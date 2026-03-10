El Tottenham de Xavi Simons visita el Metropolitano a un punto del descenso en la Premier

A la edad de 16 años Xavi Simons tenía dos millones de seguidores en Instagram. Era la estrella de La Masía y se disponía a dejarse llevar allí donde le arrastrasen las gigantescas expectativas. Hoy este interior de asombroso manejo de balón tiene solo 22 pero su edad futbolística se corresponde con la de un anciano. Cuando el verano pasado el Tottenham le convirtió en el fichaje más caro de su historia, previo pago de 65 millones de euros al Leipzig, la voz se corría entre directores deportivos y agentes de media Europa. El muchacho que el club de Londres se disponía a entronar no necesitaba corona. Según el Bild, en el vestuario del Leipzig le apodaban Princesa desde que contrató los servicios de un peluquero que instaló en la ciudad deportiva con una reserva de laca tan descomunal que provocó una evacuación de todos los empleados del club después de que saltaran las alarmas de incendio.

El fenómeno de la confusión por adulación es más viejo que el fútbol, pero la industria contemporánea del espectáculo multiplica los síntomas. Ahora los jugadores del Tottenham miran al líder impuesto por el club. Juegan como si los animara una premisa. Solo corren si corre Simons. El malestar se ha contagiado a la plantilla de un equipo disgregado por la molicie y el individualismo. Hoy el Tottenham cuelga del 16º puesto de la clasificación de la Premier. A solo un punto del descenso por primera vez desde que bajó a Segunda, en 1976. Este martes el equipo visita el Metropolitano en estado de pánico. Con la esperanza de hallar en la Champions la energía que en Inglaterra no encuentra por ningún lado.

“Vivimos en una emergencia”, advirtió Igor Tudor, el entrenador interino. Técnico sin experiencia en el fútbol inglés, Tudor fue el único que se atrevió a coger el cuchillo en el aire cuando el club despidió a Thomas Frank el 11 de febrero. Venía de adquirir cierto prestigio en Italia tras hacerse cargo de equipos en apuros como el Udinese, el Verona o la Juve. Pero lo que se encontró en Londres le llenó de preocupación. “Es el trabajo más complicado de mi vida”, dijo, antes de perder en Fulham. Después, fue más preciso: “Necesitamos encontrar fuerzas dentro de nosotros mismos. Se lo digo a los jugadores: ‘¿Qué queréis hacer con vosotros mismos?’. Más personalidad, más deseo de actuar, no solo de reaccionar. Tenemos carencias en ataque, carencias para meter goles, carencias en el medio para correr, y carencias en nuestra área para resistir y evitar que nos marquen. Necesitamos convertirnos en un grupo de personas que piensan en algo más que en sí mismos. ¡Es una situación asombrosa! ¡Asombrosa!”.

Tudor quitó a Simons a la media hora de partido en Fulham. El futbolista había perdido demasiados balones y en el 2-0 se había desentendido de Iwobi, el goleador, a pesar de que ocupaba su zona. Simons simplemente esperó a que lo cubriera un compañero pero Solanke y Archy Gray esperaron la misma cosa mientras Iwobi armaba el derechazo. En el último partido, contra el Crystal Palace (derrota por 1-3), Simons fue suplente. “Hoy he visto que el equipo reaccionaba”, advirtió Tudor, misteriosamente optimista después de probar tres esquemas en tres partidos sucesivos: 3-3-3-1, 4-4-2 y 5-4-1.

“Prioridad”

“Nuestra prioridad es la Premier, esto es algo extra”, dijo el entrenador croata, este lunes en Madrid, en la conferencia previa a medirse al Atlético.

La Champions ha pasado a un segundo plano en la mente ocupada de Tudor. El hombre solo interpreta el clima que le rodea. La espiral del Tottenham, que la temporada pasada acabó en 17ª posición, tiene espantado a dirigentes e hinchas. Once partidos sin ganar constituyen una caída sin precedentes entre los seis clubes más ricos de la competición desde que se instauró el formato de Premier en 1991. Dinero no falta. Con 672 millones de euros en ingresos al cierre del ejercicio en 2025, el Tottenham es el noveno equipo más rico del mundo, según Deloitte. El problema es cómo lo gastaron.