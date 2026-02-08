Las tres balizas V16 que están arrasando entre los usuarios de Amazon este mes

Estas balizas están homologadas por la DGT, incluyen el plan de datos hasta 2038 y cuentan con una valoración media superior a las 4 estrellas en Amazon

Las balizas V16 han llegado para sustituir a los clásicos triángulos de emergencia y hacer que, en caso de tener un accidente en la carretera, la manera de avisar a otros conductores y a las autoridades competentes sea más rápida, fácil y efectiva de lo que lo era hasta ahora. Muchas personas han tenido problemas la primera vez que compraron este nuevo sistema de seguridad debido a que los modelos de baliza V16 que compraban no estaban correctamente homologados o su funcionamiento no se correspondía con las funciones básicas que deben cumplir este tipo de dispositivos.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado las tres balizas V16 más vendidas y con mejor valoración media en Amazon durante el mes de febrero. Todas tienen la correcta homologación de la DGT y están diseñadas para ser útiles y funcionales en situaciones de peligro en la carretera.

Baliza V16 con más de 20.000 ventas el mes pasado

Con una valoración media de 4,4 sobre 5 estrellas después de más de 3.000 reseñas en Amazon, esta baliza V16 homologada por la DGT se ha convertido en la favorita de los usuarios porque cumple a la perfección con la función de geolocalización y cuenta con cobertura garantizada hasta 2038. También viene con una funda incluida para protegerla y evitar que se dañe si la guardas en el hueco de la puerta o en la guantera. Este modelo, además, cuenta con un sistema “EYE PROTECT”, que atenúa la luz al encenderla para evitar deslumbrar.

Baliza V16 con más de 10.000 ventas el mes pasado

Este modelo, con una valoración media de 4,3 sobre 5 estrellas en Amazon, garantiza una correcta homologación por parte de la DGT y, como marcan los estándares, ofrece una visión de 360º con un alcance de 1 km y comunicación directa para que se pueda geolocalizar el vehículo mediante la red de Orange y, al igual que el modelo anterior, ofrece conectividad sin cuotas durante 12 años. Además, este modelo funciona con pilas AA y tiene certificación IP54, lo que lo protege en caso de lluvias y también del polvo que se puede acumular en el coche.

Baliza V16 con más de 8.000 ventas el mes pasado

Al igual que los modelos anteriores, esta es una de las mejores balizas V16, ya que también cumple con todos los requisitos funcionales y la homologación de la DGT. Es una alternativa que, al igual que el modelo anterior, cuenta con certificación IP54 para evitar que se pueda estropear por la acumulación de polvo o cualquier contacto con agua. Además, este modelo funciona con una pila de 9 voltios que garantiza que la baliza pueda mantenerse encendida hasta 2 horas de manera ininterrumpida.

Preguntas frecuentes

¿Necesita suscripción o pagar datos?

Las balizas V16 que están homologadas incluyen el plan de datos hasta, al menos, 2038. No tienes que pagar cuotas ni contratar nada adicional; si no es así, probablemente esa baliza no esté homologada por la DGT.

¿Dónde se debe guardar la baliza V16?

Conviene guardarla en un lugar en el que sea accesible para el conductor del vehículo sin necesidad de levantarse de su asiento. Suele ser compacta y ligera, diseñada para llevarla fácilmente en la guantera o en el hueco de la puerta.

