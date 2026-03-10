Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa antes del partido entre el Real Madrid y el Manchester City

El técnico blanco analiza ante los medios el estado de su equipo en la víspera de los octavos de final de la Champions League

La repentina lesión de Álvaro Carreras se ha convertido en la última piedra en el camino de Álvaro Arbeloa, que se estrena este miércoles como técnico del Real Madrid en unos octavos de final de la UEFA Champions League. Lo hará, por si fuera poco, en el Santiago Bernabéu ante un viejo conocido del aficionado madridista, Pep Guardiola, que llega a Chamartín a los mandos de un Manchester City en racha, pero lejos aún del Arsenal en la lucha por la Premier League.

El técnico del conjunto blanco, en el cargo desde el 12 de enero, tampoco podrá contar para el encuentro de ida (miércoles a las 21 horas, Movistar+) con Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Eder Militao, Rodrygo Goes, Dani Ceballos, David Alaba y Joan Martínez, todos ellos en la enfermería por diversas lesiones físicas. Guardiola, por su parte, afrontará el choque de este miércoles con solo dos bajas, la de Josko Gvardiol y la de un exmadridista, el croata Mateo Kovacic.

El Madrid llega a la cita después de salvar los muebles en Balaídos, donde se llevó los tres puntos en la última jornada de Liga gracias a un gol de rebote de Fede Valverde en el tiempo añadido. Antes, los blancos habían encadenado dos derrotas seguidas en la competición doméstica, ante Osasuna y Getafe, pero habían sellado entre medias la clasificación a los octavos de la Champions ante el Benfica.