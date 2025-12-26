El hielo en el parabrisas del coche tiene los días contados con estas opciones fáciles y seguras para quitarlo

Existen herramientas y productos especiales para retirar el hielo del parabrisas del coche.

Estas herramientas y productos te ayudarán a ahorrar tiempo a la hora de retirar el hielo de los cristales del vehículo

Las bajas temperaturas han sido protagonistas en los últimos días. Además, existe una alerta por nevadas en diferentes zonas del país, incluyendo la Comunidad de Madrid. Por tal motivo, si vas a usar el coche, debes tener ciertas precauciones para evitar cualquier contratiempo.

En esta ocasión, te contaremos cómo deshacerte del hielo que se forma en los parabrisas sin tener que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a ello. Algunas herramientas y productos especializados forman parte de nuestra lista y, en la parte final del artículo, también podrás encontrar un aliado perfecto para proteger el cristal del vehículo de la nieve.

Cómo quitar el hielo del parabrisas del coche de forma segura

A continuación te contamos de manera resumida cuáles son las alternativas más recomendadas para retirar el hielo de los vidrios del vehículo sin ocasionar ningún daño.

Utilizar rascadores : se recomiendan los que están hechos de plástico. se recomiendan los que están hechos de plástico.

Encender el coche y utilizar la calefacción : se debe evitar una alta temperatura de golpe.

Usar espráis descongelantes: estos productos actúan rápido y no dañan las superficies.

Rascadores de hielo

Rascador más cepillo de nieve

El dúo perfecto para cuando estás en una zona donde cae mucha nieve. El cepillo incorpora un cabezal giratorio, además de cerdas suaves y gruesas que protegen la pintura del vehículo. Por su parte, el rascador está hecho con un eje de ABS que puede romper la escarcha sin ocasionar rayones.

Rascador de hielo mas cepillo de nieve. © Amazon

Rasqueta de hielo Goodyear

Su mango tiene un diseño ergonómico que se adapta perfectamente a la palma de la mano. Está fabricado con poliestireno, un material resistente que ayuda a retirar la nieve de una manera sencilla.

Rasqueta de hielo para el coche Goodyear. © Amazon

Rascador de hielo con hoja de latón

Aunque se recomiendan las herramientas de plástico, este rascador está diseñado especialmente para no dejar ni un solo arañazo en los cristales. Se desliza sin esfuerzo y promete dejar el parabrisas libre de hielo en tan solo unas cuantas pasadas. Es uno de los más vendidos en Amazon, cuenta ya con más de 2.800 reseñas y una calificación de 4,5 sobre 5 estrellas.

Rascador de hielo con hoja de latón. © Amazon

Productos descongelantes

Descongelante líquido

Su fórmula concentrada ofrece un efecto instantáneo, combatiendo el hielo sin dejar un olor desagradable. Solo se debe aplicar el producto en la superficie, dejar actuar por unos minutos y después simplemente secar o activar el limpiaparabrisas.

Descongelante líquido para el parabrisas del coche. © Amazon

Espray descongelante para parabrisas Goodyear

“Simplemente rocías el producto sobre las superficies congeladas, como parabrisas, espejos o cerraduras, y en pocos segundos notarás cómo el hielo comienza a derretirse”, afirma uno de los clientes satisfechos de Amazon. Tras su aplicación, se genera una película transparente que ayuda a repeler el agua.

Espray descongelante para parabrisas Goodyear. © Amazon

Descongelante en aerosol Carplan

Su potente fórmula no solo derrite el hielo acumulado, sino que también evita su formación. Es ideal para limpiar todas las ventanas y los cristales del coche.

Descongelante en aerosol para el parabrisas Carplan. © Amazon

El producto estrella si quieres evitar que el parabrisas se congele

Para todos aquellos que prefieren prevenir este mal, existe una solución muy práctica que es todo un éxito de ventas en Amazon. Se trata de una pantalla magnética protectora, que al ponerse sobre el parabrisas, evita que la nieve se adhiera y se acumule.

Esta funda contiene cuatro capas de diferentes materiales: lámina de aluminio, hilo de algodón, forro no tejido y algodón compuesto. Esta característica hace que sea muy resistente a las bajas temperaturas y desgarros.

Es plegable, tiene un tamaño universal y posee tres imanes que se adhieren al coche sin ocasionar ningún arañazo o daño. Por supuesto, también se puede utilizar durante el verano, ya que protege muy bien el habitáculo del calor y el sol.

Funda protectora para el parabrisas del coche. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre cómo quitar el hielo del parabrisas del coche

¿Se puede echar agua caliente?

No. El cristal podría agrietarse o romperse por un cambio brusco de temperatura.

¿Cuál es la forma más segura de retirar el hielo?

Con un rascador o un producto descongelante.

¿Los espráis antihielo funcionan de verdad?

Sí. Están formulados especialmente para derretir el hielo de forma rápida y segura.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de diciembre de 2025.

