regreso de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu siempre supone, además, un aliciente extra para este duelo, donde el conjunto inglés, actual segundo clasificado de la Premier League, parte con ligero favoritismo para lograr el pase a los cuartos de final de la máximo competición continental.
Horario y donde ver el Real Madrid-Manchester City
El partido entre el Real Madrid y el Manchester City se jugará a las 21.00 en el estadio Santiago Bernabéu y se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones.
Resto de la jornada de Champions:
Bayer Leverkusen-Arsenal
PSG-Chelsea
Bodo-Sporting
