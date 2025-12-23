He probado cuatro balizas V-16, y esto es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir la tuya

Esta luz de emergencia se debe ubicar en el techo del vehículo.

Obligatorias a partir del 1 de enero, se colocan sin salir del coche y envían a la DGT la ubicación del vehículo

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo LEDONE Baliza V-16 Connected FlashLED Luz de emergencia SOS ZTE Baliza V-16 E1 OSRAM Baliza V-16 LEDguardian Road Flare Signal V16 IoT Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Conductores o familias que tengan varios coches y busquen comprar varias unidades a un precio más reducido. Quienes busquen un modelo de especificaciones completas cuya autonomía se extienda durante horas. Quienes busquen un modelo resistente y que se adhiera con fuerza al coche. Quien desee saber en todo momento la autonomía restante para estar más seguro. Por qué lo recomendamos Con funda, venta en packs, buena visibilidad. Autonomía, tamaño compacto, visibilidad. Visibilidad, durabilidad, fijación. Indicador de batería, calidad del producto, facilidad de uso. Medidas 106 x 68 mm. 90 x 90 x 37 mm. 55 x 89 x 89 mm. 55 x 89 x 89 mm. Potencia Precio 39.95 € 54.89 € 39.9 € €

La mejor baliza V-16 homologada Tras las pruebas, dos balizas V-16 han obtenido la máxima puntuación de la comparativa. Su diseño algo más alto y buena luminosidad hacen que nuestra experta haya escogido LEDONE Connected como la ganadora.

Seguro que habéis oído hablar de las balizas V-16 e, incluso, estáis al tanto de los vídeos que han proliferado en redes sociales alertando de que su visibilidad es muy inferior a la de los triángulos que se utilizaban hasta ahora. Lo cierto es que, con o sin polémica, estos dispositivos serán el único elemento válido para señalizar inmovilizaciones en carretera a partir del 1 de enero de 2026. Esa decisión ha transformado lo que hasta ahora era un accesorio opcional en una compra casi obligada para los 28,1 millones de conductores en España.

Y esto tiene también su lado negativo: proliferan modelos, algunos aparentemente iguales bajo distintas marcas, y existe preocupación por copias o dispositivos sin la homologación exigible. Por eso, desde la DGT advierten: es imprescindible elegir modelos homologados, cuya lista se puede consultar directamente en su propia web. Entre otras cosas, esta homologación garantiza que estas balizas estén conectadas directamente con la DGT, pudiendo notificar automáticamente la ubicación del incidente.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Desde hace aproximadamente tres años tengo una de estas balizas V-16 en mi coche, aunque por suerte, nunca he tenido que usarla. Así que me he enfrentado a esta comparativa con la visión de una persona que tiene que comprar un modelo sin ningún tipo de experiencia previa. Lo primero que he hecho ha sido seleccionar los participantes teniendo en cuenta que aparezcan en el listado de modelos homologados de la DGT y, además, que sean fácil de encontrar en plataformas como Amazon.

A la hora de valorar los distintos modelos, hice algunas pruebas que emulan el uso real y aportan métricas medibles, aunque siempre desde la seguridad del interior de mi coche aparcado y no en carretera. Así, revisé la documentación que acompaña a cada unidad: número de homologación, declaración del fabricante sobre conectividad DGT 3.0 y certificaciones. Luego, activé cada baliza, midiendo el tiempo desde la pulsación hasta el inicio del parpadeo luminoso con un cronómetro. Y, por último, las coloqué todas juntas en una habitación haciendo pruebas de visibilidad tanto con la luz encendida como con la luz apagada.

¿Qué es lo que tendría en cuenta al comprar una baliza V-16?

Homologación y compatibilidad con DGT 3.0: lo primero que hay que exigir es que el dispositivo figure como homologado o que el fabricante ofrezca el número de homologación verificable. Sin este dato, corres el riesgo de comprar un producto no válido legalmente (y te enfrentas a multas económicas).

Visibilidad: en la medida de lo posible hay que comparar lecturas de intensidad (lux) si los fabricantes ofrecen ese dato. Es importante que la baliza se vea de forma clara y a una buena distancia.

Autonomía y estado de la batería: busca una autonomía declarada que permita horas de funcionamiento en modo intermitente y un indicador claro de batería baja. También hay modelos con batería reemplazable o recargable.

Facilidad de uso y ergonomía: la baliza debe poder activarse con guantes y colocarse desde el interior del coche con un riesgo mínimo. También he tenido en cuenta su peso y si viene con funda o soporte para guardarla en la guantera.

En packs: LEDONE Connected

Baliza V-16 LEDONE Connected. © Amazon

Para quién es: conductores o familias que tengan varios coches y busquen comprar varias unidades a un precio más reducido.

Por qué lo recomendamos: viene en una caja con tapa que me recuerda a un bote de cacao soluble (pero más pequeño), donde además se puede mantener guardada mientras no se use. Al abrirla, tiene un pequeño desplegable con las características básicas del producto, la información de la homologación y unas instrucciones básicas de cómo encenderla o a pagar la pila. Ponerla en marcha es tan fácil como girar la parte superior; tarda menos de un segundo en empezar a lanzar destellos. Durante los primeros 100 segundos lanza 2 destellos por segundo. Supe perfectamente cuándo se había conectado con la DGT porque cambió la frecuencia, y pasó a 1 destello por segundo. Así se mantiene durante hora y media más o menos, y luego vuelve como al principio.

Funciona con una pila que se cambia fácilmente y ya viene colocada. Además, su forma es algo diferente a otros modelos, algo así como una seta con un tallo de unos centímetros y luego ya la luz propiamente dicha. Puede ser de utilidad si por ejemplo tienes baca en el coche, ya que queda por encima. Su sistema magnético funciona perfectamente y el servicio de geolocalización está incluido hasta 2038.

Sus puntos débiles: sacar la pila sin ninguna herramienta es dificilísimo.

FICHA TÉCNICA Señal luminosa: 306º, visible en todas direcciones; alcance de 1 km Conectividad: hasta 2038 Alimentación: pila de 9 V; autonomía según la ficha de 2 horas Dimensiones y peso: 106 x 68 mm, 270 gramos

Máxima autonomía: FlashLED SOS

Baliza V-16 FlashLED SOS. © Amazon

Para quién es: quienes busquen un modelo de especificaciones completas cuya autonomía se extienda durante horas.

Por qué lo recomendamos: es compacta y con una construcción resistente. Su sistema de fijación me ha parecido muy estable y el diseño hace que la luz no salga solo por los laterales, sino también por la parte superior. Por eso, es una de las que más se ve, sobre todo en la oscuridad. Se enciende fácilmente desde un botón en su parte superior y es el modelo con más autonomía que he probado: hasta 6 horas según el fabricante. Luego, si la usas junto con una app, puedes ver la carga restante.

Sus puntos débiles: aunque en el manual explica que se puede ver la batería restante desde la luz, realmente solo me ha funcionado con la app.

FICHA TÉCNICA Señal luminosa: 360º; alcance de 1 km Conectividad: hasta 2038 Alimentación: pila de 9 V; autonomía según la ficha de 6 horas Dimensiones y peso: 90 x 90 x 37 mm, peso a consultar

Hasta 2040: ZTE E1

Baliza V-16 ZTE E1. © Amazon

Para quién es: quienes busquen un modelo resistente y que se adhiera con fuerza al coche.

Por qué lo recomendamos: tiene una forma algo achatada y una base amplia que hace que se coloque y fije con mucha fuerza al techo del coche. Para ponerla en marcha solo tuve que pulsar un gran botón identificado como SOS en su parte superior; se enciende inmediatamente y empieza a parpadear. Se desmonta muy fácil para cambiar la pila y, un detalle que me ha gustado

especialmente, aunque viene instalada tiene un papel que hace que no se pueda encender por error. Incluye servicio de conexión con la DGT hasta enero de 2040. La prueba de visibilidad que he realizado ha resultado muy positiva: es una de las que más potente luce. Directamente cuando la enciendes se ilumina una vez por segundo, a diferencia de otras que lo hace dos veces hasta que están conectadas. Luego se apaga dejando unos segundos el botón pulsado.

Sus puntos débiles: su autonomía es muy inferior a la de otros modelos.

FICHA TÉCNICA Señal luminosa: 360º en horizontal; alcance de 1 km Conectividad: hasta enero de 2040 Alimentación: pila de 9 V; autonomía según la ficha de 30 minutos Dimensiones y peso: 55 x 89 x 89 mm, 180 gramos

Con indicador de batería: OSRAM LEDguardian Road Flare Signal V16 IoT

Baliza V-16 OSRAM LEDguardian Road Flare Signal V16 IoT. © Amazon

Para quién es: quien desee saber en todo momento la autonomía restante para estar más seguro.

Por qué lo recomendamos: es robusta y se adhiere con fuerza al coche; de hecho, cuando tuve que quitarla me costó más que con otros modelos. Para encenderla hay que pulsar un botón que pasa bastante desapercibido en su parte superior, ya que es bastante pequeño y del mismo color que la superficie. Con conectividad garantizada durante 12 años, en las pruebas de visibilidad es quizá una de las que menos se ven, debido probablemente a que toda la parte superior es opaca. Cuando la enciendes se ilumina dos veces por segundo y se encienden unos puntitos verdes en su parte superior que muestran la autonomía restante. De los 5 que tiene, al encenderla la batería —nueva— indicaba que quedaban 4.

Sus puntos débiles: en la base no hay ningún indicador de la posición de la tapa cuando la desmontas para quitar la protección de la pila o para cambiarla.

FICHA TÉCNICA Señal luminosa: 360º en horizontal; alcance de 1 km Conectividad: durante 12 años Alimentación: pila de 9 V; autonomía según la ficha de 2,5 horas Dimensiones y peso: 55 x 89 x 89 mm, 180 gramos

Otros modelos de balizas V-16 homologadas interesantes

Si estás buscando un modelo con pilas fácilmente intercambiables

Baliza V-16 SOOS. © Amazon

La baliza de SOOS utiliza tres pilas AA para funcionar, por lo que resulta mucho más sencillo tenerlas a mano para cambiarlas en caso necesario.

Si estás buscando una baliza que no dependa de las pilas

Baliza V-16 CONNECT de Light Mup. © Amazon

El modelo CONNECT de Light Mup incluye, además de las 3 pilas AA y la funda con cremallera, un cable que se puede conectar al vehículo o a un dispositivo móvil para no depender de ellas.

Preguntas frecuentes

¿Qué es exactamente una baliza V-16?

Es un dispositivo luminoso que se coloca sobre el vehículo inmovilizado para hacerlo visible a larga distancia. Sustituye a los triángulos de emergencia y evita que el conductor tenga que bajarse del coche, reduciendo el riesgo en carretera.

¿Cuándo serán obligatorias las balizas V-16 conectadas?

A partir del 1 de enero de 2026, según el Real Decreto 159/2021. Desde esa fecha, solo las V-16 conectadas (capaces de enviar su ubicación a la plataforma DGT 3.0) serán válidas para señalizar una avería.

¿Cómo sé si una baliza está realmente homologada?

Debe mostrar un número de homologación, facilitado por el laboratorio autorizado y reconocido por la DGT. El fabricante debe incluir este dato en la propia baliza, en el embalaje o en la ficha técnica. Si no aparece, hay que desconfiar.

¿Puedo seguir usando mis triángulos?

Hasta el 31 de diciembre de 2025, sí. A partir de 2026 quedarán sustituidos por las balizas V-16 conectadas.

¿Necesito suscripción para la conectividad?

No. La norma obliga a que la conectividad esté incluida en el precio, con un servicio operativo durante al menos 12 años, sin cuotas adicionales para el usuario.

¿Cómo funciona el envío de ubicación a la DGT?

Al activar la baliza, transmite su posición a través de una red móvil incorporada en el dispositivo. La ubicación enviada es anónima y sirve para que la DGT identifique el incidente y lo represente en sus servicios de tráfico.

¿Qué alcance luminoso debe tener una baliza V-16?

La normativa exige que sea visible a 1 km de distancia en condiciones de baja luminosidad y que proporcione un destello amarillo automático de alta intensidad.

¿Dónde debo colocarla exactamente?

En la parte más alta posible del vehículo, normalmente en el techo, aprovechando su base imantada. Esto mejora la visibilidad desde cualquier ángulo.

¿Puedo activarla desde dentro del coche?

Sí. De hecho, es uno de los objetivos principales: poder activarla y colocarla estirando el brazo fuera de la ventanilla, sin bajar del vehículo y sin exponerse al tráfico.

¿Cuánto dura la batería?

Depende del modelo, pero la norma exige una autonomía suficiente para garantizar los destellos continuados en una situación de emergencia. Muchos fabricantes proporcionan entre 2 y 4 horas de funcionamiento real, aunque la cifra puede variar.

¿Son resistentes al agua y al viento?

Sí. Deben superar requisitos de resistencia, vibración y estabilidad. La mayoría cuenta con grados de protección equivalentes a IP54 o superiores, adecuados para lluvia intensa.

¿Qué pasa si el dispositivo pierde cobertura móvil?

La baliza seguirá funcionando como señal luminosa. El envío de posición puede retrasarse o no completarse, dependiendo del entorno, pero esto no invalida el uso de la baliza para señalizar la avería.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de diciembre de 2025.

