La solución definitiva si no tienes luz en el maletero del coche o siempre se queda sin batería

Esta tira LED para el maletero del coche se enciende automáticamente.

Esta tira LED incorpora un sensor de movimiento, es compatible con todo tipo de vehículos y se instala rápidamente

Quieres poner o sacar cosas del maletero por la noche, lo abres, pero como siempre, la oscuridad te juega una mala pasada y esta tarea se complica. Si te suena esta situación, entonces tienes que seguir leyendo porque encontramos una manera muy práctica con la que puedes hacerlo todo más sencillo.

Así es, se trata de una tira de luz LED que cuenta con sensor de movimiento. Este gadget no solamente ayuda a mejorar la visibilidad en esta zona del vehículo, sino que se convierte en un ahorro energético a largo plazo.

La puedes recortar a medida, su instalación es de lo más sencillo y, lo mejor, su precio no supera los 13 euros. Estamos seguros de que será una de las mejores inversiones que puedes hacer si eres de los que usan mucho el espacio de carga.

Esta tira LED crea una sensación visual más elegante y cuidada. © Amazon

Una tira LED para el maletero que se enciende sola

Esta es, sin duda, una de las características más destacables de este dispositivo. La tira incorpora un sensor que detecta el movimiento, así que una vez abras el maletero, se encenderá automáticamente. Por supuesto, tras un tiempo sin percibir presencia, la luz se apagará.

Se puede recortar y su montaje es muy sencillo

Esta luz dinámica tiene una longitud de 4 m, así que es ideal para cubrir perfectamente cualquier espacio. Pero, para que la puedas ajustar a tus necesidades, se puede cortar sin problemas. El fabricante solo recomienda cubrir el extremo de la tira con cinta aislante para asegurar su funcionamiento.

Por otro lado, no vas a necesitar taladro, tornillos, ni ningún tipo de herramienta grande para instalarla. Su montaje es bastante simple: una vez conectada a la luz original del maletero, solo tendrás que ajustar la tira en la goma de la junta.

Esta tira LED para el maletero del coche cuenta con un sensor de movimiento. © Amazon

Una solución resistente y duradera para iluminar el maletero

A pesar de tener un precio bastante asequible, este gadget destaca por su alta durabilidad. Está fabricado con una silicona que no deja marcas, rayaduras o rastros de pegamento por el camino. Por si fuera poco, es impermeable y muy resistente a las bajas y altas temperaturas.

Razones para comprar esta tira LED para el maletero

Poco a poco te hemos contado las características del producto, así que a continuación queremos decirte por qué es una buena inversión para tu día a día.

Olvídate de los interruptores para encender la luz: gracias a su sensor, solo bastará que abras la puerta del maletero para que la tira se encienda.

Mejora la visibilidad: ya no tendrás que ir dando tumbos con las manos para coger lo que necesitas o encontrar un hueco para poner cualquier pertenencia.

Fácil instalación: no requiere pegamentos ni maniobras especiales, solo se debe conectar la tira a la luz original del espacio de carga y después encajarla en su goma de sellado.

Ahorro energético: al encenderse solo cuando percibe un movimiento, se reduce el consumo. Esto optimiza y alarga la vida útil de la batería.

Un plus a nivel estético: al ser una luz uniforme y moderna, crea una sensación visual más cuidada, limpia y elegante.

La tira LED para el maletero del coche incluye todo lo necesario para su instalación. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre esta tira LED para el maletero del coche

¿Cuál es su longitud?

4 m. Lo importante es que se puede cortar para adaptarla a diferentes tamaños de superficies.

¿Con qué tipo de vehículos es compatible?

Con todo tipo de coches. El fabricante asegura que se puede usar en todos los modelos, incluyendo sedanes, SUV y camionetas.

¿Es impermeable?

Sí. La tira LED es resistente al agua, además de que soporta perfectamente las altas y bajas temperaturas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de enero de 2026.

